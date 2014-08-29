漫話英倫：大義滅親 全民反恐

圖片版權 l Image caption 倫敦警方首腦霍根豪伊警告說，已經有近200名「軍事化了」的參戰者從敘利亞和伊拉克回到了倫敦。

蘇格蘭場警告，200多名可能曾在敘利亞參戰的英國「聖戰者」已經潛回倫敦。

極端恐怖組織「伊斯蘭國」IS的突然「崛起」給萬里之外的英倫島帶來的衝擊和憂患，從英國負責反恐的警方最高長官、倫敦警察局副局長羅里日前發出的呼籲，可以真切地感覺到。

羅里說，在敘利亞和伊拉克的衝突迫使英國面對數目日益增長的「極端危險分子」的威脅。這些人或已經參與了恐怖活動，或正處於「萌芽」階段。

舉親報友

羅里警長說，警方需要家庭成員、親朋好友、社區和全體公民的幫助配合，睜大眼睛，觀察和識別「處在萌芽狀態」的恐怖分子和滑向伊斯蘭極端主義的傾向。

「萌芽狀態」有什麼特徵？羅里說，他們或許凖備出國，或許剛剛從國外回來，行為舉止有明顯變化，比如流露出極端化傾向、賣掉個人物品、籌資出國等等。

這裏的「出國」指的當然不是去美國中國，而是特指敘利亞和伊拉克，出國的人也是指特定的人群，英國的穆斯林青年。

羅里警長透露，涉及反恐的逮捕行動比去年多了五倍，而前往敘利亞的英國人中，有近一半人此前沒有在警方反恐的視野之中。換句話說，警方沒有察覺到這些人的潛在威脅。

「英國縱隊」

參與殺害美國記者福萊的恐怖分子「約翰」，操一口南倫敦口音，再次把極端化的英國穆斯林青年潛入敘利亞、伊拉克參加「聖戰」的事實血淋淋的拋在了英國公眾面前。

倫敦警方首腦霍根豪伊爵士說，在敘利亞和伊拉克參戰的英國穆斯林有600多人，而不是此前估計的400人左右。

英國情報部門的研判是，來自英國的「聖戰者」以巴基斯坦裔穆斯林為主，大多20來歲、受過大學高等教育。

「軍情五處」首腦帕克爾今年稍早時在議會安全委員會作證說，這些英國青年支持或同情「伊斯蘭國」（當時稱ISIS）、「基地」等恐怖組織的政治和宗教理念。他們正在把敘利亞當作「聖戰」的戰場。

英國情報機關已經在機場等邊境口岸設卡，試圖阻止英國青年潛入敘利亞。

大多數「聖戰者」是抱著「壯士一去不復返」的心態參戰的。但英國情報和安全機構更關注和擔憂的，是那些未能「殺身成仁」的英國「聖戰者」 ，經過「戰火的洗禮」後「倒流」回到英國，把英國當成能造成更大影響和殺傷力的戰場，成為英國安全的長期隱患。

倫敦警方首腦霍根豪伊警告說，已經有近200名「軍事化了」的參戰者從敘利亞和伊拉克回到了倫敦。

聽了讓人不寒而栗。

「假定有罪」

倫敦市長約翰遜日前撰文說，所有前往敘利亞、伊拉克「戰區」的英國人都應該假定他們是潛在的恐怖分子，除非他們能證明自己的清白。

他說，如果你瞞著英國當局悄悄的前往敘利亞，就應該假定你抱有「恐怖主義目的」。

約翰遜呼籲改革有關的反恐法律，給警方和情報部門更大的權利。

約翰遜此言一齣，立刻引起很大的反彈。剛剛卸任的前最高法官格里維指責約翰遜的建議與「假定無辜」的英國法律基石背道而馳。

但是，倫敦警方首腦霍根豪伊爵士對約翰遜的提議表示支持。他說，任何從敘利亞或伊拉克返回的英國人，都應該「自動的法律假定」他們參與了恐怖活動。

英國的穆斯林社區領導人擔心，如果不能解除英國穆斯林青年的「被迫害感」和「被妖魔化」感，就無法鏟除滋生伊斯蘭極端主義的土壤。

對警方要穆斯林社區舉報親朋好友中潛藏的極端分子的呼籲，穆斯林領導人說「具有挑戰性」。

英國穆斯林委員會負責人之一艾哈邁德說，許多人恐怕不知道「萌芽狀態」的恐怖分子是什麼特徵。宗教虔誠與極端主義的宗教狂熱，界限劃在哪裏？

這或許是警方、情報部門、社區領導人和每一個英國公眾都要面對的問題。