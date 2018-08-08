中美貿易戰第二波 「中國製造2025」仍是目標

圖片版權 Getty Images Image caption 總共價值63億美元的中國半導體產品將受到關稅的打擊

美國貿易代表辦公室周二公布價值160億美元中國商品的最終徵稅清單，其中包括279項商品，並表示將從8月23日開始向這些商品徵收25%的關稅。

這將是美國繼7月6日對360億美元商品徵收25%關稅後第二波針對中國的貿易打擊。

中國國務院關稅稅則委員會當天宣佈等量回擊——對原產於美國的160億美元進口商品加徵25%關稅。

美國多家企業和機構對新一輪貿易交火表達譴責和擔憂。

中國半導體產品將受衝擊

世界兩大經濟體之間的貿易戰毫無消退的跡象——7月6日美國打響貿易戰「第一槍」後，雙方仍在不斷釋放威脅。

事實上，本次關稅打擊是美國3月份宣佈的針對500億美元中國商品加徵關稅計劃的一部分。首批針對340億美元商品的關稅計劃在7月6日已經實施。

其餘160億美元商品清單經過46天的公共意見徵詢和審議期後，美國貿易代表辦公室將原始清單中的一些項目剔除，因發現若把這些商品包含在內將「對經濟造成嚴重傷害」。剔除的商品包括聯運集裝箱、浮動船塢，以及切分木材、骨頭和硬塑料的切割機和切片機、超薄切片機和海藻酸等。

修改後的徵稅清單包含6月15日公布的284個關稅項目中的279個。佔比最大的半導體仍在名單上，該清單實施後將對中國的半導體產業造成打擊，不過許多中國半導體產品中使用的基礎芯片原產地是美國、台灣或韓國。此外，被加徵關稅的對象還包括中國的電子產品、塑料製品、化學品和鐵路設備等範圍很廣的商品。

美國貿易代表辦公室曾表示，這些商品受益於旨在提升中國高科技行業競爭力的「中國製造2025」計劃。

圖片版權 Getty Images Image caption 半導體產品成為160億美元清單中佔比最大的部分。

中國等量反擊

美國宣佈最新的關稅政策後，中國推出等量的反制清單，並宣佈也在自2018年8月23日12時01分起實施。

中國商務部發言人表示，美方這一行為又一次將國內法凌駕於國際法之上，是十分無理的做法。中方為維護自身正當權益和多邊貿易體制，不得不做出必要反制，決定對160億美元自美進口產品加徵25%的關稅，並與美方同步實施。

中國開出的徵稅清單中包含煤炭、原油、汽車、化學製品等。

中美貿易戰的規模，還很可能繼續擴大；美國貿易代表辦公室正在評估對額外2000億美元中國商品加徵10%的關稅，甚至考慮將稅率提高到25%。在公眾意見徵詢期9月5日結束後，這些措施即可能實施。

美國芯片商批評特朗普

美國數個代表農業企業、零售和技術的行業機構稱，特朗普政府實施的關稅政策正在損害這些行業的利益，並將對農民、製造商和消費者造成長期損害。

代表英特爾、高通和德州儀器等芯片製造商的美國半導體產業協會（SIA）周二表示，對美國貿易代表辦公室決定將該行業的產品保留在最終清單內表示「失望和困惑」。

該協會表示，總共價值63億美元的半導體和相關產品將受到關稅的打擊。

「我們已經以最強烈的措辭向政府表明，針對從中國進口的半導體徵收關稅將損及美國芯片商，而非中國芯片商，且對阻止中國存在問題和歧視性的貿易措施毫無幫助。」該協會主席諾伊弗（John Neuffer）說。

圖片版權 Getty Images Image caption 貿易糾紛"可能會使美國本已壓力巨大的食品和農業部門損失數十億美元"。

美國自由貿易農民協會（FFF）表示，美國農民已經感知到市場混亂，貿易糾紛「可能會使美國本已壓力巨大的食品和農業部門損失數十億美元」。

「白宮不斷升級貿易戰，農產品價格暴跌，市場被國外競爭對手奪走時，卻告訴農民要有耐心。」該協會一位執行董事稱，「來自兩黨的國會議員都聽到了來自本州或其選區的美國人對關稅的憤怒。」

「現在是結束貿易戰的時候了，關稅會給美國的心腹地帶帶來更多的經濟痛感。」