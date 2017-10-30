圖片版權 Getty Images Image caption 報告指，英國必須作出更多努力，才能從機器人技術等數碼科技當中獲益

一份最新的研究報告指，高端數碼技術可能為英國製造業帶來巨大動力，並創造數十萬個就業職位。

由西門子英國（Siemens UK）領頭人尤爾根·邁爾（Juergen Maier）牽頭的這一項獨立調查，重點提到了機器人、3D打印以及人工智能等技術所帶來的好處。

不過，邁爾表示，英國需要「更大的雄心」才能從這些技術當中得益。

他的報告呼籲成立委員會，幫助各企業適應時代進步。

這份名為「Made Smarter（讓製造更智能）」的報告，由包括勞斯萊斯（Rolls Royce）、GKN和IBM等在內企業行政人員與小型企業代表，還有紐卡斯爾大學和劍橋大學的學者合作編撰。

報告的建議將有助於政府制訂工業策略性計劃。

邁爾說：「商界和學術界已經設置了願景，英國需要有更大得多的雄心，才能在第四次工業革命當中成為世界領袖。」

「我們的提案將幫助企業了解、應用和創造最新的的數碼技術，幫助保護更多的本國研究及發展項目，並創造更多新產業，以及高技術、高收入的職位。」

該報告提議：

對企業提供更有目標性的支持，加強工人再培訓，以及以英國西北部為試點開展一個國家採用新技術計劃

開設五個數碼技術研究中心，改進革新和技術能力

設立一個全國委員會，任務是令英國成為數碼技術產業革命當中的全球領導者

圖片版權 Getty Images Image caption 專家指，英國的競爭對手早已經開始了迎接第四次工業革命的步伐

提案得到英國工業聯合會總幹事卡羅琳·費爾貝恩（Carolyn Fairbairn）的支持，她對英國的國際競爭力表示過擔憂。

「英國必須與中國、美國以及歐洲大部分國家競爭，在這些地區，已經有較為先行的計劃，去迎接第四次工業革命，」她說。

軟件工程公司「Vertizan」的首席執行官肖恩·雷德蒙德（Sean Redmond）也是報告的參與者之一，他表示，英國需要「追上國際競爭對手」。

雷德蒙德說：「正在成長擴大的較小規模企業。特別是工業企業，需要支持，學習數碼化能如何幫助它們的企業發展。」