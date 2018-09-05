美中貿易戰：兩千億關稅「靴子」最快本周落地 該關注什麼

圖片版權 Getty Images Image caption 雖然美國國內幾十家行業協會致信白宮反對制裁中國，並指出此舉會讓美國家庭遭受損失。但美國目前的政治大環境卻是實施更加嚴厲的對華政策。

美國針對中國2000億美元商品徵稅的計劃似乎蓄勢待發。彭博社引述六位消息人士稱，美國總統特朗普已告訴助手，等公眾意見徵詢期於9月6日結束後，他凖備馬上實施針對中國商品2000億美元的徵稅計劃。

該消息發佈後，美股標普500指數觸及盤中低點，美元、人民幣和美國公債收益率亦下滑。

若該計劃實施，再加上已經實施的針對中國500億美元商品徵稅計劃，總共將佔美國對華進口商品總額的一半。

最新清單所列商品涵蓋範圍廣，不同於已實施的500億美元商品清單，新清單中的消費品顯著增多，包括汽車輪胎、家具、木製品、手提包、寵物食品、棒球手套等。路透社稱，大量消費品被加徵關稅將直接威脅美國消費者和零售企業的利益。

不過，彭博社援引消息人士稱，特朗普尚未做出最終決定，因為政府官員對如何推動北京的改革的意見仍存在分歧。美國貿易代表萊特希澤和白宮貿易顧問納瓦羅為代表的對華鷹派，目前佔上風。

2000億清單怎樣實施？

2000億美元清單如何實施？或許已實施的500億美元關稅清單具備參考價值。

今年3月，美國首次宣佈針對500億美元中國商品加徵關稅，該計劃隨後被拆分成兩步——7月6日，首批針對340億美元商品關稅計劃實施；首批關稅計劃實施後，經過46天的公共意見徵詢和審議期，美國貿易代表辦公室對剩餘160億美元清單內容進行調整後，在8月23日正式實施。

卡托研究所貿易政策研究中心副主任西蒙·萊斯特稱，考慮到500億美元計劃拆分實施，所以最有可能的是，2000億美元的計劃也照此進行，比如第一步先實施200億美元。

萊斯特稱，如果美國經濟不出現大問題，特朗普政府會認為這一策略在起作用而一直堅持。

圖片版權 EPA Image caption 庫德洛稱將同歐盟聯手對抗中國

美國白宮國家經濟委員會主任庫德洛在接受美國媒體採訪時稱，不要低估美國總統特朗普凖備同中國打貿易戰的決心，並且將和歐盟達成協議，同歐盟聯手對抗中國，而"中國將越來越被孤立，經濟表現疲弱"。

「習近平似乎認為等過了11月的中期選舉，特朗普會變弱，進而減輕（貿易打擊）。這是個很糟糕的賭博。」

中國會如何反擊？

美國2000億美元清單出台後，中國即表示將進行反擊。然而，鑒於去年中國僅進口了價值1300億美元的美國商品，中國無法找到同等規模的美國商品以徵收報復性關稅。

8月初，中國出台了「經過精心設計」的打擊措施，對原產於美國的約600億美元商品徵收5%-25%不等的關稅；並表示，若美方一意孤行將其加徵關稅措施付諸實施，中方亦將即行實施這一措施。

中國官方媒體《環球時報》稱這一反擊措施是理性的，不簡單追求在數字上和美方比拼，但「經過精心設計的600億反制額度，對美方造成的打擊力度不會弱」。

圖片版權 Getty Images Image caption 受中美加徵關稅影響，美國大豆價格下跌

8月29日，《人民日報》發表中國國務院發展研究中心副主任隆國強的文章稱，美國現在把中國定義為長期的「戰略競爭對手」，「應對美國挑起貿易戰的行為，關鍵是不受對方干擾，保持戰略定力，避免犯顛覆性錯誤。蘇聯在冷戰中被拖入軍備競賽，日本在貿易戰中出現泡沫經濟，殷鑒不遠，教訓深刻。」

雙方談判成績如何？

與貿易戰不斷升級形成對比的是，雙方在談判桌前進展緩慢。在6月份首輪談判無果而終後，直至8月底才再次啟動談判。然而，雙方代表級別從第一輪談判的「副總理級」，陡降至「副部級」，使外界對本次會談的成果不抱希望。

圖片版權 Reuters Image caption 中國商務部副部長王受文本周與美國官員進行了貿易談判，但據報沒有取得突破。

因為第一輪談判的無果而終的教訓，所以派低級別官員進行試探性和技術性談判。更深層次的原因是雙方經過第一輪接觸，在談判訴求上出現不可調和的矛盾。

特朗普本月稍早在專訪時對路透社表示，解決與中國的貿易戰「需要一些時間」，他沒有休兵的「時間框架」。特朗普還威脅不排除最終對中國每年向美國出口的全部逾5000億美元商品加徵關稅。