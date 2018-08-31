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可口可樂公司宣佈，將以約39億英鎊（約50億美元）收購全球第二大連鎖咖啡店品牌咖世家（Costa）。

Costa由Bruno Costa和Sergio Costa兩兄弟1971年在倫敦創辦，最初是位於倫敦蘭貝斯區的一家咖啡烘培坊，1978年他們在倫敦沃克斯豪爾橋（Vauxhall Bridge） 附近開設了第一家以Costa命名的咖啡店。1985年Sergio Costa購買了兄弟的所有股份。兩兄弟都是在1960年代來到倫敦的意大利移民。

1995年併購了咖世家的惠特貝瑞（Whitbread）近年來原本打算讓咖世家脫離集團成為獨立公司，但後來決定將它出售，因為這樣能賺更多錢。惠特貝瑞董事布裏頓（Alison Brittain）透露，公司出售咖世家後將把經營重點放在英國及德國的酒店生意。

惠特貝瑞1995年收購咖世家時只花了1900萬英鎊（約2470萬美元），當時它只有39家分店。發展至今，它已經成為全球第二大咖啡連鎖店品牌，單在英國就有超過2000家分店。

有分析認為咖世家在中國的業務尚有發展空間，但咖世家在中國與規模比它大得多的星巴克競爭，卻不是一件容易的事。

圖片版權 Whitbread Image caption 惠特貝瑞董事布裏頓透露，可口可樂公司旗下沒有咖啡產品，它想透過收購咖世家進軍這個市場。

好壞參半的決定

布裏頓接受BBC訪問時指，可口可樂公司旗下沒有咖啡產品，它想透過收購咖世家進軍這個市場。她又透露，可口可樂公司會用咖世家品牌出售一種現成樽裝咖啡。惠特貝瑞仍然需要讓股東投票和得到英國市場監管當局許可，才能正式完成這宗買賣，預計在2019年首六個月可以完成。

BBC商業節目主持人奧康奈爾（Dominic O'Connell）指出，惠特貝瑞多年都被投資者質疑為何同一時間要賣咖啡，又要經營酒店，但只要公司賺錢，投資者大多不管。他又認為，這宗買賣同時對可口可樂公司有利，因為它可以利用咖世家進軍熱飲市場，讓它有望能回應投資者要求它發展業務的呼聲。

總部設在英國的金融服務公司Hargreaves Lansdown分析員海耶特（Nicholas Hyett）認為，出售咖世家在惠特貝瑞來說好壞滲半。他指出，惠特貝瑞能以39億英鎊出售咖世家固然是好事，但咖世家多年都被視為惠特貝瑞旗下最矚目的其中一家公司，而且咖世家在中國的業務發展仍然有許多潛力。

你的器材不支持播放多媒體材料 茶葉大國上演的咖啡戰

逐鹿中國市場

截至2017年末，咖世家在中國擁有400家左右分店，它計劃在2022年擴建至約1200家，但它在中國市場迎來許多競爭，包括美國連鎖咖啡店星巴克（Starbucks）和中國品牌瑞幸咖啡。其中，星巴克現時在中國已經有約3400家分店。星巴克總裁約翰遜（Kevin Johnson）多次說，中國在未來十年都會是星巴克的重點發展市場。

這些咖世家的競爭對手也充分利用中國市場的特色來推廣它們的產品。星巴克早前與中國一家外賣平台合作，從九月開始在上海和北京推行咖啡外賣，並計劃在2018年末擴展至中國大陸30個城市。

瑞幸咖啡也在自身的手機平台做推廣，以「紅包」吸引客群向自己的朋友推薦下載它的手機應用程式。

香港《南華日報》引述英國市場研究市公司Mintel分析指，除了利用科技幫助公司發展，咖啡連鎖店也必須確保自己的產品的包裝漂亮，吸引年青消費者，讓他們在這個社交網站年代即時與朋友分享圖片。