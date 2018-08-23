談判不忘交火 中美互施160億美元關稅打擊

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普上任後和習近平先後在海湖莊園會晤，在故宮茶敘。但這種親密接觸並不能掩蓋美中之間存在的巨大矛盾。

8月23日是中美貿易爭端以來頗為忙碌的一天。三件關乎貿易戰走向的大事在同時發生：

雙方代表團在華盛頓重啟談判；

美國針對中國2000億美元產品加徵關稅的計劃在國會進行聽證；

最為重磅的則是，美國宣佈從這天起對中國160億美元正式加徵25%的懲罰性關稅，緊接著中國商務部表示立即等量回擊。

徵稅範圍擴大至500億美元

本次160億美元商品的徵稅計劃並不令外界意外。該計劃是美國3月份宣佈的針對500億美元中國商品加徵關稅計劃的一部分。首批針對340億美元商品的關稅計劃在7月6日已經實施。

首批關稅計劃實施後，經過46天的公共意見徵詢和審議期，美國貿易代表辦公室對剩餘160億美元清單內容進行調整後，宣佈在8月23日正式實施。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國製造2025規劃涉及的信息技術產業、高檔數控機牀和機器人、航空航天設備、海洋工程裝備及高技術船舶、先進軌道交通裝備、節能與新能源汽車、電力裝備、農機裝備、生物醫藥及高性能醫療器械等十個產業是第四次工業革命的核心產業。

該計劃依然瞄凖旨在提升中國高科技行業競爭力的「中國製造2025」計劃。調整後的清單中，佔比最大的半導體仍在名單上，該清單實施後將對中國的半導體產業造成打擊。美國半導體產業協會（SIA）表示，清單上總共價值63億美元的中國半導體和相關產品將受到關稅的打擊。然而，不過許多中國半導體產品中使用的基礎芯片原產地是美國、台灣或韓國。

隨即，中國照例發出簡短但措辭強烈的聲明，稱美國在執行最新關稅上「一意孤行」，「對此，中方堅決反對，並不得不繼續做出必要回擊」。

中國官方媒體新華社表示，中國的關稅按計劃從北京時間1201開始生效。

邊打邊談

雖然關稅上交火不斷，中美雙方官員在華盛頓舉行會談，這是自6月以來的第一次正式貿易談判。6月份，美國商務部長羅斯與中國國務院副總理劉鶴在北京會晤，但雙方未達成任何協議。

不過特朗普周一接受路透專訪表示，預計本周在華盛頓與中國舉行的貿易磋商不會取得多大進展。其中一個原因是會談雙方的級別並不高，分別由美國財政部副部長馬爾帕斯和中國商務部副部長王受文代表。

外界並不看好的另一個原因是特朗普在貿易爭端中「叫價過高」且立場強硬。

特朗普曾威脅稱，除非中國政府同意徹底改變其知識產權做法、工業補貼計劃以及關稅結構，併購買更多美國商品，否則美國將對每年從中國進口的價值逾5,000億美元商品加徵關稅，這相當於中國每年出口到美國的商品總額。鑒於去年中國僅進口了價值1,300億美元的美國商品，中國無法找到同等規模的美國商品以徵收報復性關稅。

圖片版權 Getty Images Image caption 有學者認為，特朗普不斷升級貿易戰亦可視為是對當前國際體系向美國國家利益靠攏的修正。

美國企業研究院（AEI）學者史劍道（Derek Scissors）表示，對於美方宣佈的關稅措施，中國不太可能以調整產業政策來回應。這些需要一場漫長且痛苦的貿易戰才能實現。「只有美國的貿易措施規模大，且持續到足以威脅外匯流入的地步，中國才會放棄其產業計劃。」

特朗普的威脅似乎並非「虛招」，美國針對中國2,000億美元產品加徵關稅的計劃在國會進行聽證，與剛剛實施的160億美元計劃類似，聽證會後，這項政策就「箭在弦上」，隨時可以造成打擊。

但中國面對美國威脅也非無動於衷。路透社稱援引消息人士稱，特朗普的強硬立場令北京不安，並引發中共高層對特朗普處理貿易戰舉措的批評。

獨立學者鄧聿文稱，有傳言中美或在八月就貿易戰談判，很可能，中共一些主和派的官員和元老會對當局的應對之策提出批評，兩派在會上（北戴河會議）會有交鋒。但最終是主戰抑或主和或者折中，取決於他們對貿易戰對中國社會和經濟的破壞程度的估算以及中國手中是否有足夠牌可以應對。