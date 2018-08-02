貿易戰如何影響中國人的餐桌、學費和房產

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「穩中有變」——7月31日中共中央政治局召開會議，其公報用一個少見的提法形容經濟運行。熟悉中國語境的人不難看到官方對外部環境惡化的認識——美中貿易戰有繼續擴大升級的危險，需及時出手。

在宏觀層面，美中兩國經歷多輪交手，讓外界瞠目結舌。香港科技大學經濟系教授朴之水對BBC中文表示，「這次貿易戰超乎尋常，快速升級，很多觀察者都沒有預見到。」

然而，宏觀政策的影響如何傳到到個人的日常生活，則是更多老百姓關心的問題。

記者通過分析報告及專家意見，從中國一般家庭的生活視角，觀察美中貿易戰的影響。

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 大豆價格上漲可能傳導到豬肉價格。

加徵關稅——菜市場的不少東西都更貴

可能令不少人意外的是，在美國出口中國的商品中，農產品是主力。

因此，當美國動手加徵關稅時，中國反擊則瞄凖農產品——7月實施的中國反制清單中的545種商品，約91%為農業相關。

對於中國而言，農產品似乎是理想的打擊對象——不僅總量大，佔比高，而且美國農民和農場主是特朗普的主要票倉。代價則是，中國消費者需要掏更多錢購買食品。

以大豆舉例，根據公開數據，中國大豆高度依賴進口，2016-2017年度中國大豆進口量佔總消耗量超九成，其中從美國進口大豆3417萬噸，佔總進口量36.55%，佔總消費量31.61%。美國大豆佔「三分天下」，突然加徵25%的關稅，會迫使中國向巴西等大豆售價高於美國的地區加大採購，大豆售價無可避免會上漲。

跟著大豆一起漲的不止是豆腐、豆漿、醬油、腐乳等豆製品，肉價也與其直接相關。根據銀河證券的研究，大豆加工後的副產品豆粕，是養殖業重要的飼料來源，豐富蛋白質等高營養物質，可以大大縮短養殖時間，因此成為中國生豬養殖業的重要飼料。而豬肉價格會顯著影響CPI波動。

華創證券的分析報告則稱，大豆價格每上升10%，會推高1個月後的食品同比大致上升1%，影響CPI同比0.21個百分點。

因此，對中國老百姓而言，貿易戰的間接後果就是推高通脹水平；起碼去菜市場，你會發現東西更貴了。

圖片版權 Press Association Image caption 因為人民幣貶值，赴美留學如果晚3個月交學費，意味著每年多交1.7萬-3萬元。

人民幣貶值——去美國留學多掏3萬元學費

9月是開學季，因為過去幾個月人民幣的持續貶值，今年赴美留學的中國學生可能要多掏不少一筆錢。

儘管今年新上任的中國央行行長易綱不止一次表示，不會以貨幣貶值應對貿易爭端。但人民幣匯率還是在貿易戰的硝煙中一路下行——7月27日的人民幣匯率比4月2日的今年最高值下降7.82%。

人民幣大幅貶值是中國應對貿易戰的「子彈」，還是爭端中的無奈之舉，分析人士對此並無定論。

彭博社稱，中國利用人民幣貶值來對沖美國加徵關稅的影響。這麼說並非沒有道理，人民幣貶值有助於提振出口，因為對於其他國家而言，中國商品變得更便宜。香港中文大學商學院管理學系教授牧野成史（Shige Makino）認為，人民幣匯率不穩定對中國經濟不是好消息。分析人士普遍認為，人民幣貶值可能激發資本外流，或者給資產泡沫帶來很大壓力。

無論如何，貶值已經發生，對於普通中國人而言，最顯著的影響就是對大宗國外消費，比如留學和旅行。

記者查詢美國多家知名大學的學費，2018年度學費從比較貴的芝加哥大學（54656美元/學年），到比較便宜的佛羅里達大學（31289美元/學年），基本在3萬到5.5萬美元。

照此計算，現在交學費的家長，相比在4月份去交，每年要多花1.7萬-3萬元人民幣。

此外，普通人對人民幣貶值體感較強的還有油價等大宗商品相關的價格上升。中國原油一半以上是依靠進口，人民幣貶值意味著需要花更多錢買油，這種效應會逐漸傳導到成品油價格上。

圖片版權 Reuters Image caption 貿易戰會倒逼寬鬆的財政和貨幣政策，最終帶來房價的新一輪上漲嗎？

去槓桿到穩槓桿——貿易戰會導致房價上漲嗎？

「出口」「投資」「消費」被稱為經濟增長的三駕馬車，當外貿環境惡化，進一步提振內需成為自然選擇。

「去槓桿」是中國政府堅持多年的改革措施，旨在降低金融風險。在此過程中，中國房地產市場也被行政手段壓制，一改持續兩年的狂飆突進，房價從去年開始進入冷卻期。

今年，隨著貿易戰的白熱化，「去槓桿」似乎有了鬆動的跡象——7月23日，當天並沒有中期借貸便利（MLF）到期，中國央行卻出人意料地推出高達5020億元一年期MLF，這是央行有紀錄以來最大規模的單日操作，被解讀為「放水」和「送蛋糕」，專家則預示中國貨幣政策走向從「去槓桿」向「穩槓桿」的轉型。

這一說法隨後出現在官方文件中，央行近期發佈的《一季度貨幣政策執行報告》稱，近期去槓桿的緊迫性已經放緩，穩槓桿成為下一階段目標。

相似寬鬆政策在2015年也發生過，那次放水掀起了持續兩年的全國房價上漲熱潮。

貿易戰會倒逼寬鬆的財政和貨幣政策，最終帶來房價的新一輪上漲嗎？

這一疑問在7月31日中共中央政治局上得到回答——「堅決遏制房價上漲」的表述被中國媒體反覆解讀，因為通常官方對房價的表述是「遏制過快上漲」，這次不僅去掉「過快」，還加上「堅決」。潛台詞大概是，動用必要行政手段，不許房價上漲。

考慮到中國政府對市場的強大影響力，國內房價短期內上漲的可能性似乎還不大。

圖片版權 Getty Images Image caption 從貿易爭端開始，中美之間的行動都在股市上有所反應。

信心不足——股票上的錢被套牢了

如果你持有一部分股票資產，那麼在貿易戰的背景下需要小心。不過也有可能你已經在6月的一輪下跌中已被套牢。

從貿易爭端開始，中美之間的行動都在股市上有所反應。

3 月 22 日，特朗普宣佈了301調查結果和針對中國的 500 億關稅計劃，第二天中國商務部發佈《決定對原產於美國的部分進口商品中止關稅減讓義務》的徵求意見稿。此時，市場似乎真正意識到中美貿易戰在迫近，中國大陸的 A 股，以及港股第二天都跳空低開後低位震蕩，並在之後的五天內繼續下行。

6月，特朗普威脅中國將對另外2000億美元中國輸美商品加徵關稅後，上證綜指收盤下跌近4%，20多個月來首次跌破3000點關口，深證綜指則暴跌近6%。

同樣，關於中美和解的消息也會提振股市。8月1日，彭博社引述消息人士稱，美國財政部長姆努欽和中國副總理劉鶴的代表正私下進行對話，探討如何重啟貿易談判。這個消息使美股指數普遍上揚。

牧野成史教授稱，從長期來看，貿易戰不會為任何人帶來好處，中國和美國政府遲早會重新審視自己的保護主義政策，至於什麼時候，取決於各自國家的經濟環境，以及美國中期選舉的結果。