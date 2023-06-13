聯合國報告：男女平等十年來停滯不前 四分一人認為「男人毆打妻子合理」

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 儘管#MeToo等社會運動近年湧現，但男女不平等的問題並未改善。

聯合國開發計劃署6月12日公布最新「性別社會規範指數」（Gender Social Norms Index, GSNI），顯示全球近九成人口對女性仍持有根本的偏見，25％的人認為男人毆打妻子是正當的。

調查結果顯示，全球近一半人口認為男性比女性是更好的政治領袖，只有27%認為女性享有與男性相同的權利對民主來說是必要的。

此外，46%認為男性應該擁有更多工作權利，43％認為男性更適合擔任企業高管，28%認為大學教育對男性更重要，58%認為墮胎從來都不正確。

有關調查數據來自80個國家和地區，覆蓋全球85%的人口。報告指出，儘管#MeToo等社會運動不斷湧現，但性別偏見仍然根深蒂固，新冠疫情中更多女性失去收入來源，也導致性別不平等問題惡化。

受高教育男女收入差距達39%

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 圖為2022年法國女性上街抗議父權主義和男性施加的暴力，她們在集會上讀出該年死去的女性名字。

研究人員表示，全球性別不平等的情況在過去10年間處於停滯狀態，預計世界將難以達成聯合國在2030年前實現性別平等的目標。

開發署人類發展報告辦公室主任佩德羅-孔塞桑（Pedro Conceição）對結果表示震驚並說：「事實上，在性別社會規範（gender social norms）方面缺乏進展正在引發一場人類發展的危機：全球範圍內，人類發展指數在2020年出現有記錄以來首次下降，並於次年再次下降。」

最新報告指，女性的教育水平和能力比以往任何時候都要高，但在59個女性受教育程度比男性高的國家中，女性的平均收入比男性低39%。

而自1995年，擔任國家元首或政府領袖的女性比例，一直停留在10％。在勞動市場，女性在管理層所佔比例不到三分之一。

聯合國呼籲，各國應推動相關法律和政策促進女性平等參政，並加強社會保障機制，以及打擊網上針對女性的仇恨言論和虛假訊息，同時通過教育改變大眾的觀念。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 塔利班掌權後，阿富汗女孩被剝奪教育權。圖片攝於2022年7月，一群阿富汗女學生在當地一所秘密學校讀書。

「實現性別平等還需要300年」

3月6日，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）在婦女地位委員會（Commission on the Status of Women）會議上警告，近幾十年來在性別平等取得的進展「正在我們眼前消逝」，以目前的發展來看，「實現性別平等還需要300年」。

他指出，在塔利班政權統治下，阿富汗婦女和女孩「從公共領域中被抹去」。他不點名批評指在許多地方，女性的性權利和生育權都在倒退。

聯合國婦女組織執行主任巴胡斯（Sima Bahous）也提到科技，去年能上網的男性比女性多2.59億，使用智能手機的人當中男性比女性多出18%。她又引述調查指，全球125個國家中，四分之三的女記者曾在工作中遭到網暴，當中三成人因此而自我審查。

她直言：「數碼鴻溝（digital divide）已經成為性別不平等的新型態。」