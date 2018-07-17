圖片版權 EPA Image caption 中歐官員在歐盟委員會主席容克和中國總理李克強見證下，交換已簽署的協議。

中國和歐盟領導人早前召開第二十次領導人峰會，會後雙方發表聯合聲明，承諾要打造開放型的世界經濟，也要抵制保護主義與單邊主義。

中歐領導人會面的同時，美國再在貿易戰出招。美國商務部宣佈，將向世界貿易組織投訴中國、歐盟、加拿大等地早前向美國貨品開徵的報復性進口關稅。

早在李克強早前訪問歐洲時，已經有分析指，中國可能會尋求歐洲合作，一起在貿易戰中抵抗美國。中歐峰會結束，專家認為雙方仍然存在「深刻分歧」，而這些分歧不是一紙聲明能解決。

圖片版權 Getty Images Image caption 歐盟是中國其中一個最大的貿易伙伴。圖為去年1月從中國到英國的貨運列車。

靠攏歐洲

歐盟是中國最大的貿易伙伴。歐盟的數字顯示，歐盟成員國去年從中國進口了約值3746億歐元（相等約4389億美元）的貨物，中國也從歐盟進口了約值1982億歐元（相等約2322億美元）的貨物。

國際投資顧問公司BDA高級主任梅納德 （Charles Maynard ） 留意到，美國總統特朗普上台後對中國企業在美國的投資設下許多限制，中國公司因此都轉到歐洲投資。梅納德接受BBC訪問時指出，美國是單一國家，歐盟卻是一個由28個國家組成的聯盟，要全部國家都同意以強硬態度對付中國不是一件容易的事。

「中國明白這點，它也十分擅長針對每個歐盟成員國，逐一擊破。」

李克強早前訪問德國期間，當地最大的德意志銀行宣佈獲得了中國企業債券承銷資格。汽車製造商寶馬也宣佈，中方容許它增持在中國的合資公司華晨寶馬的股權至75%。

倫敦政經學院學者於潔對BBC表示，這是李克強給予德國方面的「甜頭」，回應歐盟對中國開放市場的要求。但她指出，中國國內的市場競爭十分激烈，歐洲公司在這種市場環境有多大發展空間仍屬「未知數」。

圖片版權 EPA Image caption 美國總統特朗普早前形容，歐盟與俄羅斯和中國一樣，都是美國的敵人。

懷疑目光依舊

另一方面，中國公司在歐洲的投資也面對許多實質困難。梅納德留意到，中國公司不熟悉在歐洲進行併購的程序，因此許多時候被美國和歐洲的公司擊敗，而且中國政府對外流資金的管制也限制了中國公司在外的投資。

他認為，因為這些原因，歐洲公司在考慮是否接受中國公司投資時會舍難取易，不與中國公司交易。

政治原因也影響著中歐之間能否建立更緊密的關係。中國公司美的在2016年成功收購德國德國最大工業機器人製造商的Kuka後，歐盟建議訂立措施，限制中國公司收購從事某些行業的歐洲公司，防止中方通過併購取得敏感技術。

中國歷史學家章立凡早前接受BBC中文採訪時指出，歐洲對中國「破壞世界貿易組織的原則」、知識產權的盜竊、以至中國在歐盟的併購十分警惕。

倫敦政治經濟學院學者於潔更指出，歐盟與美國對中國的市場開放度與知識產權保護等方面，都有差不多的顧慮，質疑中歐能否取得實質合作成果。

「它們的分歧十分大，歐盟針對中國在世貿組織的行為作出多次投訴。歐盟會否迅速改變立場，投靠中國，這十分值得懷疑。」