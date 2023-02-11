印度宗教大師的妙手回春「神跡」引發媒體轟動

吉塔·潘第（Geeta Pandey）

BBC新聞駐德里記者

1 小时前

圖像來源，FB/BageshwarDhamSarkarOfficial 圖像加註文字， 迪仁達拉·克里希那·沙斯特里在社交媒體上有百萬計的追隨者

印度是個宗教大師遍地的國家，但在過去幾周當中一個的新出現的「宗教大師」成了媒體報道的頭條。

迪仁達拉·克里希那·沙斯特里（Dhirendra Krishna Shastri）的信徒聲稱他擁有神聖的力量，能夠治癒病人，能為鬼魂附體的人驅邪，並在生意和財務問題上為人提供幫助。

這位在印度中央邦（Madhya Pradesh）巴蓋什沃爾達莫廟（Bageshwar Dham）的主要教士今年26歲，他也被稱作巴蓋什沃爾達莫的薩卡爾（Bageshwar Dham Sarkar）

沙斯特里著裝顏色鮮艷，帶著一頂類似馬哈拉施特拉邦邦18世紀的佩什瓦統治者的帽子的大師在電視和媒體中引起轟動。他的追隨者當中有政府部長和政界人士。

最近幾周，印度的印地語的新聞頻道對這位大師極其所謂的神力做了數百小時的報道。他的言論還涉及了一些有爭議話題，諸如宗教皈依，和跨宗教婚姻，媒體記者將這些發言當作「突發消息」報道。

沙斯特里在社交媒體上的追隨者已經迅速增加到了750萬，臉書上有340萬菲追隨者，視頻網站YouTube上有390萬訂戶，圖片分享網站 Instagram 上有300,000追隨者，推特上的關注者有 72,000 個。他最受歡迎的視頻的被觀看次數在300萬到1000萬之間。

沙斯特里在一月份開始受到全國輿論關注，當時印度一個著名的理性主義者對這位的大師所謂治癒病痛以及能夠洞察人心的神力發出了質疑。

什亞姆·瑪納夫（Shyam Manav）通過他自己的組織「消滅迷信的團體印度盲信撲滅委員會」（Maharashtra Andhashraddha Nirmoolan Samiti）破除迷信，他拿出300萬盧比（36,500美元）說，如果沙斯特里能讀懂由他挑選出的10個人的內心想法，就可以得到這些錢。

當時沙斯特里在馬哈拉施特拉邦的第三大城市那格浦爾（Nagpur）逗留活動，而什亞姆·瑪納夫的機構也設在馬哈拉施特拉邦。因此什亞姆·瑪納夫發出了上述挑戰。

沙斯特里離開了那個城市，沒有對他的挑戰做出回應，有人說他逃走了。

圖像來源，FB/BageshwarDhamSarkarOfficial 圖像加註文字， 印度的聯邦部長尼丁·加德卡裏（Nitin Gadkari）和許多有影響的政界人士都拜訪過沙斯特里

從那以後，沙斯特里接受了許多電視採訪，在採訪中他否認自己逃走，而是說他願意接受什亞姆·瑪納夫的挑戰，但是不是在馬哈拉施特拉邦接受挑戰。他建議把臨近的恰蒂斯加爾邦（Chhattisgarh）作為中立地點，在那裏接受挑戰。

但是瑪納夫說，既然大師是在馬哈拉施特拉邦聲稱自己有超自然能力，他就應該在那裏證明自己。

這個爭議開始以來，一些報道說瑪納夫已經收到死亡威脅，警察已經加強了對他的保護。幾天前沙斯特里也向警方遞交了投訴，說自己也在電話中收到死亡威脅。

這個爭議以及不間斷的媒體報道已經增加了這位大師的知名度和受歡迎程度。有一個主流媒體的記者下跪在他腳下，支持他有手到病除和洞察人心的能力。

在巴蓋什沃爾達莫廟放在網站YouTube的一段視頻裏面，沙斯特里對大量公眾講話。在一次集會上他宣稱「有40萬人在場」。

在講壇和電視屏幕上，這位大師表現得充滿活力，他在講話頓句時會擊掌做強調，他會發出咯咯的笑聲，好像聽到了笑話那樣。有時候他在座位上也動來動去，手指攝像機鏡頭，自言自語，或用不同的聲音說話。

