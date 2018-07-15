圖片版權 Getty Images Image caption 自上世紀70年代以來，滑石粉用在嬰兒爽身粉和其它美容產品之中。

美國一法庭因"產品致癌"判強生公司（Johnson & Johnson）天價賠償。有關產品為何被認為"有害"？強生公司為何不服？

法庭要求強生公司因"爽身粉致癌"問題向22名女性支付47億美元（約36億英鎊）的賠償金。消費者真能獲得這麼高的賠償嗎？

美國密蘇里州的一個陪審團最初判決，因為強生爽身粉中的滑石粉會導致卵巢癌，強生公司需向這些使用這種產品的女性賠償5.5億美元。這次判決又追加了4.1億美元。但22名提出訴訟的女性中已經有6人死亡。

強生公司目前仍面臨約9000起有關其全球高知名度的嬰兒爽身粉的類似訴訟。

強生公司對這一判決表示"非常失望"，並表示不服將提出上訴。

到底爽身粉中的滑石粉是什麼？中國家喻戶曉的強生產品是如何處理這個問題的？

"不公平的程序"

上述提出訴訟的22位女性的律師聲稱，強生公司早在20世紀70年代以來就知道其滑石粉有石棉污染，但沒有向消費者發出警告。

滑石粉是一種礦物質，有時候可以在靠近石棉的地方找到。

強生否認其產品曾含有石棉，並堅持認為它的滑石粉產品不會導致癌症。

該製藥巨頭補充說，一些研究表明其滑石粉產品是安全的，並表示上述判決結果是"完全不公平的程序"導致的結果。

美國食品和藥物管理局（FDA）從2009年到2010年委托有關方面對包括強生公司在內的各種滑石粉樣品進行了研究，並沒有在其中任何一種產品中發現石棉。

圖片版權 Getty Images Image caption 強生公司聲明稱："數十年的科學研究證據和安全使用歷史已經證明，強生嬰兒爽身粉是安全的。"

但上述案件的起訴律師告訴密蘇里州法院說，FDA和強生公司使用了有缺陷的測試方法。

滑石粉的爭議

多年來，對滑石粉是否安全有爭議，特別是在生殖器上使用，有可能增加患卵巢癌的風險。不過，有關證據並不確鑿。由於證據各異，國際癌症研究機構將在生殖器上使用的滑石分類為"可能致癌"。

天然純淨的滑石粉並不含有石棉，也不會導致癌症。自上世紀70年代以來，滑石粉用在嬰兒爽身粉和其它美容產品之中。但有關無石棉滑石粉的不同研究得出的結論不同。

一些研究認為它與癌症風險有關聯。但也有人質疑這些研究有偏見，因為它們根據的是人們記得過年前使用滑石粉的情況。另一些研究則認為根本沒有聯繫，避孕套上的滑石粉與癌症沒有關聯。

此外，使用滑石粉的量多少也不會和結果有多少聯繫，不同於比如吸煙越多得肺癌的風險越大。

判決和上訴

雖然說有些研究認為滑石粉有致癌的可能性，但這種可能性較低。此外，因為卵巢癌是相對較少的，有關風險的增加因此也很小。

此外，患卵巢癌風險受許多其它因素的影響，包括遺傳因素和環境因素。

雖然上述判決是就強生產品做出的有史以來最大額的司法判決賠償，但過去也有法庭就強生賠償做出的巨額判決提出上訴後被推翻。

作為世界上規模最大的醫療衛生保健品及護理產品公司之一，強生公司包括爽身粉在內的強生產品暢銷中國市場。近年來在國外發生有關訴訟之際，該公司多次強調其中國產品完全是安全的。

就美國的有關爽身粉訴訟案，強生公司2016年在其中國官網曾發佈聲明稱："數十年的科學研究證據和安全使用歷史已經證明，強生嬰兒爽身粉是安全的。"

"強生公司一直高度重視消費者產品使用的安全。強生公司在全球各地（包括中國在內）所有產品中使用的滑石粉，都經過仔細甄選，其質量、純度和合規性都完全滿足最高標凖的要求。"