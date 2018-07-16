解讀貿易戰爆發後中國最新經濟數據

圖片版權 Getty Images Image caption 中國第二季經濟按年增長6.7%，符合市場預期。

中國公布今年第二季的經濟數據，顯示中國第二季經濟同比增長6.7%，稍低於第一季度6.8%的增速，符合市場預期。不過分析認為這次數據並未完全反映貿易戰下，中美兩國互徵關稅的影響。

不少分析認為，隨著中美貿易戰爆發後，下半年中國經濟會面對較大的下行壓力，建議中國要持續擴大內需，及適當放寬貨幣政策。不過中國國家統計局稱，下半年中國經濟穩中向好的態勢不會變。

下行壓力加大？

中國國家統計局周一公布，今年第二季國內生產總值（GDP）同比增長6.7%，符合市場預期，不過6月規模以上工業增加值同比增長只有6%，低過市場預期的6.5%，路透社指，這是兩年以來的低位，顯示中美貿易戰開始打擊出口。

國開證券研究部副總經理杜徵徵認為，考慮到貿易摩擦升溫，外需對GDP的貢獻趨負，社會融資增速持續回落，消費增長乏力等因素，下半年仍有一定下行壓力，預計全年同比增長6.6%左右。

中國國家信息中心宏觀經濟研究室主任牛犁認同，由於中美貿易戰的影響以及不確定因素增加，下半年經濟下行壓力有所加大，GDP增幅可能回落至6.6%左右。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國國家統計局表示下半年經濟穩中向好的態勢不會變，淡化中美貿易戰的影響。

不過中國國家統計局新聞發言人毛盛勇，被問到中國下半年經濟下行壓力是否會進一步加大時，表示「下半年經濟穩中向好的態勢不會變」，淡化中美貿易戰對中國經濟的影響。

毛盛勇認為，中國目前的消費並不疲弱。他解釋，今年上半年居民消費價格上漲2%，是一個溫和上漲的水平，說明市場的供求保持基本平衡，而貨物進口亦有顯著增速，說明國內的需求還是比較熱的，雖然佔社會消費品零售總額13%的汽車類商品受到關稅影響，銷售有明顯回落，但如果扣除這類產品的影響，社會消費品零售總額實際有逾1成的增長，而服務消費服務消費的增長速度用現價計算，比實物消費增長速度還要快。

他表示從這些數據來看，中國經濟反而是保持一個「比較快的增長勢頭」。

過份依賴房地產

不過並非所有專家認同中國官方說法，特別是有些專家留意到，房地產投資是支撐中國消費的重要部分。

中原銀行首席經濟學家王軍認為，中國需求整體偏弱，投資和消費均出現超預期下跌，其中基礎設施的固定資產投資同比增速下降最快，創歷史新低，只是地產投資依然維持了很高的景氣度。

「可以說，上半年如果沒有房地產價格高企，整體投資及民間投資增速將以更快速度回落。如果未來依舊依靠房地產，中國經濟不僅無法進行轉型，下半年數據還會繼續令人失望。」他說。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國如何擴大內需將影響經濟轉型是否成功。

不過，華泰證券宏觀團隊李超等指出，中國上半年房地產投資增速與此前10%以上的增速相比，已開始回落。特別是今年開年以來土地成交開始趨弱，因此二季度末地產投資逐漸出現疲弱，預計受棚改政策調整的影響，未來地產投資可能繼續走弱。

上海證券首席宏觀分析師胡月曉則認為，中國經濟調控正在去地產化，短期增長受房地產市場消退影響，但也已企穩，未來也會有略改善。

擴大內需

華寶信託宏觀分析師聶文認為，中國目前緊信用對經濟繼續下拉，進口也是低於預期，貿易戰會拖累下半年出口，消費處於歷史低位，房地產對消費的擠壓作用還是很明顯，預計下半年經濟進一步下滑，在6.5%左右，甚至可能到6.4%。

聶文說，本來今年外需不錯，但貿易戰影響，外需沒有那麼強，而金融去槓桿，緊信用對內需影響較大，預計央行寬貨幣下半年還會加碼，年內降凖可能還有兩到三次，緊信用很快能結束，若緊信用沒有緩解，對中小企業傷害較大。

他說中國要擴大內需，最終還是要積極財政政策，預計會通過減稅、居民消費刺激進行。

華泰證券宏觀團隊李超等則認為擴大內需的先導將是刺激居民消費，以及支持高新製造業發展，而貨幣政策已轉向靈活適度，人民銀行上半年有三次定向降凖，下半年可能還將有1-2次。