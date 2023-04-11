中國環台軍演被質疑是「雷聲大雨點小」 自我克制背後有何政治計算？

By 李澄欣

BBC中文記者

1 小时前

圖像來源，Reuters

台灣總統蔡英文在加州會晤美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）後，中國解放軍展開三天環台灣島軍演，重點是實施「模擬聯合火力打擊」，但鮮有進行實彈射擊操練。有分析指， 與去年類似的環台軍演相比，此次「雷聲大雨點小」，反而北京近期外交手段才是看點。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 台灣總統蔡英文從美國返台幾小時後，中國軍隊於4月8日開始進行為期三天的環台軍演。

「踢假球」

蔡英文4月7日返抵台灣，中國解放軍東部戰區隨即宣佈在8至10日，於台灣海峽和台島北部、南部、台島以東海空域組織「環台島戰備警巡」和「聯合利劍」演習。

該戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，是次演習是對「台獨」分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告，是捍衛國家主權和領土完整的必要行動。

台灣國防部10日偵獲91架次共機擾台，創單日新高，當中54架次逾越台海中線，侵擾台灣西南、東南空域，型機包含蘇愷30、殲10/11/15/16、轟6、運油20、運8/9及空警200/500等，其中殲15是從航母「山東號」起飛入侵台灣防空識別區。

台方以雄風反艦飛彈待命追瞄。

與去年8月佩洛西（Nancy Pelosi）訪台後的解放軍環台軍演相比，這次單日侵擾台海的軍機數量破紀錄，三天內出動了232架次。

儘管如此，解放軍並無事先劃定試射區域，演習中也沒有進行實彈發射。國際航班和船運均沒有如去年般受到干擾，台灣民眾也普遍較為「無感」。

台灣中華戰略學會資深研究員、海軍中權軍艦前艦長張競表示，這次軍演刻意忽略作為「攻台用兵重點」的西部海域，儼如「踢假球」。

「（解放軍）把演習辦得有聲有色去安撫大陸民眾，但是所謂外行看熱鬧，內行看門道，真正攻台的作戰計劃是絕對不會曝光的，軍艦也很小心不會亂髮訊號，給台灣搜集情報，」他說。

張競認為，北京在軍事上只是走過場，雷聲大雨點小，從規格、規模、用兵上都看得「自我克制」。

他指，中共現在「武場」（軍事威嚇）已經用到頂，重心是在「文場」（外交和經濟手段）。

「再嚇就要真打，但北京不是想要真打。美國一直渲染台海很快會打，中國很重視自主性，不想隨著美國起舞、讓美國預言成真。」

他特別指出，這次軍演的名稱「戰備警巡」和「聯合利劍」，並非解放軍的標凖用語，定義不明。

「從名字來說就不是很認真的軍事演習，這個性質是什麼、到底要操練什麼？沒有人知道。」

台灣淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑向BBC中文分析指，去年軍演有5枚導彈落入日本專屬經濟海域（EEZ），曾引起日本強烈抗議及區內局勢升溫。此次，北京改用較易控制的海空兵力。

他說， 解放軍操演海空軍的能力，「多點齊發」達到圍困台灣的效果。「這樣對內宣傳說，用傳統的海空軍就已經可以對付台灣了。」

值得留意的是，這次軍演集中在台灣北部、南部、東部海空域，航母「山東號」更是出現在東部海域。林穎佑稱 ,這對台灣國防來說， 需要一個很大的調整。 「我們的部隊都在西部，攻擊的時候往東部疏散，但如果（解放軍）直接從東部攻擊，我們過去的計劃就需要有一些調整。」

圖像來源，HANDOUT

「創造性折衷方案」

澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛也對BBC中文表示，北京使用聞所未聞的「聯合利劍」名稱，是為了讓解放軍任意填充內容。「它擴大了所用部隊的數量，但限制其多元性，並縮小軍演範圍以免局勢升級。作為補償，它公布了對台灣目標進行導彈射擊的模擬影片，作為一種象徵性威脅，以彌補實質武力的不足。」

他說，這是北京的「創造性折衷方案」，因為要平衡兩種互相矛盾的需求，一方面，它想展示實力，以阻止西方國家進一步提升與台灣的關係；另一方面，要表現出「有分寸和符合比例」的回應，否則助長西方和台灣的對華鷹派聲音，尤其現在台灣正處於總統選舉季節。

引述中國軍事科學院研究員趙小卓，官方背景的《環球時報》指出，此次演習是環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習兩個行動合二為一。其中，環台島戰備警巡是指解放軍海空兵力攜實彈越過台灣海峽進行戰備巡邏。陸、海、空、火箭軍等各軍種展開的「聯合利劍」演習，則對台灣形成不斷緊逼的合圍態勢。

「文場」是重點

美國德州的山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中也認為，這次軍演力道較小。他對BBC中文說，中共軍事上「秀肌肉」的對象不是台灣，而是劍指美國。「要美國知道，只要北京認為美國威脅到底線，中國就會有行動，不能用軍事行動成本來估計中國會否有動作。」

翁教授指出，軍事只是大國外交的配件，美中外交競爭才是真正的戰場。「中國近期頻頻接待到訪北京的各國元首，如果各國都主動想見，中國的軍事行動何必真的朝戰爭邁進？」

就在軍演前夕，中國國家主席習近平在北京與到訪的法國總統馬克龍會面，馬克龍呼籲歐洲減少對美國依賴，並提出歐洲「戰略自主論」，強調台灣問題不屬於歐洲的危機，無意捲入台海問題。