74年來首次 台灣前總統馬英九訪問中國大陸祭祖是否有政治意味

李澄欣

BBC中文記者

1 小时前

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 馬英九訪問中國大陸對此時緊張的兩岸局勢意味著什麼

台灣前總統馬英九將於3月27日至4月7日赴中國大陸祭祖，為期12天的行程預計訪問南京、武漢、長沙、重慶與上海，並率青年學子與大陸學生交流。

這是自1949年兩岸分治74年來，首次有台灣卸任總統踏足中國大陸，據報他不會與中國國家主席習近平會面。

馬英九基金會執行長蕭旭岑3月20日在記者會上說，這次行程不會到北京訪問，也未安排政治性活動。當被問到是否會與中共中央政治局常委王滬寧等涉台高官會面時，蕭表示到大陸各省市有官員或朋友希望會面、吃飯，都「客隨主便」。

蕭旭岑指，馬英九今年7月將屆滿73歲，從事兩岸工作近40年，卻是中華民國唯一沒去過大陸的高層政治人物，包含前總統陳水扁、現任總統蔡英文都曾去過；今年初中國大陸疫情解封，再加上中華文化講究慎終追遠，讓馬英九赴陸祭祖盡孝道，相信台灣人都能認同。

與蔡英文撞期

值得留意的是，馬英九訪陸行程料與蔡英文總統訪美行程有所重疊。對此，蕭旭岑強調馬英九在農曆新年前已規劃訪問大陸，事前不知道蔡英文出訪行程，完全是巧合。

台灣大學政治學系教授左正東對BBC中文指，馬英九訪陸與蔡英文撞期相信純屬巧合，「因為祭祖一定是選擇在清明節」。他認為撞期反而對蔡英文政府有利，呼籲正面看待，因為中國大陸對於蔡訪美並與美國美國眾議院議長麥卡錫會面，必定會有很大反應，馬訪陸剛好可以某程度上緩衝此一衝擊。

會否有「二次馬習會」？

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 2015年11月7日，馬英九與習近平在新加坡APEC峰會期間歷史性會面，兩人握手長達1分鐘20秒，被稱為「世紀之握」。

馬英九祖籍湖南，1950年生於香港九龍油麻地，1952年隨雙親定居台灣台北市，2008年至2016年擔任台灣總統，任內力主兩岸和平發展路線。

2015年11月7日，馬英九與習近平在新加坡APEC峰會期間歷史性會面，兩人握手長達1分鐘20秒，被稱為「世紀之握」，話別時習近平對馬說「後會有期」，外界關注兩人這次會否再會。

台灣《聯合報》獨家報導稱，馬英九不希望祭祖家事成為特定政客操弄的目標，更不希望因而影響兩岸關係甚至是明年台灣總統大選，因此希望此行單純化，馬辦與陸方密集溝通並達成共識，不會有「二次馬習會」（習馬會）。

報道稱，馬辦經過數十回合的沙盤推演與思考，認為有三個層面必須周全考量：第一是「馬習二會」效應太大，牽動明年總統大選與美中台關係；第二是馬英九身為國民黨前主席，訪問大陸必須顧慮到國民黨的大局；第三是如果馬英九此行帶著強烈政治意涵訪陸，只求個人歷史定位，「二次馬習會」勢必會引起劇烈的政治後座力，並刺激美國，反過來打台灣牌，馬並不樂見。

台灣教授左正東表示，馬英九料不會與中共中央最高官員會面，但最重要的看點，是能否用其個人魅力扭轉大陸民眾對台灣的敵意，「疫情以來，中國大陸人民對台灣懷有敵意和誤解，成為兩岸關係很大的阻礙，如果可以扭轉，會有長遠而正面的影響」。

至於2024年總統大選的影響，左正東認為時候尚早，加上馬英九刻意降低此行對國內政治議程的衝擊，預料對明年選舉影響不大。「就算有影響也是很間接的，如果這次訪問成功創造氛圍，讓兩岸更願意、敢於交流，降低兩岸關係的緊張，那麼兩岸緊張作為選舉議程就比較難發揮作用。」

台灣東吳大學政治系助理教授陳方隅則認為，馬此行將衝擊國民黨，加強其親北京的形象，而且剛巧蔡英文要去美國，形成非常強烈的對比。「大家會想到兩邊一個親美一個親中，那邊想侵略台灣你卻跑過去，國民黨如果要走中間路線，這是不好的影響。」

