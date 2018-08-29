Image caption 中國、東南亞及印度將需要大量商業民航飛行員。

如果你需要一份工作，你可以考慮接受培訓成為民航飛行員，把家搬到中國。

波音（Boeing）公司預測，在接下來20年間，從全球各地區對飛行員、技師及機組人員的需求量看，亞太地區需求最大。

這一地區的經濟增長將帶動財富和出行的增長。到2037年，亞太需要增加24萬名飛行員及31萬7千名機組人員。

這些需求的一半來自中國。

民航業已經面臨飛行員緊缺及培訓瓶頸等問題，以上預測無疑給這一行業帶來了新的壓力。

未來十年，一批飛行員將因年齡退休，而同時直升機觀光及私人豪華飛機等商業航空服務的需求正在增長。

波音預計，中國將需要128,500名飛行員，東南亞需要48,500名，而南亞需要42,750名。

波音市場展望一般用於對新飛機生產的預測。不出意外，亞太地區在全球對新飛機的需求方面也獨佔鰲頭。

這家美國航空航天及防務巨頭認為，未來40%的新客機將被用於亞太航線。

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緊系的安全帶

儘管波音已經加快其飛行員培養項目，但其生產線卻不足以滿足日益增長的行業需求。

「這一地區對飛行員的需求依然強勁，我們認為這種情況還將持續多年，」波音全球服務集團飛行和專業服務副總裁基斯·庫珀（Keith Cooper）表示。

分析人士則警告稱，飛行員短缺或將威脅航空業增長。

如果沒有飛行員，飛機便也無用。而飛行員的漲薪需求也將削減企業利潤。

「網絡錯綜複雜」

圖片版權 Huw Evans picture agency Image caption 中國的中產階級日益擴大，越來越多的人走出國門。

在英國、法國等工會強勢的國家，員工對漲薪與增加福利的需求已經導致幾次罷工。

在全球貿易戰下，航空業同樣面臨動蕩。

波音首席執行官丹尼斯·米倫伯格（Dennis Muilenburg）已經警告稱，不斷發酵的美中貿易爭端可能將使飛機製造商的成本越來越高。

「航空航天業通常在自由開放的貿易下蓬勃發展，」米倫伯格說。

「我們擔心供應鏈成本會受到影響，但這些供應鏈正朝（中美之間）兩個方向流動，這是一個遍布全球的錯綜複雜的網絡。」