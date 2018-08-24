圖片版權 Magnum Photos Image caption 美國政府建議進一步擴大向6000多種中國進口貨徵收關稅，其中包括自行車等消費品。

美國正著手對中國貨品採取下一輪增稅措施，涉及商品總價值高達2000億美元。美國貿易代表辦公室（USTR）本周舉行的公眾聽證會上傳出代表各種利益群體的聲音。

貿易代表辦公室組織的這場聽證會原定由周一（8月20日）開始，只召開三天，但有來自超過400家公司申請在聽證會發言，貿易代表辦公室決定將聽證會延長至六天。

一些美國公司表示，美國已經失去製造許多產品的能力，因此被迫從中國等國家進口貨物，如果美國政府堅持開徵關稅，將直接增加他們的成本，影響業務。但一些公司歡迎政府加徵關稅，認為關稅讓他們可以公平地與中國的進口貨物競爭。

中國媒體透露，在華盛頓舉行的聽證會上出現了一些中方企業代表，還有許多中國商會、協會和大學機構，如中國製造商聯盟、中國食品土畜產品進出口商會等。

圖片版權 Reuters Image caption 有出席聽證會的美國公司代表指，中國的廉價勞動力讓他們降低成本。

美國人消費降級之憂

美國在七月公布這2000億美元產品的清單，在經過公眾諮詢後，最早可能於九月實施。路透社分析指，美國頭兩輪增稅的目標主要針對中國製造的機械和電子零部件，對消費者的影響有限。但2000億美元的增稅清單則將包括許多零售產品，包括自行車、嬰兒牀、電器和輪胎等，會直接影響美國消費者。

多名出席聽證會的美國商人表示，美國製造業已經失去製造許多產品的能力，迫令他們要從外國進口貨物在美國轉售。其中，美國婚妙及舞會商會（American Bridal and Prom Industry Association）主席斯蒂芬‧朗（Stephen Lang）表示，他們必須從中國進口婚紗和禮服，因為「沒有美國人」願意做這種工作。他更形容，中國的低廉勞動力與石油一樣重要，讓他可以把成本降低。

美國安全設備製造商貝爾（Bell）主席哈恩利（Jennifer Harned）更警告說，當地消費者可能因為價格過高而不買頭盔和單車反光燈等設備，增加他們因為意外而受傷甚至死亡的機會。

嬰兒安全用品製造商格蘭科兒童用品公司（Graco Children's Products）在向貿易辦公室提交的文件也指出，一些父母可能因為全新產品的價格過高而轉移購買二手汽車兒童安全座椅。格蘭科公司批評，建議的關稅只會影響美國兒童的安全，「不會說服中國改變它的貿易政策」。

圖片版權 Reuters Image caption 特朗普早前下令向中國進口的貨物徵收關稅，他競選連任的海報卻被披露是中國製造。

「平等競爭」

但並不是所有美國公司都抗拒特朗普的關稅。俄亥俄州一家汽車輪胎翻新公司的負責人馬耶夫斯基（Bob Majewski）指，中國政府資助當地的輪胎公司，讓他們以便宜的價格把全新輪胎賣到美國去，售價與他的翻新輪胎差不多。

馬耶夫斯基接受BBC 訪問時指出，這些便宜的進口輪胎破壞他的生意，因此他希望「政府做點事，讓他們能在平等的環境下競爭」。他早前更給特朗普寫信，解釋他對中國製造廉價貨的不滿。他引述特朗普的回信說，美國政府「不會容忍損害美國工人、農民和公司的不公平政策」。

圖片版權 Reuters Image caption 中國商務部副部長王受文本周與美國官員進行了貿易談判，但據報沒有取得突破。

一個代表美國多個州以捕蝦為生的漁民工會「南部蝦農聯盟」（Southern Shrimp Alliance）向美國貿易代表辦公室提交的文件引述多份學術研究指，中國漁農養殖海產時經常濫用抗生素，對食用這些海產的美國消費者「構成嚴重健康威脅」。聯盟更附上一封美國參議員肯尼迪（John Kennedy）的信件，呼籲特朗普向中國進口的蝦和小龍蝦加徵關稅。

另外，美國《紐約時報》引述一間美國皮革生產商的負責人柯奇瑪（Michael Korchmar）說，他的公司過去30多年受中國「掠奪性的市場推廣策略」所影響，迫使他裁員近500名，以節省成本。

他說：「這些額外關稅將有助繼續重建美國製造業。」