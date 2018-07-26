得而復失的臉書 中國市場依然遙遠

圖片版權 Facebook: Mark Zuckerberg Image caption 臉書創辦人朱克伯格經常在中國高調露面。

臉書（Facebook）近日向中國當局嘗試申請註冊子公司──臉書科技（杭州）有限公司，原本公司信息在中國官方系統中出現，令外界猜測中國是否決定為臉書解禁，但這家公司的信息很快被刪除，顯示臉書要拓展中國市場，仍然有一定困難。

臉書發言人表示，有意在浙江建立「創新中心（Innovation hub）」，支持中國的創新企業。臉書在法國、巴西、印度和韓國也有差不多的實驗室，專門提供訓練和工作坊。臉書又稱，在當地開獨資公司不意味著公司正在改變在中國的策略，仍在學習在中國的工作定位。

然而，臉書於美國時間周三發表第二季度業績，當天股價急挫兩成，也反映臉書不單是在中國面臨困難，自身發展也受到近期連番涉及私隱的信譽事件影響。

臉書重返中國？

中國國家企業信用信息公示系統早前顯示了臉書科技（杭州）有限公司的資料，這家公司在今年7月18日成立，註冊資本3000萬美元，由臉書香港100%持股。

該公司的經營範圍包括網絡信息技術開放、成果轉讓、投資管理、不同的技術及信息諮詢等等，但在公開信息中，經營範圍沒有直接提及社交媒體等內容。

但這則信息之後被刪除，原因不明，外界解讀這等同從綠燈又變成紅燈。

據發現這則消息的中國媒體報道，這家公司董事長是臉書亞太區法務負責人達米安‧姚（譯音，Damian Yeo Guan Yao），董事分別是臉書副總裁戴維‧克林（David Kling） 和首席會計蘇珊‧泰勒（Susan Taylor），率鵬擔任監事，張京梅則是法定代表人兼經理。

據《華爾街日報》報道，率鵬是前發改委官員，專門負責國家電子政務項目和信息安全項目批准程序，他在加入臉書前，也曾經在領英（Linkedin）負責處理政府關係。

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張京梅去年2月起加入臉書擔任業務發展主管。臉書去年在中國推出相片管理程式「彩色氣球」時，張京梅也是牽頭人，但據報，「彩色氣球」無法維持很久便下架了。

有中國媒體到臉書科技（杭州）這家新公司所註冊的辦公室地址調查，該處仍然空無一物。《紐約時報》引述消息人士說，中國撤回了有關決定，原因是浙江地方官員和國家網信辦有分歧，網信辦對此感憤怒，認為地方官員事前沒有詳細諮詢中央。

路透社報道，這次事件突顯美國科技公司在中國制度下的種種難關，雖然這則消息的公布發生在中美貿易戰期間，不過專家認為，今次可能只是中國國內自己不同部門的政治問題，而非中美之間的事，不意味著中國把大門緊緊地關上，因為中國也有意發展人工智能等高科技領域，省級政府要吸引科技專才。

臉書2007年註冊facebook.cn域名，2008年推出簡體中文版，起初受到的封鎖均為「間歇性」，但後來新疆發生大規模騷亂後，臉書從此被禁。

臉書創辦人朱克伯格經常在中國高調露面，例如在充滿霧霾的天安門廣場跑步，和國家主席習近平會面，據報他曾邀請習近平為他的女兒改中文名，不過遭到拒絶。

但無論他如何「釋出善意」，中國依然沒有為臉書打開大門。

中國網信辦不同的官員曾經多次表態，中國政府歡迎谷歌、臉書重返中國，但必須遵守當地的法律規範，不能夠損害中國國家利益。

圖片版權 Getty Images Image caption 扎克伯格曾經和中國領導人會面，讓人對臉書重返中國充滿想像。

社交媒體入華闢蹊徑

在中國，搜尋器、網購、社媒、視頻、圖片分享等市場，早已經被不同的中國大公司所壟斷，其中社交媒體已經被騰訊的微信和新浪微博壟斷，臉書唯一的賣點就是能夠「走出中國」，接觸中國以外的人，但目前，臉書能否把社交媒體帶回中國是言之尚早，就算重返中國也很大機會配合中國政府，實施一定程度的審查，外界亦憂慮臉書會向中國政府提供用戶資料，這些做法或會令中國以外的用戶的不滿。

不過，也有外國的社交媒體能夠打進中國市場，其中相對成功的例子，是針對企業和專業人士的社交媒體領英。

領英幾年前進入中國市場時，已是公開地讓外界知道，會使用人手及軟件，審查被認為是政治敏感的內容。而中文版用戶不可以在領英上創立群組或發佈長篇文章。

領英起初實施審查時，受到一些非中文用戶的指責，例如一些歐美使用者，會收到信息指他們的言論違反中國規定，他們指責領英侵蝕言論自由，而且審查時沒有明確的凖則，但這些批評僅是曇花一現，並沒有對領英構成重大影響。

「我們十分支持言論自由，但我們深明，如果要在中國營運，便需要遵循中國政府的要求，我們是經過詳細考慮才作出有關決定。」領英的發言人曾經這樣說。

領英的例子顯示出，即使接受中國的規則，這些企業海外市場也不會受到很大影響。

另一個例子是蘋果公司，蘋果為了能夠進入中國市場，按監管部門要求，曾經從中國的應用程式商店，把多個程式下架，這些應用程式大多是為客戶提供「翻牆服務」的VPN程式，而過往一些西方媒體的程式也遭遇同一命運。同樣地，這種輿論並沒有對蘋果業績帶來沉重打擊。

圖片版權 Getty Images Image caption 臉書就算進入中國市場，也面對很大競爭。

目前，臉書在中國的發展方向與谷歌（Google）有相似之處，同樣是敏感的事情不能做，並尋找其他途徑進入市場。

谷歌由2010年起被禁 ，一直嘗試透過不同方式進入中國市場。谷歌現在於中國有數百名員工，於上海、深圳、北京均設有辦公室，近期亦創立了人工智能實驗室，與不同的組織、企業研究不同的人工智能技術。近期，谷歌透過與其他公司合作，推出不同的應用程式，例如文件管理程式Files Go、谷歌翻譯和在微信小程序「猜畫小歌」。

但谷歌主要網站、搜尋引擎、電子郵件，暫時仍然被拒諸門外。據中國媒體報道，雖然在網站上可以看到谷歌地圖，但久不更新。

圖片版權 Reuters Image caption 臉書因為用戶資料外洩的連串事件，引發不少人不滿。

BBC北美科技記者戴夫‧李（Dave Lee）認為，如果臉書開始在中國有業務是一個開端、一個機會，讓臉書實驗一下在中國做生意。中國對私隱，與西方國家有一些不同的看法，臉書會如何應對，關注哪類型的業務和生意，值得關注。

不過，值得一提的是，臉書本身已在私隱、控制用戶可閲讀帖子的權限問題上備受抨擊，剛發表的第二季度業績，無論是盈利增長和用戶人數增長也低於預期，預計下半年收入增長減慢，明年開支增速會高於收入，這些不利消息令臉書股價大跌。這反映臉書不單是在中國遇上瓶頸，原本的業務發展也需要尋求突破。