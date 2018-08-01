圖片版權 Getty Images Image caption 三星的AR表情功能並沒有幫助手機提高銷量。

眼下不是三星或三星投資者期待看到的局面。

根據三星電子最新財報，該公司淨利潤下降。三星電子表示，旗艦智能手機Galaxy S9「銷量不及預期」是其中一個原因。

Galaxy S9今年2月問世，之後收獲的反響不一。評論人士對該機型的一些相機功能評價積極，包括可以更容易捕捉關鍵瞬間的「超慢動作」攝像模式。但他們對這款手機對消費者的吸引力表示懷疑。

三星表態

此前外界一直猜測，S9的銷量可能創下了S3以來的最低紀錄，但三星一直沒有公布具體數據。三星所做的只是確認有關責任部門的利潤下降了20%。

不過，在一次電話會議中，三星電子的高管們確實直面了這一問題，稱「高端市場停滯不前」。

「隨著智能手機規格越來越高，不同產品間的差異越來越小，全球的手機更換週期也越來越長，」一位代表說。

「同時，市場好像也對優質產品越來越高的售價變得抗拒。」

換句話說，三星認為S9與其他高端機沒有太大區別，同時對許多消費者來說，售價有些過高。

S9為何無法脫穎而出？

圖片版權 Samsung Image caption Galaxy S9（右）與S8極為相似。

除一些情況外，目前市面上的大部分智能手機看起來十分相似：一塊平板玻璃固定在彎曲金屬底板上，邊框保持到最小可能。

尤其需要指出的是，S8和S9外觀之間的物理差異非常小，其指紋傳感器位置的微小變化引起了許多評論人士的不解。

雙光圈鏡頭是S9另一個重要的硬件變化。但對於已經擁有專門相機的攝影愛好者來說，這可能不足以構成足夠吸引力。

科技諮詢公司高德納（Gartner）研究總監科薩（Roberta Cozza）表示，「今天的差異化來自於創造令人嘆服的體驗，我認為三星在這方面做得還不夠。」

「比如（其人工智能助理）Bixby就沒有獲得預期的成功。」

三星絶對不是唯一一家每兩年大量更新一次的手機製造商，而它對中間型號的調整更是有限。

但另有專家表示，這種策略已經帶來一些問題。

「過去18個月發生的改變是，商品大眾化的速度變得更快，即產品技術參數和設計的模仿速度變得更快，」Canalys技術分析師斯坦頓（Ben Stanton）表示。

「2017年S8問世時，市面上沒有類似產品，堪稱先鋒性的手機。但現在相似的設備不斷湧現，有的甚至價格更低廉。」

中國對手帶來威脅

圖片版權 Getty Images Image caption 小米最近在香港上市。

中國曾為三星帶來了巨大機會，如今，中國為三星帶來的是威脅。

這個韓國公司一度是中國這個巨大手機市場的最暢銷品牌，現在，它已淪落到市場份額表的「其他部分」，主導中國手機市場的變成了中國國內品牌。

更重要的是，這些中國公司在海外取得了長足發展。如果美國沒有抵制中國手機進入自己市場，S9的銷量可能會更糟。

斯坦頓表示，「尤其是小米，在壓低三星等高規格高端手機價格方面表現非常出色。與此同時，每6到9個月，小米便會推出一款全新創新產品。」

「另一方面，我們看到華為正在技術方面超越三星。華為的芯片組中有AI技術，而P20 Pro手機背部還有三個攝像頭。華為真的在拉高標凖。」

當然，正在崛起的不止是中國品牌。獨具特色的谷歌Pixel手機也贏得了不少積極評價。去年，這家搜索巨頭從台灣HTC手中引入了2000名工程師。當第三代Pixel系列推出時，我們很快便會看到他們的成果。

三星是否過於針對蘋果？

圖片版權 Samsung Image caption 三星最近取笑了蘋果的屏幕設計。

三星不僅與其他安卓（Android）系統競爭對手一樣保持創新，三星還經常在市場營銷上比他們花費更多。但有人質疑，三星的錢花得是否明智。

特別需要提到的是，三星最近在美國攻擊蘋果的行為招致了不少批評。

今年5月，三星聲稱蘋果手機iPhone的速度比自己慢。最近，三星又諷刺iPhone X沒有耳機插槽和SD卡插槽，還取消它的屏幕缺口「小劉海」。

「這種無端的攻擊性行為從來不是勝者的典型姿態，它最常見於失敗的一方，當他們意識到比賽的最後幾秒正在流逝，便開始以粗暴且絶望的……方式比賽，」新聞網站Phone Arena最近發表文章表示。

公平來講，蘋果之前也曾在Mac電腦廣告中取笑過其他對手，但不同的是，蘋果當時處於弱勢地位。

「三星可能需要放棄這個策略，更加專注開發自己的功能以形成特色，」科薩認為。

三星如何彌補？

圖片版權 Samsung Image caption 三星在2013年便提出可折疊屏幕概念。

短期來看，三星表示將提前發佈Galaxy Note9，發佈日期和地點定在了8月9日、紐約。

同時三星將增加低端手機功能，以增加這類產品的市場吸引力。

「我們還將提高價格競爭力，」三星電子移動業務常務李景泰（音，KyeongTae Lee）稱，這看上去像是在暗示降低價格。

從長期來說，三星稱軟屏手機應該會為其產品線「帶來新的活力」。

「我們多年來一直致力於研究和開發可折疊智能手機，」一位沒有透露身份的高管在電話會議上表示。

「我們正在與一家零部件公司合作，努力穩定性能，提高耐用性。」

這種表態與《華爾街日報》此前的報道一致。該報道稱，三星計劃在2019年推出一款屏幕可以像錢包一樣折疊的手機。

與此同時，三星今年晚些時候還將發佈S10，屆時可能成為其首款配備全新的"牢不可破"屏幕的手機。

儘管S9面臨不少挫折，但需要記住的是，三星始終是全世界銷量最高的手機製造商，而且領先對手不少。