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中國對比特幣（Bitcoin）流通的調查令這種虛擬貨幣的價值下跌。

中國中央銀行表示要對洗錢、操縱市場以及非法資金流動進行調查。

中新社報導，中國人民銀行上海總部、上海市金融辦等機構，在周四（1月11日）對"比特幣中國"開展了現場檢查。

中國在這一電子貨幣上的交易變化令比特幣的價值下跌超過16%。

這一變化是跟隨著北京試圖壓制資金非法流向境外的措施而來的。人民幣的疲弱令很多人試圖買入外幣。

在2017年的最初幾天，比特幣匯率飆升至歷史新高，很大程度上是因為來自中國的強大需求。中國是比特幣交易最多的地方。

中國央行表示，此次是重點檢查該企業是否超範圍經營，是否未經許可或無牌照開展信貸、支付、匯兌等相關業務。同時檢查其是否有涉市場操縱行為、反洗錢制度落實情況，以及資金安全隱患等。

周四早上，比特幣的交易價格從前一天的915美元下跌至760美元（624英鎊），而一月份較早前，比特幣曾上升至1129美元。

匿名貨幣流動

這一虛擬貨幣依靠數以千計的電腦管理互聯網上的貨幣流通，被用作全球範圍內匿名轉移資金。

因此，有估計認為，中國有人利用它來繞過政府管制，將資金轉移至海外。

目前，中國有法律規定個人每年兌換外幣的限額。

去年，人民幣下降了大約7%。

而比特幣的價格則在2016年上漲了125%，成為世界上表現最好的「貨幣」。

比特幣是如何運作的？

比特幣常常被看作是一種新型貨幣。但是，和所有的傾向一樣，它的價值取決於有多少人願意兌換它。

要進行比特幣兌換，必須經過一個叫「挖礦（mining）」的步驟，由電腦通過64位數完成一個複雜的數學計算過程。

每一道運算完成時，一個區塊的比特幣即兌換成功。

隨著電腦芯片的進步，比特幣運算的難度經過了調查，以保證每日的新比幣特生成數量保持穩定。

目前存在的比特幣大約有1500萬個。

要接收比特幣，用戶必須擁有一個比特幣地址——一個由27-34個字母或數字組成的字符串——這相當於一個虛擬信箱，接收或發送比特幣。

由於這些地址沒有註冊，人們在轉移資金時可以通過這種方式來保密身份。

這些地址會被存儲在用來管理儲蓄的比特幣錢包裏。