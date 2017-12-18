芝加哥商交所發行比特幣期貨 泡沫警告持續

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比特幣登陸美國芝加哥商品交易所（CME），在CME推出期貨，再向主流投資品邁進一步。

周日（12月17日），比特幣的價格一度升近20,000美元（約13.2萬人民幣），後回落至19,000美元（約12.6萬人民幣）之下。

上周，芝加哥期權交易所（CBOE），開始期貨交易，但CME規模遠較前者為大。

周日，瑞銀（UBS）主席、前德國央行行長韋伯（Axel Weber），加入其他批評者，對比特幣的盛行發出警告。

「比特幣不是真的金錢，」韋伯在一次訪問中如此表示，並促請監管機構介入。

與此同時，法國財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）認為明年四月的G20峰會上應討論比特幣事宜。

「現時很明顯有投機的風險。我們要對此予以考慮及檢視，看看G20成員國如何監管比特幣。」勒梅爾向法國新聞頻道LCI表示。

比特幣的價格今年不斷上揚：今年一月，一枚比特幣的價格不足1,000美元，但根據網絡新聞網站「硬幣辦公桌」，在剛過去的周日，價格已經達到19,783美元的歷史高位。

分析人士相信，CME加入比特幣市場，會令投資者對這種加密貨幣的興趣進一步增加，令價格再攀升。

CBOE的比特幣期貨，根據虛擬貨幣交易平台 Gemini交易所的拍賣價格計算。 Gemini交易所由虛擬貨幣創業者溫勒佛斯兄弟（Cameron and Tyler Winklevoss）所有。

CME的期貨價格則根據多間不同交易所的價格計劃，面向投資者的透明度較高。

「CME的期貨價格，是根據更廣泛的交易所價格。」有25億美元另類投資的美國投資集團Altegris，投資總裁奧斯邦（Matt Osborne）表示。

「所以CME的期貨或許能夠帶來更多的投資意欲、以及交易量。」

「隨著專業交易員熟悉交易及其流動性，交易量將逐漸增加。」

因為市場不受監管，目前機構投資者被禁止直接投資比特幣，但他們可以購買期貨。

什麼是期貨？

「期貨」是一種交易方式，讓投資者投注一種交易品在未來某個時間的價格。投資者現在可以用這種方式，在不實際擁用比特幣的情況下，投注比特幣未來是升是跌。

一般而言，期貨交易是根據實物貨品，譬如石油，來進行的。

比特幣期貨交易的一項爭議是，一些人認為比特幣並不是實物。雖然比特幣被稱為一種貨幣，但它亦可以被稱為一種沒有任何真實作用、真實價值的財產或貨物。

上星期一（12月11日）交易首日，CBOE的比特幣期貨價格上升了近20%，當日收市時，已進行了4,000期貨交易。

但在投資者對虛擬貨幣的興趣不斷增加的同時，警告亦隨之而來。

瑞銀主席韋伯向瑞士傳媒表示，比特幣泡沫終會爆破，勸喻投資者不要趨之若鶩。

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「不可持續」

韋伯指出，比特幣不具備貨幣的三個主要功能，因為他認為，比特幣不是一種有效的付款方法，也不是一種計算價值的單位（因為價格不會以比特幣計算），亦因其不穩定的特式，比特幣不是儲存價值的載體。

韋伯說，瑞銀建議客戶不要投資比特幣，因為瑞銀認為這種虛擬貨幣「沒有價值、也不可持續」。

但為了保護不接納銀行建議的客戶，韋伯強調：「監管是有需要的。」

然而，由於比特幣自誕生以來設計就並不透明，一些意見認為監管是困難、甚至不可能的。

比特幣於2008年由不知是個人還是團體的「中本聰」創造，是第一種成功運用加密技術確保安全性和隱秘性的電子貨幣。