你下次乘坐國際航班，可能要從中國轉機

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近年來，國際航空發生了很大的變化。一個明顯的例子是，預定國際機票時，比如說，從倫敦到悉尼，或者從曼谷到洛杉磯，你會發現，最便宜的機票往往來自中國的航空公司，當然，條件是需要在中國轉機。

那麼，為什麼這些中國的航空公司能提供比歐美更便宜的機票呢？中國的航空公司又怎麼在全球獲得了那麼多停機位呢？

位於新加坡的航空業分析公司——恩達烏分析公司（Endau Analytics）分析師尤素夫（Shukor Yusof）稱，毫無疑問，中國主要航空公司都受到了中國政府的補貼。這些補貼使得三大航空公司——中國國際航空公司、中國東方航空公司和中國南方航空公司——能夠在全球範圍內積極爭取市場份額，而不必過多擔心任何損失。

「中國航空公司不會透露具體細節，」尤素夫說。「然而，考慮到航班的數字，可以公平地說，有些是收支平衡，但許多是賠錢，很少有人能夠賺取利潤。」

BBC記者許純真（Pamela Parker）分析稱，中國的航空公司也受益於中國地方政府向他們提供的補貼，以便從主要城市開通國際航班，鼓勵旅遊業和經濟發展。

民航數據分析研究小組匯編的數據顯示，2016年，北京、上海和廣州以外的中國地方政府至少花費了86億元人民幣（13億美元）用於補貼航空公司，並主要用於國際航班。

圖片版權 Getty Images Image caption 近年來，中國遊客出國遊數量急增。

中國較小航空公司之一的四川航空公司開通了杭州和濟南到洛杉磯的航班，據說這兩個航班都嚴重依賴補貼，入座率都不到60%。2017年，全球航空業的平均入座率為81.4%。

許純真稱，得益於中國政府（中國國際航空公司，中國東方航空公司和中國南方航空公司的大股東）的財政支持，中國航空公司也有資金購買全球的停機位。這些可能花費數千萬美元，中國航空公司不得不從其他航空公司那裏購買。

儘管中國政府無疑正在利用其財務實力幫助中國航空公司在全球航空市場中佔據越來越大的份額，但中國航空公司主導地位的提升並非完全依靠國家補貼。中國畢竟是世界上人口最多的國家，越來越多的人可以負擔得起海外度假的費用，同時，西方國家也放寬了對中國遊客的簽證限制。

尤素夫表示，過去十年來，中國大陸飛往國外的人數增加了一倍以上，是世界上增長速度最快的。僅在2017年一年，中國大陸旅客就佔了近1億個國際航班座位。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國航空公司國際旅客人數增加的另一個原因是他們為乘客提供的服務質量有所提高。

在亞洲以外，最受中國遊客歡迎的海外目的地是美國。根據美國旅遊協會的數據，這些中國遊客平均每次旅行花費近7,000美元。這就解釋了為什麼外國政府很高興看到更多來自中國的航班。

根據國際航空運輸協會的行業組織預計，到2022年，中國將超過美國成為全球最大的航空市場。為了實現這一大幅增長，中國還在繼續建設更多的機場。 2010年，中國機場總數為175個，現在是230個。

亞太航空公司協會總幹事安德魯·赫德曼（Andrew Herdman）在接受BBC記者許純真採訪時表示，中國航空公司國際旅客人數增加的另一個原因是他們為乘客提供的服務質量有所提高。

由於服務質量提高加上能省錢，越來越多的西方乘客願意乘坐中國航空公司的航班。

尤索夫先生對此表示贊同：「我們認為，西方航空公司批評中國三大航空公司獲得國家補貼的做法有點過……因為美國和歐盟航空公司也從他們各自的政府獲得大量補貼。」