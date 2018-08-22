美中貿易戰正酣 特朗普重提「匯率操縱」

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普稱，"我認為中國在操縱匯率，絶對的。"

美國總統特朗普在接受路透社採訪時指責中國操縱其貨幣匯率，以對抗美國加徵關稅的政策。

特朗普在2016年競選期間做過類似指控，但最近一段時間他一度閉口不談該問題。

特朗普重提匯率操縱問題有兩個背景：人民幣匯率在過去幾個月內連續快速貶值；本周中美兩國將在華盛頓進行貿易戰開始後的首次正式談判，不過許多人懷疑這場參與官員級別較低的會談將無法緩和緊張的貿易局勢。

如果被美國列為匯率操縱國，中國可能面臨進一步懲罰性措施。美國財政部曾在1988年將台灣和韓國列為匯率操縱國。中國最近一次被美國列入匯率操縱國發生在1994年。

「操縱匯率的冠軍」

特朗普對中國是否操縱匯率這一問題的口徑多次改變。

特朗普對中國匯率政策的指責是其競選核心戰略，他將此視為對美國製造業和工作機會的極大挑戰——他多次譴責中國人為壓低人民幣對美元匯率以促進產品廉價出口美國，並因此「偷走」美國的工作機會。

去年2月，特朗普在接受採訪時堅持自己對中國操縱人民幣匯率的指控，並稱中國是操縱匯率的「冠軍」，並稱儘管沒有在上任第一天就兌現競選承諾將中國列為匯率操縱國，但自己不會「收回」此前的評價。

去年4月，特朗普在會見習近平時改口，稱不會把中國認定為匯率操縱國，因為中國已經不再操縱匯率。特朗普隨後發推文為自己的「食言」行為辯護，「中國正在朝鮮問題上與我們合作，我為什麼要把他們列為匯率操縱國？」

這次再提匯率問題的背景則是本周即將開始的美中貿易談判。中國商務部副部長王受文「應美國邀請」訪美，與美國財政部副部長馬爾帕斯（David Malpass）見面，目的是否為解決兩國經貿糾紛。這場「副部級」的會談，被外界視為試探性訪問。

麥格理首席中國經濟學家胡偉俊認為，「雙方現時還是處於破冰的階段，互相測試對方的底線。」而對於何時解決中美貿易之爭，特朗普向路透社表示，腦海中「沒有時間框架」。

圖片版權 EPA Image caption 廣州一家餐館稱美國人來該餐廳用餐需加收25%服務費。

中國在操縱匯率嗎？

很多國家對本國貨幣匯率都會施加影響，但美國財政部在2016年設立匯率政策監測名單，並設置了三條判定標凖：該經濟體與美國貿易順差超過200億美元；該經濟體經常賬戶順差佔GDP比重至少為3%；持續干預外匯市場，推動其貨幣價格往一個方向發展。

如果某國滿足三條標凖，即被認為是匯率操縱國，美國將啟動談判並可能出台報復性措施；而如果只滿足其中兩條標凖，該經濟體將會被納入匯率政策監測名單。中國處於美國的該監測名單之中，然而同處該名單上的還有日本、德國、韓國和瑞士，以及今年新加入的印度。

雖然美國近年來未曾真正把中國列為匯率操縱國，然而人民幣對美元匯率自7月中美貿易戰開打以來一路下行，一度比4月2日的今年最高值下降10%。彭博社稱，中國利用人民幣貶值來對沖美國加徵關稅的影響——人民幣貶值有助於提振出口，因為對於其他國家而言，中國商品變得更便宜。

也有分析人士持不同意見，在現階段人民幣匯率不穩定對中國經濟不是好消息，因為人民幣貶值可能激發資本外流，或者給資產泡沫帶來很大壓力。

特朗普指責中國操縱匯率後，中國官方並未回應，不過中國輿論不少聲音擔心，特朗普在暗示可能以中國匯率為借口進一步升級對中國的懲罰性措施，包括新的關稅。