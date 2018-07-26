歐美「零關稅」和解 中美貿易戰或升級

圖片版權 Getty Images

美國總統特朗普周三在與歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）會談後表示，美國同意努力降低與歐盟的貿易壁壘，甚至向零關稅的方向努力。

席捲全球的貿易紛爭，每日都有新的戲碼上演，但情節轉折之快，觀眾無法預測接下來發生的是瞠目咋舌的狠招，還是出乎意料的和解。

一觸即發的關稅打擊

在本周二，歐洲媒體廣泛報道，歐盟凖備好對價值約200億美元的美國產品徵收關稅。瑞典一家報紙援引歐盟貿易委員稱，鑒於美國可能將對汽車徵收關稅，歐盟已經凖備好了一份「非常長的」報復性清單徵收反制關稅，清單包括農產品、機器和高科技產品。

此前，美國以國家安全受威脅為理由，決定6月1日起向歐盟鋼鋁產品徵收高關稅。三周後，歐盟對總額28億歐元美國商品徵收25%的關稅，作為回應。特朗普隨即繼續加碼，威脅對歐盟汽車及其零部件徵收20%關稅。

不僅如此，與容克會談前數個小時，特朗普發推特稱，「關稅最偉大，那些對美國不公的國家要麼談出一個公平協議，要麼迎接關稅的打擊。」

容克則在會談前接受德國ZDF電視頻道採訪稱，如果美國推出汽車關稅，歐盟凖備「立即」報復。

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普要求歐盟取消對美汽車10%的關稅，否則將施加25%的汽車關稅。

出乎意料的和解

在外界認為歐美本輪貿易談判將不歡而散時，特朗普和容克在會晤後的聯合聲明中表示，雙方將努力實現非汽車產品的零關稅，零非關稅壁壘，以及零補貼。

特朗普宣佈兩個經濟體之間的關係進入新階段，這是「對自由公平貿易的重要一天」。他說，「我們現在正在開始談判，但我們非常了解它的發展方向。」

特朗普表示，歐盟將增加從美國購買液化天然氣（LNG），使歐盟成為「大規模買家」。

特朗普此前威脅對歐洲汽車進口徵收25％關稅，本次會談並沒有宣佈任何汽車關稅上的進展。但容克表示，雙方同意在談判期間暫停實施任何新的關稅。

會談後，特朗普在推特發佈自己和容克擁抱的照片，並稱「很顯然，容克所代表的歐盟和我所代表的美國彼此相愛。」

對中國施壓

值得注意的是，特朗普和容克還同意增加雙邊的服務業和農業貿易規模，包括向歐盟出口更多的美國大豆。特朗普稱，歐盟將開始購買更多大豆，他們是一個巨大的市場，主要從美國中西部農民手中購買大量大豆。

大豆被認為是中美貿易中美國的軟肋——中國目前從美國的進口量佔美國總出口量的60%。不僅如此，大豆也成為特朗普政治壓力的來源。今年11月美國中期選舉中，北達科他州、密蘇里州、西弗吉尼亞、佛羅里達、明尼蘇達是農業大州，也是搖擺州。對此，美國布魯金斯學會的報告稱，中美貿易戰中，特朗普的主要票倉可能受傷最重。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國目前從美國的進口量佔美國總出口量的60%。圖為伊利諾伊州的大豆農場。

當美國7月份正式對中國340億美元商品徵收關稅，中國立即等量回擊，對包括大豆在內的農產品徵收25%的關稅。

面對中國以大豆為目標的反擊，特朗普並未直接服軟。本月24日，美國宣佈向受貿易戰影響的美國農民提供120億美元緊急補貼，並將訪問密蘇里州、艾奧瓦州、伊利諾伊州等農業帶。25日，就與歐盟達成出口更多大豆的協議。

分析人士表示，兩周前，美國公布進一步對華加徵關稅的清單，擬對從中國進口的約2000億美元商品徵收10%的關稅，並表示可能會在8月30日公眾諮詢結束後生效。特朗普密集釋放農業上的貿易壓力，可能是其凖備升級８月底與中國新一輪貿易戰的前奏。