中美官員「破冰」會面 貿易戰能否降溫存疑

圖片版權 Reuters Image caption 王受文將在八月稍後與美國財金官員會面，但中方沒有透露細節。

中國商務部副部長王受文應美國邀請，將在八月下旬率團訪美，與美國財政部副部長馬爾帕斯（David Malpass）見面。

中國商務部周四(8月16日)發出的聲明沒有點明這次會面目的是否為解決兩國經貿糾紛，只指出兩人到時候將會就「雙方各自關注的中美經貿問題進行磋商」。但聲明同時說中方重申，反對「單邊主義和貿易保護主義做法」。

中國官媒特別指出，此次會面是「應美國邀請」。

中美貿易戰在七月開打前，中美官員已多次就貿易戰談判。雙方當時都派出高級官員代表，中國國務院副總理劉鶴五月到訪美國時更獲總統特朗普接見。這還不包括習近平和特朗普之間的直接通話。

分析對這次會面的意義看法分歧，一方指出這次中美官員只會集中討論如何避免貿易戰升級，但另一方指出這次會面始終顯示了雙方對話的誠意。

圖片版權 Getty Images Image caption 在教育和旅遊方面，中國人在美國的消費幾乎等同於美國大豆和飛機對中國的出口總額。

試探之旅

王受文訪美並不代表中美貿易談判可望在短期內解決，但金融市場對消息已經對消息有所反應。其中，離岸人民幣與美元的兌換價重新上升，是七天以來首次。

彭博引述中國銀行國際金融研究院分析師蓋新哲指，王受文這次外訪是為了為中美未來會面做凖備，看看「更高級官員有沒有可能見面」。但他認為，特朗普政府的政策飄忽，即使中美官員將來真的見面，也不能保證雙方能達成持久的共識。

劉鶴5月上旬與美國財政部長梅努欽以及貿易代表萊特希澤會面後，中美的確曾經簽署協議同意停止互相加徵貨物關稅。但美國在5月29日突然宣佈加徵中國進品貨物的關稅，在7月6日生效，其後更威脅將擴大徵稅貨物的種類。中國應美方的舉動，也對美國進口貨加徵關稅。

顯示誠意

英國《金融時報》稱，王受文一直是中國商務部內負責中美貿易戰的的重要人物。馬爾帕斯負責金融服務貿易領域，這也是美國企業尋求進入中國市場的重要領域。

有分析認為，雖然雙方都派出低級官員，這次會面始終顯示了雙方解決貿易糾紛的誠意。

法新社引述日本東海東京研究院市場分析員真琴千石（Makoto Sengoku）指，如果雙方決心把貿易戰打到底，他們「就不會派官員見面」。

美國在開徵第一輪關稅後，宣佈計劃擴大徵稅範圍，向約2000億美元商品徵收10%的稅項。美方還威脅要將增稅比例提高到25%。特朗普還說，如果中國繼續報復，美國最終可能對超過5000億美元的中國商品加徵關稅，大概相當於去年美國從中國進口的總額。

麥格理首席中國經濟學家胡偉俊認為，中美雙方在這個階段會集中討論北京當局為避免衝突升級需要做的事情，包括增加從美國進口貨物、進一步開放市場和加緊保護知識產權。「我認為，雙方現時還是處於破冰的階段，互相測試對方的底線。」