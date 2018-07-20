芭寶莉銷毀巨額產品 一把火燒出行業秘密

提起英國的奢侈品牌，人們應該都會想到大名鼎鼎的芭寶莉（Burberry）。

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芭寶莉的服飾產品，在林立的國際名牌中，一直都是體現英國特色的奢侈品。一件芭寶莉的經典風衣，價格可以比普通品牌貴出十幾、二十倍。

然而，就在去年，被芭寶莉銷毀的沒有售出的庫存貨品價值高達2860萬英鎊。如此一來，該公司過去五年中累計銷毀的貨品價值超過9000萬英鎊。

環保人士對這樣的資源浪費非常憤怒。

環保組織綠色和平的Lu Yen Roloff說： 「芭寶莉儘管貨品賣高價，卻絲毫不尊重產品本身和生產產品所需要的勞動以及自然資源。他們把那麼好的衣服和產品一燒了之。」

「這是時裝工業的骯髒秘密。芭寶莉不過暴露了冰山一角。」

保護品牌

實際上，國際奢侈品牌一般都會銷毀它們沒有售出的過季商品。原因只有一個：防止被偷竊或者防止被賤賣。

芭寶莉說，燒燬這些過季產品所產生的能源都被回收利用，對環境沒有造成損害。

該公司發言人說：「芭寶莉有非常仔細地步驟，將我們剩餘的庫存降到最少。在真有必要處理剩餘庫存時，我們也是以負責任的方式進行，而且我們繼續想方設法減少和重新利用我們的廢品。」

芭寶莉公司還解釋說，去年情況比較特殊，在與美國化妝品公司Coty簽署新合約後，銷毀了大量香水。因為Coty推出新貨上市，芭寶莉不得不處理了價值1000萬英鎊的舊貨，其中主要是香水。

曼徹斯特城市大學研究時裝業的首席講師瑪麗亞·瑪龍向BBC表示，芭寶莉經歷過前一段時間假冒產品的衝擊後，正在努力恢復品牌的獨特性。

她說，銷毀過剩的產品，正是這一過程的一部分。

「他們這麼做的原因是不希望市場上充斥降價產品。他們不希望芭寶莉貨品隨便流入什麼人手中，讓這些人可以低價賤賣從而讓品牌貶值。」

圖片版權 Getty Images Image caption 芭寶莉一直致力於產品的高端性。

實際上，芭寶莉並非唯一一家不得不應對商品庫存過剩的奢侈品公司。

旗下擁有卡地亞（Cartier）和萬寶龍（Montblanc）的國際奢侈品公司歷峰集團（Richemont）在過去兩年，曾經回購了價值4.3億英鎊的手錶。

分析人士說，這些手錶的某些零件可以回收利用，但絶大部分都廢棄了。

行業矛盾

格拉斯哥喀裏多尼安大學（Glasgow Caledonian University ）倫敦分校的英國時裝學院院長添姆·傑克遜說，像芭寶莉這樣的奢侈品服裝公司面對一個很矛盾的問題。

為了讓股東滿意，他們即便有「失去品牌特色造成庫存過剩」的風險，也不得不持續擴張。

「要解決這個問題根本就沒有辦法。」

2017年11月，芭寶莉宣佈重組，希望在幾年時間內，讓產品「恢復活力」。

其中包括讓品牌更加高端，關閉那些設在非戰略位置的分店，為奢侈皮具營造「美輪美奐重點」效應。

另外，芭寶莉還減少了開支。這對盈利有所幫助。到今年3月的上個財政年度，該公司盈利出現5%的增長，銷售額保持在27億英鎊。