阿根廷比索暴跌40% 求助IMF卻勾起傷心往事

圖片版權 Reuters Image caption 一美元今年初的時候只可以兌成20阿根廷比索，現在可兌成30比索。

繼土耳其和委內瑞拉後，阿根廷也可能迎來貨幣危機。當地貨幣比索（披索，Peso）年初至今兌美元的匯價已經下跌約40%。總統馬克里（Mauricio Macri）早前更要求國際貨幣基金組織（IMF）提早發放500億美元貸款，協助國家解決金融危機。

馬克里指，這樣做能增強外界對阿根廷經濟的信心，IMF周三（8月29日）確認它將支持阿根廷政府穩定當地經濟的措施。IMF總裁拉加德（Christine Lagarde）發聲明指，IMF隨時凖備好幫助阿根廷政府改善現有政策。

IMF五月答應給阿根廷貸款時，馬克里曾向外界派定心丸說，他預期阿根廷經濟將會復蘇，國家不會需要用這筆錢。但現在馬克里不單要動用這些錢，還要求IMF提早發放貸款，有分析認為這顯示當地經濟情況「越來越絶望」，也勾起阿根廷人對2001年IMF提供援助後經濟崩塌的回憶。

發生了甚麼事？

阿根廷的通貨膨脹在二十國集團成員中屬高水平，當地政府多次向IMF保證將進行改革，減少公共開支和政府借貸，但始終未能降低通脹。馬克里在競選總統期間，也曾向選民承諾會改善經濟，但至今效果有限。

BBC記者丹尼爾•加納斯（Daniel Gallas）指，土耳其和巴西等新興市場國家也遇到跟阿根廷差不多的問題，但阿根廷的情況是多國之中最嚴重的。

當地許多貨物和服務都與美元有關，匯率下跌令當地物價不斷上升。當局削減公共開支也令當地人收入追不上物價，令居民生活百上加斤。

總部設在英國的投資管理公司Seven Investment Management分析員庫馬爾（Ben Kumar）接受BBC訪問時指出，阿根廷去年才發行一百年期政府債券，顯示當時的經濟仍然不錯，他形容當地經濟狀況改變「來去十分快」。

圖片版權 Reuters Image caption 阿根廷有示威者拿起寫著"永不再要IMF"的橫幅。

阿根廷國內怎樣說？

總統馬克里周三發表全國電視講話，指外界近日對阿根廷當局借貸能力等信心下跌，但強調政府已經與IMF達成協議，將可以預支金錢，履行下年的金融計劃。他指出，這是為了「消除所有不明朗因素」，又說政府同時將減少借貸。

但阿根廷國內普遍認為，IMF在2001年停止向阿根廷提供財政支援，令當地經濟崩潰，IMF的形像事後在阿根廷國內嚴重受損。因此，馬克里再向IMF要求援助，在國內引起許多反對聲音。

阿根廷反對派也認為，馬克里早前廢除國內的資本控制和削減福利金等「中間偏右」政策，是阿根廷這次經濟危機的起因。

2001年發生甚麼事？

阿根廷政府在2001年沒有按時償還貸款，令當地銀行系統癱瘓，也令許多阿根廷人多年的儲蓄一夜消失，失業率更升至20%。許多阿根廷人事後批評，IMF向阿根廷借貸助長政府執行錯誤的經濟政策。

IMF事後表示承擔責任，並在2004年發表報告指出，它協助阿根廷政府的同時沒有足夠監管，估算阿根廷經濟增長與政府政策的成果時「過份樂觀」，導致阿根廷債台高築。

在如今的阿根廷，不論是年青還是年長一輩都對IMF抱懷疑態度。一名阿根廷學生科羅內爾（Eva Coronel）接受BBC訪問時說，她們太年青，只能聽年長一輩憶述2001年的情況，但她們看見現在的情況，就知道父母說的都是真話，令他們對政府的信任「越來越少」。