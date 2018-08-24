美中貿易談判：壓力越來越大 級別越談越低

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本周四（8月23日）中美兩國官員結束為期兩天的貿易談判，並未取得重大突破。

值得注意的是，貿易戰快速升級，特朗普需要贏得中期選舉，保住共和黨在國會的多數席位，中國則急需穩住匯率，扭轉經濟放緩的趨勢，雙方都需要在談判桌前達成協議。

然而本次談判雙方代表級別從6月第一輪談判的「副總理級」，陡降至「副部級」，使外界對本次會談的成果不抱希望，中國網民則調侃下次談判估計「要派副科級」。

分析人士稱，因為第一輪談判的無果而終的教訓，所以派低級別官員進行「試探性、技術性」談判。更深層次的原因是雙方經過第一輪接觸，在談判訴求上出現不可調和的矛盾。

美國訴求與壓力

雖然美國對中國進行關稅打擊的戰略性目的眾說紛紜，但其提出的具體訴求一直非常清晰——即停止知識產權侵犯、降低貿易壁壘。

談判前，白宮首席經濟顧問庫德洛表示：「特朗普的目標是消除關稅和非關稅壁壘及配額，阻止知識產權被盜，並停止強制技術轉讓。」

談判後，白宮發言人沃爾特斯（Lindsay Walters）在一份簡短的電郵聲明中再次確認，與中國官員進行了為期兩天的討論，就如何在經濟關係中實現公平、平衡和互惠交換了看法。談判內容包括解決中國的結構性問題，涉及該國的知識產權和技術轉讓政策。

這與第一輪談判美國提出的訴求一致——要求中國立即停止向《中國製造2025》計劃涉及的先進技術領域提供補貼。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國對價值63億美元中國半導體及相關產品加徵關稅，然而這些產品使用的基礎芯片中很多產自美國。圖為美國高通公司的芯片。

美國的訴求比較清晰，但中國並未響應。

路透社援引特朗普政府一位高官稱，不看好談判取得進展的前景，稱中國尚未解決竊取其知識產權和行業補貼的問題。「他們(中國)必須解決我們提出的關切，這一點至關重要，目前還沒有看到，但我們會繼續推動他們解決這些問題。」

對美國而言，這一訴求與其核心利益相符。香港科技大學經濟系教授朴之水對BBC中文表示，經濟發展根本上還是被創新所驅動，而美國對中國最大的優勢在於創新質量和技術發展能力的引領地位。因此，這也是美國試圖通過貿易戰堅決捍衛的。

中國的壓力與底線

分析人士指出，第一輪談判無果而終，因為限制《中國製造2025》計劃的提議，對中國來說則沒得談。

路透社援引中國政府一名高級官員稱，北京不願與美國就任何限制《中國製造2025》計劃的問題進行談判，中國把這一要求看作是美國阻止中國經濟發展和技術進步。

其次，中國在政治上可能更佔優勢。《紐約時報》援引一位中國官員稱，中國的一黨制政治體制、以及習近平主席對權力經久不衰的控制——尤其是在今年3月廢除了國家主席任期限制之後——意味著中國在任何貿易爭端中都能比美國和特朗普持續更長的時間。

在美國的核心訴求上不願讓步，在政治上有心理優勢，使中國在過去兩個月保持強硬，針對美國的每一項打擊都進行等量回擊。

圖片版權 Getty Images Image caption 中美貿易戰開打後，中國內地和香港股市均出現了巨大跌幅。

然而隨著貿易摩擦演化成持久戰，中國面臨的壓力也快速增加。東方資產管理股份有限公司首席經濟學家吳慶指出，「拖延」是應對貿易戰措施中最壞的一個，拖延的時間越長，對中國越不利。

貿易戰也暴露出中國經濟長期存在的一些問題，比如芯片等核心技術短板，債務風險高，以及經濟運轉效率低等。一位不具名的政府人士向路透社表示，在近期針對中美貿易形勢的部際及中央高層的碰頭研討中，除了商榷相關預案與反制措施之外，還在研究通過自身的改革從根本上增強「抗壓能力」。

這場貿易戰中，中國採取守勢。香港中文大學商學院國際商業及中國企業課程聯席主任李兆波分析，中國的真實訴求是保護其國有和私營企業，尤其是那些產品和服務還不具備全球競爭力的，一旦向外國資本大幅開放中國本土市場會對中國的GDP和失業率產生負面影響。但中國在口水戰中試圖把自身打造成受害者的形像，但並不奏效，因為它沒有像加入WTO時承諾的一樣開放市場，因此美國實際上更有理由採取行動以平衡雙邊貿易。

多位分析人士都表示，隨著談判的深入，中國可能會在美國的核心訴求上適當讓步，以達成協議；然而特朗普則面臨著中期選舉，以及其前律師和前競選團隊主席的訴訟帶來的政治風險，可能為美國方面帶來較大的不確定性。