在一次聚會上他召喚「一個名為穆科什的男子」，那個在人群中的人「穿著一件坎肩，沒有穿襯衣」。

圖像來源，FB/SUHANISHAH 圖像加註文字， 魔術師和讀心術者蘇哈尼對沙斯特里的神奇能力發出質疑

當這名男子走上台的時候，沙斯特里在還沒有同他交談的情況下，就在一張紙上寫下了穆科什和他家人所患的疾病。穆科什聽到他的疾病被從那張紙上讀出來的時候，他說完全凖確。

在另外一次活動中，這位大師為一個孩子患癲癇的母親在紙上寫了一些經文。他告訴她「每天誦讀這些經文，這會幫助你兒子，也會解決你的財務困難。」

這種活動讓沙斯特里獲得了「奇蹟創造者」的聲譽，他的追隨者說「他有第三隻眼，能看到你的內心，思想和靈魂」。

但是批評者說他在搞巫術，傳播迷信，而且通過廉價的戲法欺騙那些容易上當受騙的民眾。

魔術師和讀心術專家最近通過好幾天的活動展示了他們能做同樣的「奇蹟」，並說那不過是一種藝術，而不是神跡。

蘇哈尼·沙赫（Suhani Shah）是個讀心術專家，她在一個新聞頻道上說，「他所做的就是讀心術。你不能稱其為奇蹟。那只是一種能通過學習掌握的藝術形式，一種技巧。如果誰告訴你說那是奇蹟，那麼他就是在傳播迷信，散佈謊言。」

沙斯特里說他「被人污蔑為散佈迷信」，他並沒有說自己能解決「所有問題」。

即使一些顯赫的印度教領袖也對他的超能力發出質疑，一個宗教領袖說如果沙斯特里真的能展示奇蹟，那麼他一定能修好受損的房屋，因為喜馬拉雅山麓的小鎮喬斯希馬特（Joshimath）的房屋因為地層下陷，許多房子都出現了裂縫。

圖像來源，FB/BageshwarDhamSarkarOfficial 圖像加註文字， 沙斯特里經常出現在印地語的新聞頻道中出現

沙斯特里還捲入了一些政治爭議，即反少數群體言論，呼籲印度成為一個印度教民族。

去年他被指責仍然實行認為種姓制度種被認為「賤民」的人群污穢不可觸碰的做法，因為之前的一個視頻顯示他對一名男子說「不要碰我…你屬於不可觸碰的階層」。那段視頻廣為流傳。

不過他在許多右翼印度教領袖當中獲得很多支持，那些人說沙斯特里之所以受到責難是因為他反對改變印度教徒的信仰。

執政的印度人民黨的一名領導人卡皮爾·米士拉(Kapil·Mishra)最近在推特上發言說：「如果有人髮表反對改變宗教信仰的言論….(他們)就會受到誣陷指責，還會受到攻擊。這就是巴蓋什沃爾摩訶羅闍受到攻擊的原因。那也是我們支持他的原因。」

在沙斯特里寺廟的官方網站上，他經常把自己說成是一個「鄉巴佬」，和一個「文盲」，他從兒童時代就開始對宗教感興趣，經常逃學去寺廟。

沙斯特里1996年出生於中央邦恰塔爾普爾（Chhatarpur）地區嘎達村的一個貧窮的婆羅門種姓家庭 ，上了幾年學就輟學去工作掙錢補貼家用。

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他的一個學校的同學對BBC印度語記者說，幾年前沙斯特里消失了一年。在他返回後，政界人士和有影響的人物開始去他的廟宇拜訪他。

他說，「就在5年前，他還一直騎個摩托車到處走。」