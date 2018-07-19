健身運動最新潮流：BBC四張圖讓你一目了然

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你的周末通常怎樣過？好好睡一覺，惡補一下，還是跟好友見面，絮絮友情？

也許都不是。你可能周日一大早就出門晨練去了。

現在，越來越多的人加入了健身行列，希望能保持健康苗條。

BBC對歐洲國家的健身情況做了一個調查，為你梳理哪個國家人最愛運動，最新的健身潮流都有哪些？

1. 全球最大的健身市場在歐洲

歐洲人對健身不惜重金，2016年健身支出總計達232億英鎊，2017年上升到235億英鎊。

歐洲國家中德國人最熱衷健身。德國人去年在健身方面開銷高達46億英鎊，首次超過英國人。

美國人在同一年的健身費用為300億美元（225億英鎊）。

2. 加入健身房的人數上升

2017年，全歐洲健身俱樂部數量上漲了3.2%。 這一數字包括了歐盟28個國家，以及俄羅斯、瑞士、土耳其和烏克蘭。

去年，這些國家共有6000萬健身會員，人數上漲了4%。

3. 瑞士人最肯在健身房會員費方面花錢

這兩年會員費每月金額有所降低，大約為0.1%，平均為35.3英鎊。這可能是因為一些廉價健身房的興起和擴張。

例如，德國McFIT健身房會員在2017年新增了11萬人。英國最大健身俱樂部Pure Gym 已經躍身為歐洲第3大健身公司。截至到2月份，會員已經達到100萬人。

瑞士人的健身會員費最貴，平均每月為58.45英鎊。愛爾蘭人和英國人緊隨其後，分別為43.36和40.53英鎊。

4. 人們不願健身的原因

人們不願去健身房的首要原因還是費用問題。根據英國的調查，近一半人表示，費用高昂是讓他們望而卻步的原因。調查還發現，男性更願意在戶外運動。

英國公共衛生部（PHE）推薦成年人每周應該至少做150分鐘有氧運動，包括快走、以及活動身體主要肌肉的力量練習等。

5.2018年健身趨勢

高強度間歇性訓練（High-intensity interval training，HIIT）最流行。其特點是讓你在短時間內進行全力、快速、爆發式鍛煉的一種訓練技術。

這種短時間高強度鍛煉，例如30秒疾跑，然後稍事休息，重覆。這種技術可以讓人在短期內心率提高並且燃燒更多熱量。

圖片版權 Getty Images Image caption HIIT已經成為最受歡迎健身運動

HIIT已經成為2018年運動潮流之首。

美國運動醫學會（the American College of Sports Medicine）說，團體健身班（group exercise classes）、體重訓練和力量訓練也是2018年比較流行的運動方式。