特朗普威脅關稅加碼 中美貿易戰降溫難

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7月31日，路透援引消息人士稱，特朗普政府凖備提議，將計劃中對從中國進口的2000億美元商品加徵的10%關稅，提高到25%。

這一關稅計劃要等到8月底公眾意見徵詢期過後才會生效，不過將稅率提升至25%的前景恐令中美貿易爭端升級。

加碼與反擊

7月6日，美中貿易戰「第一聲槍響」——美國開始向中國340億美元產品徵收25%關稅，另有160億美元產品清單等待實施。

與此同時，特朗普宣稱，如果中國採取報復行動，美國將對2000億美元進口中國商品徵稅，稅率為10%。然而中國幾乎在美國打擊的同一時間，施加等量報復措施——同樣是350億美元，同樣是25%關稅。

特朗普兌現自己的威脅，公布了擬加徵關稅的2000億美元商品的清單細節，稅率10%，凖備交公眾討論後實施。中國繼續強硬應對，當天中國商務部稱「中國政府將一如既往，不得不作出必要反制。」

2000億美元的徵稅清單，像是裝填完畢，隨時待發的「炮彈」。本次擬進一步上調稅率，則是在火力上加碼，對中國形成更大的壓力。

分析人士認為，近日有消息稱美國財政部長姆努欽和中國副總理劉鶴的代表正在對話，探討如何重啟貿易談判，因此上調稅率這個還未落實為任何行動的消息，或許是在向中國進一步施壓，以迫使其重回談判桌。

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「雙輸」清單

從清單內容而言，提高稅率後，美國可能被強大的「後座力」所傷——最新清單所列商品涵蓋範圍廣，不同於上周實施的340億美元清單，本次清單中的消費品顯著增多，包括汽車輪胎、家具、木製品、手提包、寵物食品、棒球手套、地毯、門、滑雪板、高爾夫包、自行車、廁紙、服裝、電視零件、冰箱和化妝品等。

廣發證券（香港）高級經濟學家趙洪岩與香港中文大學經濟系副教授盛柳剛在FT中文網撰文分析2000億美元清單，發現消費品佔比為22%，超過五分之一是直接影響到美國民眾的消費品——這直接違背了特朗普政府宣傳的對中國的貿易戰將不會損傷美國消費者的利益。

代表美國大型零售商的美國零售業領導協會表示，總統已經違背了他「給中國帶來最大痛苦，給消費者帶來最小痛苦」的承諾。

上述研究還指出，不同於首輪清單，第二輪關稅清單裏包含了勞動力密集型的製造業，將對中國的勞動力就業市場可能會有更大的負面影響，其中中國私有企業出口受損最高，損失比重約佔一半，外資和合資企業出口損失約佔42%。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國官方稱下半年經濟穩中向好的態勢不會變，淡化中美貿易戰的影響。

中國會不會買賬？

特朗普在貿易問題上不斷加碼，規模和速度一再出乎外界預料。對此，香港中文大學副教授沈旭暉表示，「特朗普政府一向以做生意方式從事外交談判，『開天殺價落地還錢』，各項談判都是反覆無常，目的有點像朝鮮一貫的邊緣政策，不斷製造危機、又在危機激化前剎停，製造不可測性，以謀求最大利益。」

邁爾布朗律師事務所合伙人米奇·坎特（Mickey Kantor）曾任克林頓政府的商務部長，他向BBC表示，白宮此舉是希望用更高的下注迫使中國讓步，但這是一個冒險的賭注。

特朗普這種談判策略是否奏效？起碼從表面上看，還未起作用。8月1日，外交部發言人耿爽回應，美方的施壓和訛詐不會起作用。如果美方採取進一步升級舉動，中方必然會予以反制……單方面威脅和施壓只會適得其反。

「中國的貿易問題需要解決，但關稅並非這個問題的答案。」美國零售業聯合會表示。

米奇·坎特也表示，「我不認為你能用恐嚇的方式，使中國人做他們不想做的事。」

獨立學者鄧聿文曾在BBC中文網撰文稱，中國在貿易戰上態度強硬背後有三個原因：擔心通過反腐好不容易建立起來的巨大權威在民眾中就會迅速「流失」；吸取經驗，日本在貿易戰後與美國簽《廣場協議》，導致進入「失去的10年」；中國官方或許認為自己也有資本和實力同美國打一場貿易戰。