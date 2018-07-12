貿易戰「加速升級」：兩千億美元徵稅清單的打擊與反制

圖片版權 Getty Images Image caption 中國稱美方行為失去理性，將"不得不做出必要反制"

中美貿易戰再升級。美國公布進一步對華加徵關稅的清單，擬對從中國進口的約2000億美元商品徵收10%的關稅。

最新清單涵蓋化工、煤、鋼等工業品，以及家具、自行車等消費品。

清單公布後有2個月的公開意見徵求期，並將於8月20日至8月23日舉行聽證會，美方表示，關稅可能會在8月30日公眾諮詢結束後生效。

中國商務部隨即發表聲明，稱美方行為失去理性，對此」感到震驚「，將「不得不做出必要反制」。

家具、化妝品都將被徵稅

2000億美元，再加上正在徵收或擬徵收的500億美元的商品，一旦全部實施，將佔美國對華進口商品總額的一半。

在清單公布前，經濟學家普遍認為這一加徵關稅規模龐大到「不切實際」，但在特朗普提出後不到一個月，具體清單就浮出水面，並將在一個多月後決定是否調整和實施。

中國商務部表示，「美方以加速升級的方式公布徵稅清單行為是完全不可接受的」。

最新清單所列商品涵蓋範圍廣，包括數百種食品、煙草、化工製品、煤、鋼、鋁等工業品。

不同於上周實施的340億美元清單，本次清單中的消費品顯著增多，包括汽車輪胎、家具、木製品、手提包、寵物食品、棒球手套、地毯、門、滑雪板、高爾夫包、自行車、廁紙、服裝、電視零件、冰箱和化妝品等。

路透社稱，大量消費品被加徵關稅將直接威脅美國消費者和零售企業的利益。

圖片版權 Getty Images Image caption 雖然美國國內幾十家行業協會致信白宮反對制裁中國，並指出此舉會讓美國家庭遭受損失。但美國目前的政治大環境卻是實施更加嚴厲的對華政策。

事情如何發展到這一步？

作為中美貿易戰正式打響的標誌，上周五，美國開始向中國價值340億美元的產品徵收25%關稅。同時另有價值160億美元的產品清單在接受公眾討論，等待實施。

打響貿易戰的關鍵一槍的同時，特朗普宣稱，如果中國採取報復行動，美國將對2000億美元進口中國商品的徵稅。

特朗普的威脅並未起到作用，在美國啟動針對340億美元產品的關稅後，中國海關立即對原產於美國的340億美元進口商品加徵關稅措施。

特朗普兌現自己的威脅，公布此次2000億美元的徵稅清單。美國貿易代表萊特希澤在聲明中說，由於中國此前的報復措施以及未能修改其政策，特朗普總統下令貿易代表辦公室啟動這一行動。

但事情並未就此打住。如果中國繼續報復，特朗普稱，美國最終可能對超過5,000億美元的中國商品加徵關稅，大概相當於去年美國從中國進口的總額。

中國沒有示弱，在2,000億美元清單公布的當天，中國商務部稱「中國政府將一如既往，不得不作出必要反制。」

中國會如何反擊？

中國商務部新聞發言人在清單公布後發表談話，稱美方以加速升級的方式公布徵稅清單行為是完全不可接受的，我們對此表示嚴正抗議。美方的行為正在傷害中國，傷害全世界，也正在傷害其自身，這種失去理性的行為是不得人心的。

發言人表示，中方對美方的行為感到震驚，中國政府將一如既往，不得不做出必要反制，並將立即就美方的單邊主義行為向世界貿易組織追加起訴。

根據美國統計數據，中國去年自美國進口產品總值為1,298.9億美元，美國則採購5,054.7億美元的中國產品。

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美國企業研究院（AEI）學者史劍道（Derek Scissors）向路透社表示，鑒於去年中國僅進口了價值1,300億美元的美國商品，中國無法找到同等規模的美國商品以徵收報復性關稅。

他補充說，對於美方宣佈的關稅措施，中國不太可能以調整產業政策來回應。這些需要一場漫長且痛苦的貿易戰才能實現。「只有美國的貿易措施規模大，且持續到足以威脅外匯流入的地步，中國才會放棄其產業計劃。」

雖然中國無法找到與2,000億美元同等規模的，但有可能採取其他措施。史劍道稱，中國所能做的就是對總量較少的美國輸華產品徵收更高的關稅。

分析人士認為，除了經濟手段之外，中國還有可能採取行政手段打擊美國在華企業。比如，影響供應鏈企業導致生產遲緩或停滯；加大海關等檢查力度，延長通關時間；通過審查限制電影等娛樂產品的輸入。據路透社報道，在中美貿易摩擦後，福特汽車已在中國的港口遭遇延誤。

美國商界批評

清單公布後在美國政商兩界遭受批評。

「對另外2000億美元商品徵稅，將提高美國家庭、農民、農場主、工人和就業創造者的日常商品成本。這還將招致報復性關稅，進一步傷及美國工人」，美國商會一位發言人表示。該組織支持特朗普的減稅政策，但反對加徵關稅。

新清單中包含大量消費品，被認為將威脅美國消費者和零售業者的利益。因此，代表美國大型零售商的美國零售業領導協會表示，總統已經違背了他「給中國帶來最大痛苦，給消費者帶來最小痛苦」的承諾。

該協會的國際貿易政策主管稱，「受到懲罰的是美國家庭。消費者、企業和依賴貿易的美國就業崗位，則被丟在了不斷升級的全球貿易戰前線。」