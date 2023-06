聯合國報告:男女平等十年來停滯不前 四分一人認為「男人毆打妻子合理」

1 小时前

受高教育男女收入差距達39%

「實現性別平等還需要300年」

3月6日,聯合國秘書長古特雷斯(Antonio Guterres)在婦女地位委員會(Commission on the Status of Women)會議上警告,近幾十年來在性別平等取得的進展「正在我們眼前消逝」,以目前的發展來看,「實現性別平等還需要300年」。