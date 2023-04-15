解放軍環台軍演、美國機密文件洩露、盧拉訪華及本周更多重要故事

55 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 盧拉抵達上海。

4月的第二周，中國兩名政治活動人士許志永、丁家喜因涉嫌顛覆國家政權罪成，分別被判有期徒刑14年和12年，但是中國官方未對外發佈相關消息。

在台海方面，在台灣總統蔡英文於加州會晤美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）之後，中國解放軍隨即展開三天環台灣島軍演，但鮮有進行實彈射擊操練。專家指「雷聲大雨點小」的軍演之下，反而北京近期外交手段才是看點。

最近數月，數十份美國機密文件被洩漏到網上，大量細節陸續在本周被披露。這些部分標記為"最高機密"的文件，描繪了烏克蘭戰爭的一幅詳細圖景，而且還提供了一些關於中國及其盟友的信息。BBC新聞部和其他新聞機構審閲了其中一些文件，當中有一些重要的發現。

在法國總統馬克龍高調訪華之後，時隔12年再次擔任巴西總統的盧拉亦於12至15日展開訪華之旅，重點關注經貿領域的雙邊合作，以及和平解決烏克蘭戰爭等方面的議題。

推特（Twitter）所有者兼首席執行官（CEO）伊隆·馬斯克（Elon Musk）則在本周忽然接受BBC直播專訪，在一個小時的罕見對話中分享了包括虛假信息、美國總統拜登，以及那場曲折的收購等廣泛議題。

剛剛過去的一周，BBC中文網以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 中國知名政治活動人士許志永

4月10日，中國政治活動人士許志永和維權律師丁家喜涉嫌顛覆國家政權案宣判， 許志永被判有期徒刑14年，丁家喜獲刑12年。

維權網報道稱，中國當局以顛覆國家政權罪判處許志永14年有期徒刑，剝奪政治權利8年，丁家喜因同樣罪名獲刑12年，剝奪政治權利3年。

丁家喜妻子羅勝春向BBC確認了相關判決，並表示律師只告訴了家屬刑期，他們不被允許跟家屬分享判決書。

與此同時，中國官方未有發佈和宣判任何相關信息。

案件緣起2019年12月中，多位中國律師和公民運動人士在福建廈門參加一次聚會，隨後中國公安在福建、山東、北京、河北、四川、浙江等地抓捕參加聚會的人士。

因預感自己亦會被捕，許志永從北京逃亡，輾轉各地，最終在2020年2月15日於廣州被捕。在逃亡期間，許志永就BBC中文的採訪問題在一份視頻答覆中說，這次大範圍抓捕「不是偶然，而是蓄謀已久的」。

去年6月，兩人涉嫌「顛覆國家政權罪」的案件在山東省臨沂市臨沭縣法院不公開審理。

圖像來源，Reuters

台灣總統蔡英文在加州會晤美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）後，中國解放軍展開三天環台灣島軍演，重點是實施「模擬聯合火力打擊」，但鮮有進行實彈射擊操練。

蔡英文4月7日返抵台灣，中國解放軍東部戰區隨即宣佈在8至10日，於台灣海峽和台島北部、南部、台島以東海空域組織「環台島戰備警巡」和「聯合利劍」演習。

有分析指， 與去年類似的環台軍演相比，此次「雷聲大雨點小」，反而北京近期外交手段才是看點。

台灣中華戰略學會資深研究員、海軍中權軍艦前艦長張競向BBC中文表示，北京在軍事上只是走過場，雷聲大雨點小，從規格、規模、用兵上都看得出「自我克制」。

他指，中共現在「武場」（軍事威嚇）已經用到頂，重心是在「文場」（外交和經濟手段）。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 外洩的文件顯示，烏克蘭的春季攻勢可能「收獲不大」。

最近數月，數十份美國機密文件被洩漏到網上，大量細節陸續被披露。

其中包括英國等多個西方國家的特種部隊有在烏克蘭境內參與行動，證實了外界一直以來的猜想。

機密檔案的翻拍圖片早在2月就已經出現在通訊程式Discord上，此外還有各種時間線和數十個無從破譯的軍事詞匯縮寫。

這些部分標記為「最高機密」的文件，描繪了烏克蘭戰爭的一幅詳細圖景，而且還提供了一些關於中國及其盟友的信息。

有人引述五角大樓官員稱，文件是真實的。

美國政府表示，正在對洩漏的源頭進行調查。

BBC新聞部和其他新聞機構審閲了其中一些文件，當中有一些重要的發現。

圖像來源，Getty Images

時隔12年再次擔任巴西總統的盧拉於12至15日展開訪華之旅，重點關注經貿領域的雙邊合作，以及和平解決烏克蘭戰爭等方面的議題。

盧拉首先抵達上海，參加前總統羅塞夫（Dilma Rousseff）作為金磚國家新開發銀行行長的就職典禮。隨後前往北京，與中國領導人習近平會面。

「我們將鞏固與中國的關係，」盧拉周一說：「我將邀請習近平來巴西進行雙邊會談，了解巴西，並向他展示中國投資感興趣的項目。」

中國是巴西最大的貿易伙伴，也是盧拉在全球地緣政治上重新建立影響力的關鍵。北京也將巴西視為其戰略和經濟計劃的關鍵所在。

推特（Twitter）所有者兼首席執行官（CEO）伊隆·馬斯克（Elon Musk）在短時間內忽然接受BBC直播專訪，在一個小時的對話中分享了包括虛假信息、美國總統拜登，以及那場曲折的收購等廣泛議題。

他向BBC表示，運營推特是一個「頗為痛苦」且如同「過山車」的歷程。

馬斯克是目前世界第二富豪，同時經營著汽車公司特斯拉（Tesla）和航天火箭公司SpaceX。他在去年10月以440億美元（354億英鎊）收購推特。

在舊金山（三藩市）的推特總部進行的訪問中，他向BBC記者詹姆斯·克雷頓（James Clayton）談到了這家社交媒體公司的大規模裁員、虛假信息以及他個人的工作習慣。

在這場罕見的訪問中，他為自己經營推特的方式辯護。

但是他承認，他最終完成對推特的收購是因為當時法官即將要下令他履行收購協議。

他還在訪問中確認，將會修改BBC推特帳戶上的認證標籤——不久前，BBC的官方推特帳戶被標記為「政府資助」，現在將改為「公眾資助」。