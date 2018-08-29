圖片版權 Getty Images Image caption 美國墨西哥邊境

美國和墨西哥達成雙邊協議，決定著手修改已有26年歷史的北美自由貿易協議（NAFTA）。此前北美自貿協議中的三個貿易伙伴國美國、加拿大、墨西哥之間的磋商已經持續一年多。特朗普一度威脅退出該協定。

周一（8月27日），美國和墨西哥兩國達成貿易協定初步方案的消息傳出後，特朗普發表聲明對此表示了歡迎。

特朗普上任後下令重新商討1994年制訂的北美自貿協議。他指責該協議導致美國工作機會流失，汽車產業受損嚴重。

美國股市當天強勁上揚，墨西哥比索一度漲逾1.4%。儘管加拿大尚未表態，但加元創近三周新高。

新協議

圖片版權 Reuters Image caption 美國貿易代表萊特希澤（右）和墨西哥經濟部長瓜哈爾多（左）

北美自貿協議覆蓋的貿易額高達每年1萬億美元。

儘管美國和墨西哥雙邊協議的具體條款尚未全部公布，但目前公開的信息顯示，修改的內容涉及知識產權、電子交易、投資糾紛調解等。

周一公布的初步協議中，美國和墨西哥同意，兩國共同製造的產品有75%可以享受零關稅待遇。這遠高於之前的預期。

在美國抱怨最多的汽車產業，兩國達成協議改進勞工條款，要求40-45%的汽車零部件由時薪至少為16美元的工人生產，以打消車企將就業崗位轉向勞動力成本更低的墨西哥的動機。

美國貿易代表萊特希澤表示，美國和墨西哥同意協議期限為16年，每六年評估一次。

實施時機

圖片版權 EPA Image caption 特朗普會見墨西哥代表時宣佈了兩國達成協議的消息。

美國和墨西哥都希望在今年12月前簽署最終協議。墨西哥方面希望在新總統歐布拉多爾（Andrés Manuel López Obrador）12月上任前落實協議。特朗普則在為11月的中期選舉積極努力。

特朗普政府需要提前90天將協議草案提交國會審議。如果想讓這份協議在12月之前生效，提交協議的最後期限就是本周五。

墨西哥新總統歐布拉多爾態度比較謹慎，他周一表示，和美國達成的雙邊協定只是新北美自貿協議的第一步。

後續動作

圖片版權 AFP Image caption 北美自貿協議涵蓋的三個國家中，加拿大尚未表態。

特朗普指，美國和墨西哥達成的協定將使交易變得更加公平。他表示要放棄使用"北美自貿協議"這一稱謂，因為過去的名字有"不好的含義"。

目前的後續動作中，最受人關注的是加拿大的態度。雖然三國已就改變北美自貿協議進行了長達一年多的談判，但在過去五周的關鍵時間裏，加拿大沒有參與討論。

特朗普表示，"我們正在考慮是否要把加拿大拉進來，或者和他們單獨討論一份協議。"

他繼續威脅將對加拿大的汽車增稅。

加拿大總理特魯多辦公室透露，在美國和墨西哥的雙邊協議宣佈後，特魯多和特朗普進行了"富有建設性的對話"。

加拿大外長方慧蘭（Chrystia Freeland）定於當地時間本周二到訪華盛頓。

方慧蘭的發言人沒有對美墨協議的具體條款作出評論，但表示對兩國談判進展感到鼓舞。美國和加拿大圍繞貿易有諸多爭吵，主要焦點是加拿大對本國牛奶產業的保護和美國對進口鋼鋁產品的關稅。