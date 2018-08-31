Airbnb愛彼迎：你在世界各地居民區幹了什麼

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Airbnb愛彼迎，旅遊界的「優步」，自稱「全球500萬民宿任你挑」，定位在提供短期旅途住宿服務、酒店旅社之外的另類選擇，2008年在美國創辦，10年內業務迅猛擴張到世界各地。

Airbnb愛彼迎進入中國不到5年，觀察人士稱它營銷一流，攝影和文字精美誘人，官網上用戶評分區域也是好評居多，大部分在4星以上。但是，簡單一個關鍵詞搜索可以發現，許多用戶在各種平台吐槽，對它的差評如潮。

百科網站上Airbnb愛彼迎詞條下專設了「批評與爭議」頁。在世界其他地方，尤其是旅遊熱點地區，Airbnb愛彼迎的服務質量和受到的用戶評價也是褒貶並存。

除了用戶體驗，這種「共享經濟」商業模式也越來越多招致所在居民區和地方當局的抱怨。

人們對這個名叫Airbnb愛彼迎的旅途短期住宿網上租賃社區可謂愛恨交織。

以下是美國南卡羅來納州查爾斯頓學院酒店和旅遊管理專業助理教授丹尼爾·古登塔格（Daniel Guttentag）與BBC讀者分享他對Airbnb愛彼迎的看法。

圖片版權 PHILIPPE LOPEZ/AFP/GettyImages) Image caption 上海是中國Airbnb愛彼迎出租屋集中的城市之一。

出門旅行時住Airbnb愛彼迎的人數以百萬計。但這種人氣有時也會造成Airbnb愛彼迎跟所在社區居民的關係緊張。那麼，這種短期旅遊租住服務究竟對居民區造成什麼影響？

它誕生後的10年裏，網上訂房的Airbnb愛彼迎旗下匯集了遍布世界各地的數百萬短租房。

同時，從東京到柏林和舊金山，它都發現自己跟當地政府和居民時常有矛盾和糾紛。

世界各地都反覆遇到的一些共同問題包括：

同一間房每年可以出租的天數

整套住宅出租

經營許可執照

納稅要求

規則實施和監管執法

世界各地對短租服務的規定

阿姆斯特丹：民宅整體出租每年不超過60天，未來將減半；

巴塞羅那：短租必須有執照，但當局沒有發放新的執照；

柏林：房東自己的主要住宅短期出租如果超過50%需要有許可證；

倫敦：民宅整體出租每年不超過90天；

帕爾瑪：市長已經宣佈禁止公寓短期出租

紐約市：一般而言，房東不在的情況下公寓出租連續不到30天屬於違法；

巴黎：每年短租不得超過120天；

舊金山：短租屋業主必須有工商登記註冊和短租許可證。民宅整體出租每年不超過９０天；

新加坡：公租房出租每年至少連續6個月；

東京：共享住宅2017才合法，每年不超過180天；

（資料來源：Airbnb愛彼迎、阿姆斯特丹市議會、路透社、《紐約時報》、巴利阿里群島（西班牙）政府）

圖片版權 Reuters Image caption 日本東京一幢公寓樓正門貼著禁止Airbnb愛彼迎短租（資料圖片）

Airbnb愛彼迎把更多遊客帶入居民區，有時會招致居民的反感。

有人擔心房東會把長租改成利潤更大的短租。

比如，一項研究發現，紐約曼哈頓下東區全天候Airbnb愛彼迎出租房收入平均是中長期出租房收入的二、三倍。

根據一項新通過的法律，紐約市政府應該要求提供租房服務的人和公司上報房東信息，以便當局查處非法商業短租行為。

紐約市議員卡麗娜·利維拉（Carlina Rivera）說：「這是為了數百萬紐約市民保護可承受住房房源，失去這些房屋他們就無法繼續住在紐約。」

社區和逐利

Airbnb愛彼迎網站的出租屋在任何一個城市的出租房市場都只佔極小的百分比，但對於這些短租房所在的社區，可能佔比相當大，比如西班牙巴塞羅那的老城區。

2015年一項調查發現，那個區裏的住房9.6%都在Airbnb愛彼迎網站出租，而具體到老城內的哥特區，這個比例躍至16.8%。

這項研究訪問了42位當地居民，其中40人提到以下3個問題：

驅逐房客

騷擾

日常的擾亂

圖片版權 Getty Images Image caption 巴塞羅那的哥特區集中了大量 Airbnb 愛彼迎出租屋

巴塞羅那已經停止發放新的遊客短租房許可；沒有這個許可證的短租就是非法的。巴塞羅那市議會說，非法住宿"造成投機和非法經濟行為，損害社區居民的利益，招致麻煩和投訴」。

