博弈高房租 中國多個城市租金突漲背後

圖片版權 Getty Images

多家中國媒體報道，北京房租連續三個月暴漲，漲幅遠超以往，引發輿論熱議。

中國房價行情網的數據顯示，北京7月房租為92.33元/月/㎡，比去年同期增長21.89%，而2017年北京的人均工資為每月8467元。

作為中國的首都，北京的一舉一動都能引發熱議。此外，加上眾多意見領袖以及中國目前最大的輿論陣地微信公眾號的操盤手們很多都生活在北京，很容易就一個話題引發全網關注。

然而，BBC中文記者查詢數據庫後發現，北京並非過去一個月中國房租上漲最猛的城市。中國房價行情網的數據顯示，在中國的一級城市中，7月房租漲幅最高的城市為深圳，同比增加29.68%，其次為重慶，同比上漲26.44%，第三為上漲24.39%的天津，北京僅排第四。中國的二級城市中漲幅最大的是成都，同比增長30.98%。四級城市中，大理的同比漲幅竟然高達44.89%。

房租為何突然暴漲

圖片版權 Getty Images Image caption 2017年8月，北京郊區的一家農民工及其孩子在玩耍。

眾多中國媒體將房租暴漲的原因歸咎於房屋中介以及這些中介旗下的長租公寓公司。

近年來，中國出現了一類長租公寓公司，例如中國知名房地產中介鏈家旗下的自如友家，公寓運營商蛋殼等。這些公司從業主處承接房屋，簽3至5年的委托合同，經過簡單裝修並配上家電家私，以單個臥室為單位出租給不同的人，從而以二房東的身份獲得差價。

有輿論認為，這些長租公寓公司之間爭奪房源導致了租金上漲。此種背景下，北京市住建委等多個部門在8月17日集中約談自如、相寓、蛋殼公寓等主要住房租賃企業負責人，要求他們不得利用銀行貸款等融資渠道獲取的資金惡性競爭搶佔房源；不得以高於市場水平的租金或哄抬租金搶佔房源等。

此後，這些中介承諾北京新增投放市場房源租金不漲，全國九城續約房源漲幅不超5%。

鏈家研究院院長楊現領稱，北京租金上漲的原因為市場上某些地段租賃房源明顯減少、租賃人口向內城轉移，此外，畢業季也導致內城租賃需求增多。

「房租上漲既有供需作用的原因，更有廣義物價上升的信號，房租上漲一旦持續，將對居民物價造成重要影響，而且可能抑制內需，從而出現物價上漲、經濟放緩的類滯漲環境，那麼貨幣政策就可能進入左右為難的境地。」中信證券研究部固定收益首席分析師明明撰文稱。

前社科院金融研究所研究員易憲容則在博客發文稱，關於中國各地房租上漲，季節性因素、供需結構失衡等因素「都不是太重要的」，重要的是為何政府提出發展中國的住房租賃市場，中國的住房租賃市場沒有發展起來就會亂象叢生？原因何在？

「中國住房租賃制度安排嚴重不足，加上政府不能夠以巨大的財政投入增加更多的可對中低收入者的租賃住房供應，這自然會給贏利性的住房租賃企業獲得暴利創造最好的機會。」易憲容稱。

房租上漲將導致物價上升

圖片版權 Getty Images Image caption 上海，一名路人在中介門外看房。

有報道稱，目前中國一線城市的房價，如果只靠房租回本，需要70-80年，而公認的健康水平是18-25年。過去十年，中國的房價持續飆升，而房租漲幅一直相對穩定。

在國際上，一般租金收入比的警界線是30%，也就是說，當租金佔收入的比重超過30%，租客用在房租的消費就是不合理的。但在豆瓣、知乎等中國年輕人相對集中的論壇上，很多人在中國一線城市的租戶表示，他們需要支付的房租已經到達了月收入的50%以上。

中信證券明明研究團隊在一份報告中稱，房租上漲不僅從CPI構成上推高通脹，還可通過成本傳遞和財富效應等方式影響整體物價水平。

「根據成本傳遞效應，房租價格增加了居民生活成本，不考慮工資黏性的時滯影響，房租價格上升將推高工人的工資要求，企業在維持一定利潤率的基礎上會將用工成本向下游以及終端消費轉嫁，從而推動物價上漲。」該報告稱。

「為了保證居民的基本居住條件，今後的中國房地產市場，有支付能力的居民進入商品住房市場購買住房，而中低收入居民則通過住房租賃的方式來保證（居住）。如果中國的住房租賃市場發展了，那麼中國房地產市場問題也就解決了。」易憲容稱。