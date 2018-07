圖片版權 Getty Images Image caption 凱莉擁有1.6億社交媒體粉絲

被中國網民稱作金小妹的凱莉·詹娜(Kylie Jenner)是美國卡戴珊-詹娜家族(the Kardashian-Jenner family)最年輕的繼承人。

她是美國名媛金·卡戴珊(Kim Kardashian)同母異父的妹妹。

就是這位年紀輕輕的凱莉·詹娜,已經躋身為億萬富翁行列。

卡戴珊家族這些年在美國體育圈和娛樂圈紅的發紫,有人甚至把他們稱為娛樂界的"肯尼迪家族"。

美國一個電視真人秀節目"與卡戴珊同行"(Keeping up with the Kardashians)是一檔收視率極高的節目。該節目的播出讓更多人認識了這個名人家族。

圖片版權 Getty Images Image caption 凱莉推出自己品牌化妝品,包括唇妝系列

網紅

凱莉是美國企業家、真人秀明星以及社交媒體的網紅。她擁有1.6億社交媒體粉絲。

最近凱莉的名字在網上非常火爆,氣勢壓倒所有其他家族成員。

原因是《福布斯雜誌》本月宣佈,芳齡20歲的凱莉身價已經高達9億美元,直逼10億美元的門檻,並將很快躋身於10億美元的富翁行列。

相比之下,凱莉較為有名的姐姐金·卡戴珊(丈夫為美國知名說唱歌手坎耶·維斯特,Kanye West)財富也只有3.5億美元。

但凱莉是如何做到迅速致富的?

圖片版權 Getty Images Image caption 媽媽克里斯(左)和幾位女兒

化妝品牌

3年前,凱莉承認由於對自己嘴唇不滿意而進行豐唇,之後開始推出自己化妝品品牌,凱莉化妝品(Kylie Cosmetics),其中就有唇化妝品套裝。

但與傳統化妝品牌不同的是,凱莉的產品幾乎全在網上銷售。

由於凱莉在社交媒體上的巨大影響,她的化妝品一經推出,幾乎立即售罄。

僅在社交媒體Instagram上,凱莉的女性粉絲就高達一億一千一百萬,這些人正是她的"理想客戶"。

圖片版權 Getty Images Image caption 凱莉和她的粉絲們

成本低

福布斯指出凱莉公司的運營成本"非常低"。她的化妝品品牌只僱用12名員工,7名為全職員工。其他的運營和生產全部外包。

她的市場營銷不用花一分錢,因為凱莉本身就是最好的營銷術。

超強媽媽

凱莉的媽媽克里斯·詹娜(Kris Jenner)不但為凱莉打理生意,還包攬了所有家族成員的生意管理以及公關工作。

克里斯領取10%的管理費作為報酬。

在凱莉的唇妝系列走紅之後,克里斯看到了商機,她利用商務平台Shopify以更大規模推出凱莉化妝品。

圖片版權 Getty Images Image caption 卡戴珊-詹娜家族實力雄厚

出生富有

一些網民對福布斯稱凱莉是靠自己努力,成為最年輕億萬富翁這一說法進行嘲諷,因為畢竟凱莉來自一個有名的富有家族。

卡戴珊-詹娜家族在美國鼎鼎有名,而且他們擁有各種商企業務,從化妝品到時裝不一而論。

凱莉從10歲起就參加了"與卡戴珊同行"電視節目,在美國家喻戶曉。

金·卡戴珊在為此辯解時表示,他們並沒有拿父母一分錢。 他們從父母那裏得到的只是一些"忠告"而已。

圖片版權 Getty Images Image caption 凱莉姐姐,美國名媛金·卡戴珊

此外,別忘了凱莉來自一個擁有商業王國的名人家庭。因此,借助她在社交媒體上的影響力,經她代言的商品不愁銷路。

例如,她與彪馬牌鞋子(Puma)合作,還與她另外一個模特姐姐肯達爾·詹娜(Kendal Jenner)共營一個時裝品牌。

光這些就為她帶來6000萬美元的收入。