圖片版權 Reuters Image caption 特朗普早前下令向中國進口的貨物徵收關稅，他為競選連任的海報卻被揭發在中國製造，引來批評。

美國多家大型公司近日先後公布今年上半年的業績。作為中美貿易戰開打後首份報告，它們大多未實質反映這場貿易糾紛的影響，卻不約而同地展現對下半年業績的憂慮。

中美貿易戰還在醞釀階段的時候，已經有分析警告美國開徵關稅會推高美國國內貨品的零售價，美國消費者最終會成為受害者。

中美兩國在7月6 日先後向對方部份進口貨品加徵25%關稅，而這些公司發表的報告大多只反映今年至6月30日的業務表現。但根據許多公司的業績報告分析，分析員的警告似乎慢慢在浮現。

轉嫁消費者

其中，美國最大肉食生產供應商泰森公司（Tyson Foods）早前指，受中國對美國豬肉和牛肉徵收的額外關稅影響，公司將調低2018年財政年度的盈利預測，每股預測派息將由原本6.55至6.7美元調低到5.7至6美元。

泰森公司首席執行官湯姆‧海耶斯（Tom Hayes）表示，全球貿易政策的變化，以及解決方案的不確定性，已經對市場環境形成了挑戰。後果包括波動性增加，價格降低或者供給過剩。

圖片版權 Reuters Image caption 美國重型機器製造商卡特彼勒公司計劃將關稅引起的額外成本，轉嫁消費者。

為緩解關稅對公司業績的影響，一些公司選擇把關稅帶來的額外成本轉嫁消費者。其中，汽車製造商寶馬宣佈，將會提出旗下兩款在美國製造的休旅車型號的售價提高。但公司警告，這並不能完全抵消關稅帶來的額外成本。

美國摩托車製造商哈雷戴維森（Harley Davidson，簡稱「哈雷」）早前宣佈，為避過美國對進口鋼鐵加徵關稅影響，公司將會把部份生產線遷離美國。這個決定當時引來美國總統特朗普批評，形容哈雷是「舉起白旗投降」。

而美國重型機器製造商卡特彼勒公司（Caterpillar）早前預計，2018年下半年度的營運成本會因為進口鋼鐵的額外關稅增加約1億到2億美元。但受惠於強勁需求，公司可以提高產品售價，抵銷關稅所帶來的影響。

擴展戰線

根據美國富國銀行（Wells Fargo）的數字，美國目前向進口貨物加徵的關稅會令當地今年的通漲額外上升0.1%，但如果其他國家對相應的美國產品開徵報復性關稅，這個數字可能改變。

特朗普早前警告可能擴展對中國進口貨徵收關稅的規模，甚至向所有從中國進口的貨品徵稅。分析指出，如果特朗普真的這樣做，中美之間的貿易糾紛也可能擴展到其他目前仍未受影響的領域。

這包括蘋果在中國製造的智能手機iPhone。它目前並不在美國加徵關稅之列，但英國《金融時報》指出，如果特朗普真的決定擴大針對中國進口貨物的關稅，iPhone可能不能倖免。到時候，蘋果就可能被迫提高iPhone在美國市場的售價，以抵消關稅所帶來的額外成本。

圖片版權 Reuters Image caption 美國今年一月向中國製造的光伏產品加徵關稅，但因為中國對光伏產品的需求下跌，令相關產品在美國國內零售價不升反跌。

但中美的貿易糾紛在某些行業內為消費者帶來一些短期的好消息。美國今年一月宣佈向進口的光伏產品加徵關稅，外界擔心這會推高光伏產品在美國的售價，減慢相關投資。但中國在六月時取消對國內光伏產品資助，令全球對光伏產品的供應過剩，供應商降價，間接讓消費者得益。

路透社的數字顯示，今年六月以來，全球的光伏產品售價已經便宜了12%。

但美國大型光伏產品製造商太陽動力公司（SunPower）行政總裁沃納（Tom Werner）指，公司的產品大多在菲律賓和墨西哥製造，因此公司下半年將要預留5100萬美元繳交關稅，而不能將這些錢投資到研發新產品或擴充在美國的生產線。