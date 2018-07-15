郵輪旅遊：五大疑慮幫你逐一打消

Image caption 乘郵輪旅遊是不錯的度假方式。

夏季來臨，正是旅遊度假的大好時節。而乘坐豪華郵輪出行，享受碧海藍天可能是許多人嚮往的一種體驗。

今天的豪華郵輪可以為遊客提供"吃喝玩樂"的一切所需。

近年來，郵輪旅行也越來越受中國人青睞。國際郵輪協會對全球郵輪的追蹤調查發現，2012 年至 2014 年，中國郵輪遊客每年增長79%。

隨著中國人經濟實力的增強，未來對郵輪旅遊的需求可能有增無減。

然而，許多人對乘坐郵輪出行還是存在種種疑問。比如認為郵輪畢竟空間有限，郵輪行主要是為老年人、新婚蜜月旅行和富人量身打造的。

誤區一：郵輪太僵化、不自由

很多人認為乘郵輪旅行雖好，但不免有點太受限制，不像自由行那樣無拘無束。

圖片版權 BBC chinese Image caption 越來越多中國人開始對郵輪旅行感興趣

其實，這種擔心大可不必。許多郵輪行都包括停靠沿途港口和海岸，遊客可以上岸觀光。

例如，一個特別受英國遊客歡迎的維珍郵輪遊就包括在巴巴多斯（Barbados）的海灘小憩，然後再在加勒比海航遊。

去紐約的航線則包括到百慕大（Bermuda）或是巴哈馬(the Bahamas)的航遊等。細細查詢，應該可以找到自己喜歡和對口的航線。

誤區二：郵輪不適合家庭旅遊

很多人仍然認為，郵輪更適合老年人，但不適合帶小孩的家庭出遊。

事實上，只要選對郵輪，帶小孩旅遊應該不是問題。

有些郵輪行是專門為家庭旅遊量身定做的，會在郵輪上為兒童專門設計一整套好玩的項目，例如海盜派對、兒童卡拉OK等等，可以讓小朋友玩得盡興。

誤區三：郵輪餐不好吃

圖片版權 carol yarwood Image caption 船上有各種精美糕點

坐過郵輪的人都知道，這樣度假很容易長胖。這並不是因為船上的垃圾食品多，而是美食不斷。遊客可以體驗各種精美佳餚和糕點，許多郵輪還經常特聘名廚為現場表演呢。

中國遊客可能會擔心自己改不掉的「中國胃」，說，我不願意天天吃西餐。這種擔心可以理解、但其實並不難排除。因為，郵輪遊公司已經注意到了，不僅會安排提供中餐美食，還會安排頂級中餐美食呢。比如盛世公主號（Majestic Princess）的觀瀾軒中餐廳 , 是由米其林星級主廚理查德•陳創建。

誤區四：郵輪容易引起幽閉恐懼症

世界最大郵輪可以容納將近7000人，多達18個甲板和不同區域，置身其中，不會輕易讓你產生幽閉恐懼症（claustrophobic）。

圖片版權 Getty Images Image caption 客房設計可以滿足人們不同需求。

即使是小一點的郵輪，裏面的空間也非常開闊，大堂、酒吧以及開放空間應有盡有。現代設計更是利用燈光、裝飾等特點，讓人彷彿置身於室外，並沒有封閉感。

有些郵輪上還有真草坪，遊客可以親近大自然--在草坪上野餐、玩球。

誤區五：學不到新東西

旅遊也是人們開闊視野、增長知識的好機會。一些人可能會認為無法在郵輪上做到這一點。

但是，現代郵輪遊娛樂於教，可以給你一個全新體驗。郵輪上有各種娛樂、學習設施，適合人們不同口味與需求。

比如電影院、舞蹈班、話劇課堂等等。你還可以學習如何製作數碼小電影、甚至水肺潛水（scuba diving）等。

下次出行，你會不會嘗試郵輪遊呢？