特朗普的貿易戰之下 早期「受害者」浮現

圖片版權 Getty Images Image caption 美國與中國是割裂的兩極嗎？

伴隨以美國為主的貿易戰不斷發展，有一些公司已經感覺到疼痛。

過去幾個月，美國在多個戰線捲入針鋒相對的貿易戰。

其中最吸引關注的是與中國之間的糾紛，當今世界最大的兩個經濟體為爭奪全球影響力互不相讓。一些人認為，在美國11月中期選舉前，特朗普會繼續試圖給中國施壓。

就在上周，中國宣佈，如果美國對中國約2,000億美元的商品徵收25%關稅，中國也將對5,207個稅目的美國商品徵收關稅。

今年早些時候，美國開始對從歐盟、墨西哥、加拿大進口的鋼鐵和鋁徵收關稅。而這些國家和地區也進行了還擊。

以下是這場貿易戰目前為止的「受害者」們。

汽車與摩托車

汽車行業可能是目前為止受影響最大的領域。福特、通用汽車、菲亞特等三家主要汽車生產商最近警告稱，貿易政策的改變已經開始影響業績。

由於美國新徵關稅導致鋼鐵和鋁的價格上漲，福特與通用汽車已經下調2018年盈利預期。

期待汽車進口關稅下調的心態也阻止了中國人的消費，導致菲亞特汽車在中國銷量下滑，菲亞特也下調了2018年盈利預期。

今年5月，中國宣佈從7月1日起將把進口車關稅從25%下調至15%，外界將此解讀為減少與美國的貿易爭端之舉。然而在美國對3,400億美元中國商品加徵關稅後，中國將美國進口車關稅上調至40%作為回擊。

英國最大汽車公司捷豹路虎（Jaguar Land Rover）最近也出現三年來的首次虧損，且中國銷量開始放緩。捷豹路虎表示，中國進口關稅變化導致消費者推遲購買計劃是其中原因之一。

圖片版權 Getty Images Image caption 捷豹路虎中國銷量出現放緩。

受中國進口車關稅影響，歐洲和美國的汽車企業均在中國上調售價。

寶馬（BMW）近來表示，由於中國對美國製造汽車增加進口關稅，旗下兩款車型售價自7月30日起上調。有報道稱特斯拉（Tesla）兩款車型售價也有上漲。

不過惠譽解決方案（Fitch Solutions）汽車研究部門主管安娜·拜斯登（Anna-Marie Baisden）指出，這對中國也有積極影響。

「我們已經看到，為避免進口關稅，包括特斯拉在內的一些汽車製造商在加速推進當地的生產設施投資計劃，」她說。

全行業還有一些公司也在考慮其它選項。

「比較諷刺的是，儘管美國徵收的關稅意在幫助本國企業，但受打擊最嚴重的公司中，有一些是美國公司，或者生產流程在美國的公司，」拜斯登表示。

為反擊美國對鋼鐵和鋁徵收關稅，歐盟決定對美國摩托車徵收額外關稅，此舉導致美國摩托車製造商哈雷戴維森（Harley-Davidson）計劃將部分生產線搬出美國，以避免歐盟關稅帶來的「重大」負擔。

食品飲料

為應對新局面，食品與飲料行業的一些公司也在下調預期，提高價格。

泰森食品（Tyson Foods）表示，由於他國對美國豬肉、牛肉徵收報復性關稅，美國肉價下跌，因此調低本公司盈利預期。

另據媒體報道，美國酒業巨頭白富門（Brown-Forman）決定調高傑克丹尼（Jack Daniel's）等威士忌在一些歐洲國家的售價。

《華爾街日報》報道稱，可口可樂也表示今年將在北美漲價，以彌補運費和金屬價格上漲帶來的影響。

圖片版權 Getty Images Image caption 受成本增加影響，可口可樂將在北美漲價。

其他受害者

為避開關稅，還有一些公司正在嘗試減少與中國的生意往來。

根據路透社消息，玩具製造商孩之寶（Hasbro）正在將更多生產線搬離中國，美國互聯工業企業霍尼韋爾（Honeywell）計劃更多利用中國以外國家的供應鏈資源，而家具企業RH則打算減少從中國引入的商品數量。

與此同時，美國生產設備製造商卡特彼勒（Caterpillar）近來表示，強勁的市場需求使其可以通過提高價格抵消鋼鐵和鋁成本上漲導致的1億至2億美元成本。

世界經濟

國際貨幣基金組織（IMF）指出，如果各國針鋒相對的關稅爭端繼續升級，可能導致2020年全球經濟增長減少0.5%。

根據媒體報道，最近單獨發佈的數據顯示，7月中國製造業增長放緩，而受關稅影響，美國消費者信心指數出現下降。

摩根士丹利（Morgan Stanley）估計，如果貿易爭端全面升級，可能導致全球GDP下降0.81個百分點。而所謂的全面升級，即美國對來自中國和歐盟的所有商品徵收25%關稅，中國和歐盟以類似措施反擊。

摩根士丹利表示，關稅上調對經濟增長的大部分影響可能要等2019年才能顯現出來。而其中大部分，或者說接近80%的影響，將是國內和國際供應鏈中斷。