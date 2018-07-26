這種珍貴金屬引發新一輪淘金潮

圖片版權 Getty Images Image caption 剛果民主共和國科盧韋奇一處露天礦，鈷和銅都從這裏被開採出來。

曾經，黃金吸引了一眾掘金者前往美國西部，但現在引發淘金潮的，是鈷（Cobalt）。

在過去幾十年中，鈷的挖掘從未在美國形成過任何規模。然而目前，已有一些礦產公司愛達荷、蒙大拿、阿拉斯加州宣示主權，尋找這種銀藍色的礦產。

鈷是為電子設備及電動汽車提供動力的鋰離子電池的關鍵組成部分，這些公司很好地反映了外界對鈷日益增長的興趣。

以前，鈷的供應取決於銅和鎳的市場，這兩種金屬更有價值，通常與鈷一同提取。但調查公司CRU Group高級分析師哈佩爾（George Heppel）表示，隨著鈷的價格不斷上漲，消費量也預計會以每年8%-10%的速度上漲，鈷作為副產品的地位已經開始發生變化。

根據CRU估計，全世界約有300家公司在勘探鈷礦牀。

目前世界上大部分鈷是在剛果民主共和國（DRC）發現的，嘉能可（Glencore）等礦業巨頭都在那裏積極提高自己的產量。

在美國，有限制的鈷生產開始於2014年，在40年來尚屬首次。

圖片版權 First Cobalt Image caption 第一鈷業希望在三年內可以開始運營位於愛達荷的鈷礦。

今年春天，總部位於加拿大的第一鈷業（First Cobalt ）在愛達荷買下了一座鈷礦，希望可以在三年內開始運營。

第一鈷業總裁特倫特·梅爾（Trent Mell）表示，與銅及其他金屬相比，鈷是該礦山的重點所在。「像我們這樣的採掘方從未真正尋找過鈷，」梅爾說。「世界上有很多鈷，作為採掘方，我們已經落後了。」

根據CRU數據，今年鈷的消費量將超過12萬2千噸，而2011年時，這一數字還是約7萬5千噸。

今年鈷的每磅價格（鈷的單位）今年曾漲到40美元以上，2011年初這一數字為大約20美元，現在其價格為32美元。

儘管產量增加可能有助於滿足未來幾年對鈷的需求，但分析人士表示，短缺可能最快在2022年出現。

來自eCobalt公司的雷蒂爾（Fiona Grant Leydier）表示，這些市場的變化有助於塑造業界的信心，他們公司也正是在這種情況下恢復了90年代對愛達荷州一處鈷礦的產業計劃。

eCobalt公司前身為Formation Metals，最快預計將於明年年底前投入生產。

「鈷市場的基本面非常強勁，這是以前從未有過的，」雷蒂爾稱。「我們已經收到許多來自金融家、潛在伙伴和潛在員工的關心和興趣。」

圖片版權 Getty Images Image caption 一名剛果民主共和國女性正在一座礦附近，從泥土和石頭中分離鈷。

在對含有鈷的礦石進行爆破後，其中的鈷會被精煉成金屬、混合物或化學濃縮物，從而用於噴氣發動機、無人機及電池等產品中。

目前世界上超過60%的鈷開採於剛果民主共和國，而中國是世界上主要的精煉鈷生產國。

不過，隨著鈷需求的增加，美國這種金屬依賴進口的擔心也越來越大。

今年2月，美國將鈷列為對經濟至關重要的35種礦物之列。活躍在美國的公司表示，希望他們的「美國製造」地位將推動政府批准自己的生產計劃，並取消對鈷的進口。

這些公司稱，剛果民主共和國的腐敗和礦區僱用童工引來不少擔憂，這也為買家尋找新的供應源帶來壓力。

「你在許多地方都可以有道德得開採鈷礦，我們希望成為這些地方中的一個，」密蘇里鈷業公司（Missouri Cobalt）首席執行官霍爾蒙（Michael Hollomon）表示。「我們認為這可以是我們的一個優勢。」

密蘇里鈷業計劃今年夏天開始在密蘇里麥迪遜縣的一個舊鉛礦生產鈷。該公司可能有大約3500萬磅可回收鈷，儲備量為北美第一。

圖片版權 Getty Images Image caption 剛果民主共和國盧本巴希一家工廠內，經初加工後，傳送帶上正在精煉之前運送大塊原鈷。

儘管如此，全世界大型、質優的鈷礦牀在美國之外是不爭的事實，這意味著，美國永遠不可能停止對鈷的進口。

與此同時，隨著礦企在剛果民主共和國的活動越來越多，分析人士均認為，剛果民主共和國在鈷的全球產量中所佔份額會繼續增加。

雖然有一些新設施開始在歐洲、北美和亞洲其他地區運營，但中國預計仍將在精煉鈷方面佔主導地位。

英國基凖礦物情報機構（Benchmark Minerals Intelligence）分析師卡斯帕·羅爾斯（Caspar Rawles）表示，雖然美國公司只佔鈷市場的一小部分，但他們可能會為自己的產品爭取較高的價格。

「供應鏈中的每家公司都希望降低地緣政治風險，因此我認為剛果民主共和國之外的任何項目在這方面都有較大優勢，」羅爾斯說。

圖片版權 Ecobalt Image caption eCobalt has been planning a cobalt mine in Idaho for decades

不過，經營一座礦的成本高達數億美元，企業面臨的挑戰依然嚴峻。鈷價格的波動也是一個不確定因素。

與此同時，鈷的成本不斷上升，企業也在尋求方法，減少對這種礦物的依賴。

加州大學伯克利分校教授西達爾（Gerbrand Ceder）便正在研究如何生產不需要大量鈷的穩定電池。

不過西達爾表示，大規模應用這種技術，尤其是在汽車上，至少需要5至10 年時間。「我認為在未來一段時間內，會有相當數量的鈷投入使用。」