12天行程去哪？

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 馬英九（中）在2016年卸任總統後，根據《國家機密保護法》管制出國三年，2019年5月19日再被蔡英文政府延長管制兩年，到2021年5月19日為止。

馬英九在2016年卸任總統後，根據《國家機密保護法》管制出國三年，2019年5月19日再被蔡英文政府延長管制兩年，到2021年5月19日為止。此後，馬英九前往大陸地區（包括港澳），只要在出發前和回來後向總統府報備即可。

台灣總統府發言人林聿禪表示，總統府已收到馬英九的出訪申報並尊重其祭祖規畫，了解安排後已洽相關單位，就馬英九此行的安全等事宜給予必要協助，又指馬英九在俄烏戰爭、台海局勢敏感之際訪問大陸，期盼他向對岸及世界展現符合國家利益與國民情感的作為。

馬英九此行帶同馬英九基金會「大九學堂」成員，將前往南京、武漢、長沙、重慶、上海等城市，造訪南京總統府、國父孫中山先生故居、辛亥革命武昌起義紀念館、中央政治學校舊址、張自忠烈士陵園等，以及抗戰地點如南京大屠殺紀念館、重慶抗戰遺址、四行倉庫抗戰紀念館。蕭旭岑說，馬非常重視抗日曆史，希望帶學生看看戰爭慘烈，和平得來不易。

此外，他也將到訪上海復旦大學、武漢大學、湖南大學、周南中學和岳雲中學，與大陸學生交流。

隨團成員有台灣前總統府秘書長曾永權、卸任總統辦公室主任王光慈、政治大學東亞所名譽教授邱坤玄、政治大學法律系副教授廖元豪。馬的三名胞姊、一名胞妹也會出席祭祖，但夫人周美青不會隨行。

中國大陸反應

國台辦發言人馬曉光表示，大陸方面歡迎馬英九赴陸祭祖、參訪，並帶領台灣青年學生前來交流。

馬曉光稱，慎終追遠是中國人的傳統，清明節祭拜祖先是兩岸同胞共同的習俗。兩岸青年加強交流交往，能夠為兩岸關係和平發展增添新生力量、注入青春活力。國台辦願意為馬英九來訪提供必要協助，祝他此行一切順利。

《香港01》引述消息稱，4月5日在陝西省黃陵縣舉行的清明公祭軒轅黃帝典禮，該活動以往由陝西省政府主辦，今年則罕見由國台辦、國務院僑辦、中華全國歸國華僑聯合會與陝西省政府共同主辦，令人猜想是否配合馬英九訪陸之行。

台灣各界反應

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 蔡英文在2022年「雙十」談話中特別提到，願意與北京一道「尋求雙方可接受的維持台海和平穩定的方法」。

國民黨主席朱立倫表示樂見兩岸交流，向馬英九此行送上祝福，期望透過這種方式促使兩岸更和平，相信馬英九一定會堅持中華民國立場，也能夠對於民眾針對國民黨的期待做出回應。

國民黨發言人林家興表示，國民黨不斷透過行動實踐「親美、友日、和陸」方針，證明以「交流取代交惡，對話代替對抗」的方式，可以有效捍衛中華民國、守護台灣民主及維護區域和平；馬英九訪問大陸，相信對兩岸交流及了解有正向的幫助。

民進黨新聞部主任張志豪表示，中共持續對台軍事威嚇與外交孤立，尤其才剛操作宏都拉斯與台灣邦交生變，並持續以軍機艦擾台造成台海情勢緊張，馬前總統此時赴中，「就是擁抱綏靖主義，就是向國際社會釋出台灣對中國侵略擴張勢力做出讓步的錯誤訊息」，並指台灣民眾無法接受中華民國卸任元首成為中共促統下的一枚棋子。

時代力量發言人餘佳蒨表示，尊重馬英九祭祖自由，但馬往年都是到苗栗馬家莊祭祖，這次卻特別選在習近平剛獲連任及台灣總統大選年赴中，行程絕大多數又與祭祖無關，質疑是「祭祖政治學」。她又指，國民黨在國內外思考如何對抗中國威脅之際頻頻組團赴中，恐對國際社會傳遞錯誤訊號，呼籲馬英九避免成為「兩岸一家親」的宣傳工具。