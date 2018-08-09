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8月7日，美國4個州舉行中期選舉預選，俄亥俄州則舉行該州第12選區的國會補選，這些選舉的結果將決定3個月後中期選舉的競選格局。

中美貿易戰正愈演愈烈，11月舉行的美國國會中期選舉，也備受中國輿論關注。

分析人士表示，美國蓄勢待發的關稅打擊政策都設置在中期選舉前，中國卻拒不讓步，也不推進談判，而是寄希望於中期選舉改變美國政局，從而迫使貿易戰緩和降溫。

中國的「算盤」

「習近平似乎認為等過了11月的中期選舉，特朗普會變弱，進而減輕（貿易打擊）。這是個很糟糕的賭博。」美國白宮國家經濟委員會主任庫德洛在接受美國媒體採訪時稱，在6月商務部長羅斯的中國之行後，雙方就一直沒有展開對話。「這很不健康。」

「我們已經給他們了我們的需求清單。問題是習近平。他不想進一步行動，他們在知識產權盜竊和被迫技術轉移等問題上，沒有向美國提供任何選項。」庫德洛稱，美國將其技術優勢當做「傳家寶」，對美國而言，這些可能比購買商品更重要。

過去一個月，中國沒有在談判桌上有所進展，美國則持續加大打擊力度——7月6日對首批340億美元商品加徵關稅；7月12日美國公布對華約2000億美元商品徵收10%的清單；7月31日，特朗普政府凖備提議，將計劃中對從中國進口的2000億美元商品加徵的10%關稅，提高到25%；8月8日，公布價值160億美元中國商品的最終徵稅清單，並表示將從8月23日開始向這些商品徵收25%的關稅。

圖片版權 EPA Image caption 庫德洛稱中美沒有談判和對話「很不健康」。

庫德洛甚至還進一步警告，不要低估美國總統特朗普凖備同中國打貿易戰的決心，並且將和歐盟達成協議，同歐盟聯手對抗中國，而「中國將越來越被孤立，經濟表現疲弱」。

這是今年以來，美國貿易打擊措施出台最密集的一個月。分析人士認為，美國逼迫中國回到談判桌的意圖非常明顯。

然而，中國的強硬態度沒有絲毫減弱，對美國的關稅手段錙銖必較。這種情形印證了庫德洛「中國凖備挺過11月中期選舉以等美國政局發生變化」的判斷。

特朗普的「危局」

中國的「如意算盤」並非沒有道理。

芝加哥大學教授肯尼思·波梅蘭茲（Kenneth Pomeranz）告訴BBC，中國領導人進行戰略上的報復措施，瞄凖共和黨票倉區域，同時選擇了容易替代的產品，比如大豆。

這一舉動將為特朗普帶來政治壓力。美國布魯金斯學會在報告中稱，中美貿易戰中，特朗普的主要票倉可能受傷最重。美國農業部的數據顯示，2016年美國大選期間，在排名前十位的大豆和豬肉出口州中，絶大多數支持了特朗普所在的共和黨。

如果貿易戰給共和黨票倉帶來損失，那麼在11月美國中期選舉中，可能使特朗普的支持者倒戈。

因此，特朗普曾在密歇根州的一場集會上呼籲，共和黨必須在國會眾議院保持多數，否則他可能面臨民主黨人的彈劾。據美國媒體報道，民主黨議員華特斯多次呼籲特朗普辭職，否則就在民主黨取得國會多數席位後進行彈劾。昆尼皮亞克大學發佈民調結果顯示，如果民主黨人控制了眾議院，超過70%的民主黨支持者希望他們啟動彈劾程序。

圖片版權 Getty Images Image caption 民主黨人奧康諾在共和黨長期把持的選區取得不俗的戰績。

從最新的選情來看，共和黨的處境並不好。8月7日進行的俄亥俄州第12選區的國會補選是中期選舉前最後一次補選，它被看做中期選舉的「風向標」。這個自1980年代以來一直由共和黨把持的選區今年受到一名勝算頗大的民主黨人奧康諾(Danny O'Connor)的衝擊，目前，共和黨候選人巴爾德森(Troy Balderson) 只領先奧康諾大約1700張選票，而目前還有3400多張臨時選票和5000張缺席選票等待著8月18日開始清點。這意味著「深紅區」面臨「由紅轉藍」的危險。

中期選舉後貿易戰會降溫嗎？

針對這個問題，庫德洛態度比較堅決。「無論選舉結果如何，他都不會放過這個問題。特朗普在2021年1月前都將是總統。」

曾擔任喬治•W•布什總統中國問題高級顧問的韋德寧(Dennis Wilder)向《金融時報》表示，特朗普政府已經意識到，在全球各地同時打多場貿易戰激起了美國國內日益強烈的反對情緒，而和歐盟達成的休戰協議，讓特朗普有了更大的餘地，能夠升級與中國的貿易戰。「在迎接中期選舉之際，在兩黨中都受歡迎的事情是什麼，就是打擊中國。」

從美國兩黨的言論觀察，即便對打貿易戰是否明智這個問題上存在分歧，但對中國貿易「不公平」的指控存在長期共識。因此，在中期選舉後，特朗普的貿易政策會受到多大挑戰，依然有待觀察。

也有持不同意見的，波梅蘭茲教授稱，「我可以想像，（中國官員）希望的是，如果他們表現得非常強硬，最終美國要麼接受一些無關緊要的象徵性勝利，要麼美國政壇發生轉變。」