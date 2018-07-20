圖片版權 Reuters Image caption 歐洲理事會主席圖斯克（右）稱，「在日漸黑暗的國際政壇，這是一道亮光......我肯定你明白我的意思。」

17日下午，歐盟和日本正式簽署「經濟伙伴關係協定」 (EPA) ，雙方將逐步取消99%的關稅，這意味著該協定將催生一個覆蓋全球經濟總量近三分之一的日歐自由貿易區。

「自由貿易的旗手」「黑暗中的亮光」「一起抗擊貿易保護主義」......雙方領導人的發言雖然未言明，但無不圍繞著特朗普上台後在全球貿易領域掀起的保護主義風潮。

在全球自由貿易秩序日趨混亂的時刻，如何看待這個嶄新的日歐自貿區？BBC中文記者邀請經濟領域專家對此進行書面圓桌討論。

真的是世界最大自貿區？

不同國家媒體在報道日歐自貿協定時，不約而同將其定性為「世界上體量最大的自由貿易區之一」。

這一說法並非沒有道理。「我們可以將歐盟和日本視為世界第一和第四大經濟體，因此就雙邊協定而言，這個自貿區是最大的。」香港科技大學商學院經濟系教授戴懷谷（David Cook）提醒，「但考慮到一些區域自貿協定的貿易量將比日歐間大得多。比如，北美貿易協定（NAFTA）中僅墨西哥向美國出口就達到3000億美元，日本向歐盟出口則為1000億美元。」

然而，美國去年4月退出北美自由貿易協定並提出重新談判的要求，至今經過多輪談判還未有結果。因此，突顯出日歐自貿協定的價值。

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 日本對歐盟出口的汽車和電子產品有優勢，預計將使GDP提高１%

其次，專家認為不能僅從現有貿易規模測算，需要看到日歐間巨大的合作潛力。戴懷谷認為，歐盟是日本第二大出口目的地，日本則是許多歐盟產業潛在的大市場，自由貿易將使兩者能夠優勢互補擴大貿易規模，「這應該會對兩國的生產力提升產生可觀影響。」

香港中文大學商學院管理學系教授牧野成史（Shige Makino）引述日本政府的統計，隨著協議生效，日本國內生產總值預計將提高約1％，並將創造29萬就業機會。

但日本看重的不止經濟收益。除自貿協定外，當天簽署的還有《戰略性合作伙伴協定》，約定雙方在政治和國際問題上開展合作。牧野成史教授認為，這關乎日本的國家安全，「通過深化經濟關係，政治關係也將得到加強，這將加強日本在國際間的談判能力。對日本尤其重要的是，可以與歐盟國家一起對朝鮮棄核形成更大壓力。」

反貿易保護主義宣言？

根據日歐政府的預測，日本的汽車產業和電子產品，以及歐盟的農業將獲得立竿見影的收益。而在日歐之外，這一協定起到更多是「反貿易保護主義」的象徵意義。

「在我看來，最重要的一點是，它展現日本政府提振貿易的決心。」戴懷谷強調，就日本經濟規模而言，一直以來其對外貿易量低於預期。如果就此改變這種異常狀態，對全球經濟來說將是一件大事。

日本的改變或許始於跨太平洋伙伴關係協定（TPP）。TPP是奧巴馬時期重要政治遺產，特朗普上台後斷然退出。少了「主心骨」，日本成為剩餘11個成員國的實際領導者，重新形成新TPP協定。牧野成史教授介紹，新TPP於今年6月獲得日本國會批准，此外日本還在與包括中國、印度在內16個國家進行區域全面經濟伙伴關係協定（RCEP）的談判——RCEP是東盟主導，中國積極推進的協定，與TPP同是亞太區域經濟一體化的重要協定，而且有七個成員重合。

牧野成史稱， 「這體現出日本堅定的政治意圖，即大力推動自由貿易多邊框架，消除美國單邊主義的需求。」

圖片版權 AFP Image caption 日本豐田公司在法國北部的工廠，在生產專門為歐洲市場設計的車型。

不僅日本，許多國家今年以來都在加快腳步推動建立雙邊或多邊自貿關係，不過這些行動都有一個共同點——不包含美國。6月，歐盟宣佈與新西蘭開始自由貿易協定的談判；同月，韓國也與俄羅斯開始自由貿易談判；歐盟也在推進與墨西哥、澳大利亞，以及囊括南美洲各國的南方共同市場（Mercosur）的自貿談判。

在美國日趨保護主義的情況下，傳統的美國盟友則開始繞過美國，進行多邊貿易自由化的嘗試。

對於這種現象，戴懷谷解釋，「本質上，多邊貿易自由化進展在上世紀末世貿組織成立時破裂了，因為就貿易問題達成全球範圍的協議太難了。所以近年自由貿易上取得的進展都是通過雙邊協議達成的，所以各大經濟體間試圖互相達成協議就不足為奇。顯然，美國在重新思考其貿易定位，那麼大多數雙邊貿易談判就很大機率繞開美國。」

牧野成史則認為，是特朗普政府在對自由貿易的價值觀構成威脅，多年來自由貿易的價值觀是在美國領導下被世界主要國家接受並得到發展。日歐貿易協議則象徵著由美國領導的國際秩序迎來了轉折點。

圖片版權 Getty Images Image caption 奶製品是歐盟向日本出口的主要產品之一。

由日歐合作反觀中美對抗

美中貿易戰遠未息止，在這個背景下日歐的全面經貿合作對中國和美國曠日持久的爭端有哪些影響？

在戴懷谷看來，對中美而言或許都不是好消息。雙邊貿易協定是一把雙刃劍，它可以幫助提振出口額，但對於全球價值鏈的發展則不利，而後者正是新興市場未來最有希望的領域，這點顯然是中國不願看到的。另外，也可能對美國為數眾多的跨國公司造成重大打擊。

日歐的合作或許能使中國和美國進行反思。

「如果特朗普想在經貿領域孤立中國，那麼與盟友合作是不可或缺的。」牧野成史稱，特朗普可能會最終會認識到，放棄其保護主義立場，繼續領導世界經濟秩序可能對美國更有利。同樣，如果中國陷入全面的美中貿易戰，它不僅會失去在美國市場的競爭力，還會面臨人民幣不穩定等諸多風險。

「總之，長遠來看，美中貿易戰不會使世界上的任何人受益。美國和中國遲早會檢視自身的貿易保護措施，但這取決於兩國的經濟環境和美國中期選舉的結果。」