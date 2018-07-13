五張圖看懂英美兩國的貿易關係

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美國是英國的主要貿易和投資伙伴——按照一些統計方法，美國是最大的。

特朗普到訪英國的一個議題就是未來是否可以以及如何加深雙邊經貿關係。

那麼英美兩個經濟體聯繫有多緊密？

按照國家計算，美國是英國最大的出口市場。不過，當歐盟被視為單一市場時，美國則遠在歐盟之後。

將歐盟視為單一市場並不為過，因為歐盟各國的對外貿易政策一致，且其大多數成員國使用相同貨幣。

作為英國商品和服務的供應商，美國則位居第二，僅次於德國。

從特朗普的角度來看，英國也是美國的重要貿易伙伴。

無論是進口還是出口，英國落後於美國近鄰加拿大和墨西哥。美國與這兩個國家簽訂北美自由貿易協定。

美國與中國間的貿易規模也更大（至少在中美貿易爭端之前是這樣）。

作為美國的進口來源，德國和日本也領先於英國。

金融危機帶來的停滯期過去後，英美雙邊貿易在過去幾年不斷增長。

下圖根據英國國家統計局（ONS）數據，顯示出英國對美國的出口量高於進口量，美國的數據則正好相反。

所以相衝突的兩組數據不可能都是真的。英國國家統計局表示，導致統計數字出現分歧的原因很多，正在努力解決這個問題。

英美間交易貨物的種類範圍很廣，比較突出的有飛機和科學儀器；出口到美國則是汽車和藝術品。

此外，藥品和發電設備雙向的交易量都很大。

兩國間跨大西洋的服務貿易業很重要，包括金融業、商業服務和旅遊業。

外國直接投資（FDI）的數據也顯示出兩國的相互聯繫。這意味著要麼在對方國家建立分支業務，要麼對已有業務進行參股或控股——通常定義為持有10％以上股份。

對於英國而言，美國是最大的外國直接投資來源。但如果將歐盟作為一個整體，它則排在美國之前。

從美國的角度看，英國是重要的投資伙伴。作為美國的投資目的地國，英國佔比13%，排名第二，僅次於荷蘭。

美國公司似乎喜歡在英國設置區域總部。

美國國務院表示，美國公司在歐洲、中東和非洲業務的總部一半以上設在英國。

英國是美國最大的外國直接投資來源，佔比達15％。