巴塞羅那和其他地方的類似調查研究，包括波士頓、洛杉磯和美國全國的調查，都顯示Airbnb愛彼迎出租屋在一個社區裏的密集程度跟這個社區的房租有關聯。

洛杉磯的調查顯示，2014年，Airbnb愛彼迎網站上掛牌的出租屋將近一半集中在7個居民區，這些居民區的房租上漲比全市平均漲速快三分之一。美國全國範圍的調查顯示，Airbnb愛彼迎上掛牌的出租屋增加10%，房租就上漲0.42%，房價上漲0.76%。

當然，房地產市場受多種因素影響。洛杉磯市的調查報告作者認為，Airbnb愛彼迎的擴張對於當地住房可承受性問題而言，可能既是因也是果。

圖片版權 Airbnb Image caption Airbnb創辦人（自左至右）：布萊恩·切斯基（ Brian Chesky）、內森·布萊卡斯亞克（Nathan Blecharczyk）、喬·傑比亞（Joe Gebbia)（2017年資料圖片）

但這份報告也提出，Airbnb愛彼迎通過非法出租房屋牟利，「推高了房租，減少了住房供應，並加劇了（貧富）隔離問題」。

除了對住房可承受性的擔憂，還有人擔心短租業務急速擴張會改變當地的環境氛圍。

蘇格蘭愛丁堡的歷史文化遺產保護組織擔心短租活動導致「尤其是老城區的特色被改變」，同時也承認短租活動刺激了旅遊業和商業的繁榮。

面目全非

另一項研究訪問了夏威夷歐胡島一小批居民，詢問他們對房屋短租的看法。調查發現，居民們的看法正反兩面都有，但負面看法更多。

人們更擔心熟悉的社區感觀被破壞，變得面目全非。這一點被提到的頻率是房產價值和住房可承受性的兩倍多。

一位居民說：「這東西正在改變這個地方作為社區的感覺；因為那些走馬燈一樣來來去去的陌生人，這個地方感覺都變了。」

也有人擔心度假短租業務會加劇"旅遊過度」問題。例如，巴塞羅那和意大利威尼斯，各自每年接待遊客超過3000萬人次，導致的後果引發激烈辯論。

短期訪客的行為有時也會招致投訴抱怨，包括聚會喧鬧干擾鄰里，或者導致交通擁堵。

圖片版權 Getty Images Image caption 意大利威尼斯每年接待來自世界各地的遊客數以千萬計

不過，Airbnb愛彼迎和其他民宿短租網站也能為房客和房東提供良好的體驗。

許多租客不住酒店就是想省點錢，或者在遊客不那麼集中的民居獲得更「原汁原味」的度假體驗。我的研究發現，多達90%的Airbnb愛彼迎租客對自己的租住體驗感到「滿意」或「十分滿意」。

房東則有機會結識來自世界各地的人，同時還能掙點外快。

至於更大範圍的社區，Airbnb愛彼迎也有助於為更多遊客提供住宿，並為居民住宅區的商業網點帶來更多新顧客。

而Airbnb愛彼迎站在自己的立場，聲稱它通過推廣最需要訪客的地區促進了旅遊市場多元化，還有助於減輕旅遊熱點的擁擠狀況。而且，業主到Airbnb愛彼迎網上掛牌租房掙的錢也為家庭、社區和政府帶來經濟和社會效益。

Airbnb愛彼迎一位代表說：「旅行和旅遊行業的增長速度持續超過大部分其他行業，遊客人數經常刷新紀錄的情況下，本地居民和社區分享收益就顯得至關重要。」

圖片版權 Getty Images Image caption Airbnb愛彼迎是硅谷市值最高的公司之一，估計在300億美元左右。它的分支遍布世界各地。

Airbnb愛彼迎還透露，它跟世界各國政府合作制定明確的規則條例，「確保房東和租客能放心使用這個平台」。

短租屋公司的迅急擴張，就跟無人機和無人駕駛車輛一樣，是一種出人意料的現象，驅使政府部門重新評估現有監管體系。

Airbnb 愛彼迎的目標是到2028年租客人次達到10億。這一雄心壯志意味著在可以預見的將來，隨著更多地區設法規限和控制本地受到的衝擊，圍繞監管的博弈將會持續。

我們或許會看到更多地方仿效日本、巴塞羅那和帕爾馬，採取嚴厲打擊措施。

即使更傾向於通過調解解決問題的地方也可能會限制某些類別的短租，並要求分享有關租房活動的部分數據。

這可能會阻礙Airbnb 愛彼迎按計劃實現增長目標，但也有助於它在世界各地社區的存在正式化、合理化。