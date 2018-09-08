貿易戰3.0將至 美國多家科技巨頭尋求保護

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美國總統特朗普威脅進一步增加向中國進口貨徵收關稅之際，多家美國電腦和通訊設備製造商警告，新的徵稅計劃可能導致美國工作機會流失。

戴爾（Dell）、思科（Cisco）、瞻博網絡（Juniper Networks）和慧與（Hewlett Packard Enterprise，又稱惠普企業）向美國貿易代表羅伯特·萊特希澤（Robert Lighthizer）發信，指它們擔心由於其很多產品零部件來自中國，新的關稅將會增加成本。

周四（9月6日）結束的美國對中國輸美商品加徵新一輪關稅的公開聽證會上，美國貿易代表辦公室對徵稅後的潛在影響進行了評估。這四家公司決定，在公開聽證會結束之際進行最後的努力。

預計數日內，特朗普政府將公布對中國產品再徵收2000億美元（1547億英鎊）關稅的最終結果，但美國政府通常會在徵詢公眾意見結束後幾周內才實施關稅計劃。

「不成比例的傷害」

四家科技公司擔心，關稅將增加硬盤、服務器及網絡設備等產品的成本，從而對利潤產生影響，並可能導致美國國內裁員。

在寫給萊特希澤的信中，四家公司寫道，「久而久之，關稅帶來的利潤下滑可能導致招聘凍結、工資停滯、甚至是失業，並會對投資者帶來傷害，例如股息減少和股東價值縮水。」

他們警告稱，高達25%的額外關稅「將會對美國利益造成影響廣泛、且經濟上不成比例的傷害」，包括研發支出減少，以及影響雲計算等創新產品和5G網絡在美推出的速度。

由於四家公司生產的設備被其他美國技術公司、政府、學校和醫院等機構普遍採用，因此預計的影響可能更加廣泛。

圖片版權 EPA Image caption 這四家公司還警告，如果美國政府落實加徵關稅的計劃，會拖慢美國5G通訊網絡等科技發展。

「並非正道」

上月，特朗普政府與中國的貿易戰進入第二回合，美國對價值160億美元的中國商品加徵25%關稅。在此之前的七月，美國已向340億美元的中國商品課稅。

中國已對同等的美國商品加徵關稅作為報復。

慧與首席執行官安東尼奧·內裏（Antonio Neri）在接受BBC亞洲商業報道節目採訪時表示，慧與「很好地抵禦了前兩輪關稅的影響，因為其擁有靈活而大規模的供應鏈」。

慧與發言人稱，儘管該公司強調有信心做出必要的改變以減輕關稅的影響，但「改變幾十年來一直運轉良好的關稅體系，並非我們國家的出路。」