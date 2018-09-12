金融危機10年祭：世界五大經濟的當年和今日

Image caption 雷曼兄弟大廈轟然倒塌前三個月的日夜被BBC拍成了電視劇。

危機來去洶湧，記憶卻未必清澈如潮水。華爾街昔日巨頭雷曼兄弟（Lehman Brothers）10年前大廈傾塌，全球拉響金融危機警報，到處一地瓦礫。

雷曼兄弟破產是美國歷史上最大的破產案，也標誌著2008年金融危機全面爆發。哀鴻聲中，繁榮時期不被人注意的致命隱患暴露無遺：金融市場對有毒資產的依賴——房地產市場次級貸款及其各色衍生產品。

惠澤全球多年的經濟擴張期嘎然而止。國際貨幣基金組織（IMF）數據顯示，新興經濟2009年急劇減速，增幅只有2.8%，而發達工業國家出現負增長，-3.4%。

美歐政府衝出來拯救深陷困境的金融機構，買單的是各自的納稅大眾。風浪略有減弱後，20國集團（G20）國家首腦聚到一起開峰會，一致認為世界經濟需要大家協力推舉支持，遂簽字同意採納一系列刺激政策維持和推動增長。

值此危機爆發10週年之際，盤點當年危機大潮劈頭蓋腦砸下來時，世界5大經濟體的逃生、復蘇之路。

圖片版權 AFP Image caption 危機爆發後的幾年裏，美國數百萬家庭的住宅被銀行等房貸機構收回拍賣。

美國

美國前總統奧巴馬2009年宣誓就職，入主白宮。他在就職演說中提到：「經濟狀況堪憂，迫切需要我們採取大膽、果斷的行動。」

擔心金融機構過度依賴不良貸款，美國金融業的資產漸次蒸發，一個雷曼兄弟倒下去，更多同行業未能倖免。

美國政府接手聯邦住房貸款抵押機構房利美（Fannie Mae）和房地美（Freddie Mac），花1820億美元的天價贖救美國國際集團（AIG），國會還批准了7000億美元專款用於救助深陷泥潭難以自拔的銀行。

時任美國財長保爾森（Henry Paulson）甚至有了個綽號，「救贖先生」。

聯邦政府開始大舉拋美元買債券，為經濟注入資金，6年內注資總共達4.5萬億美元。

圖片版權 Getty Images Image caption 雷曼兄弟破產引發的金融危機迅速蔓延到全球，觸發經濟危機。

就職後頭幾天，奧巴馬總統便簽署了復蘇法案，撥款8000億美元用於拯救行動並投資於基礎設施、教育、醫療和可再生能源。

他說：「我知道此時此刻被視為在幫助銀行有多麼不得人心。

「我是要讓那些銀行為得到的救助承擔全部責任。這次，首席行政官們將無法再用納稅人的錢來給自己付工資，或者買華麗的窗簾，或者乾脆開著私人飛機消失了。那種日子一去不返了。」

美國踏上了漫長的復蘇之路：數據公司Corelogic統計顯示，到2017年的10年裏，將近780萬套住宅被放貸公司沒收，專業術語叫「喪失抵押品贖回權」。

2008年1月到2010年2月間，730萬工作職位化為烏有，失業率徘徊在10%上下。

圖片版權 Getty Images Image caption 金融危機引發經濟危機，財政緊縮更加劇了社會底層群體的生計艱難

經濟刺激迅速推高聯邦政府的預算赤字。國際貨幣基金組織（IMF）數據顯示，2009年美國聯邦預算赤字佔國民經濟總產值GDP的將近12%，2015年降到2.5%。失業率也回落到危機爆發前的水平。

2012年，奧巴馬宣佈政府用於援助銀行的「每一分錢」都回收了。

針對金融業專設的執法部門宣佈，迄今為止已經把251人送進了監獄，其中包括59位銀行家，但沒有一個是華爾街的公司首席行政官。

圖片版權 AFP Image caption 中國的出口佔GDP的2%，危機前是9%

中國

中國經濟對出口高度依賴，世界需求下降對中國意味著經濟降溫危險。

因此，中國政府啟動了5850億美元的刺激計劃，相當於2008年GDP的12%，主要目標是推動基礎設施建設項目，同時採取擴張性貨幣政策以期刺激私人消費。

2018年十大銀行 國家 2008年十大銀行 國家 中國工商銀行 中國 匯豐控股 英國 中國建設銀行 中國 花旗銀行 美國 中國銀行 中國 皇家蘇格蘭銀行 英國 中國農業銀行 中國 摩根大通集團 美國 摩根大通集團 美國 美國銀行 美國 美國銀行 美國 三菱日聯金融集團 日本 富國銀行集團 美國 法國農業信貸銀行集團 法國 花旗銀行 美國 中國工商銀行 中國 三菱日聯金融集團 日本 西班牙國際銀行 西班牙 匯豐控股 英國 中國銀行 中國

2007至2014年間，中國經歷了一段棘手的經濟轉型，增長腰斬，從14%跌到7%左右。

同時，債務膨脹，達到國民生產總值GDP250%的高度。有些分析員和機構組織擔心這麼龐大的債務體量可能變成定時炸彈，觸發新一輪全球經濟危機。

跟西方同業比，中國的銀行規模更大，利潤更豐厚，正如上面圖表所示。

2008年，全球10大頂級銀行中只有2家是中國的，到了2018年，第一到第四名全部是中國的銀行。

圖片版權 AFP Image caption 部分歐盟國家政府也採取緊急救贖措施，出錢穩定銀行業

歐盟

跟美國一樣，歐盟在2008年10月推出了令人目眩的拯救計劃，英國的贖救包總額近7000億美元，歐元區則超過2.5萬億美元。

當年稍晚些時候，歐盟公布復蘇計劃，包括強力經濟刺激措施，金額超過歐盟總產值的1.5%。

對於那些已經深陷債務陷阱難以自拔的歐元區國家，包括希臘、愛爾蘭、葡萄牙、意大利、西班牙和塞浦路斯， 經濟下滑加上代價高昂的救贖行動無異於雪上加霜。

為了獲得金融援助和支持，這些國家（除了意大利）的政府必須厲行及不得人心的財政緊縮政策。

圖片版權 AFP Image caption 國際貨幣基金組織（IMF）和歐盟的經濟拯救計劃包含了實行財政緊縮的要求，導致希臘民眾不滿，社會出現緊張和動蕩

希臘的情況尤其糟糕，矛盾激化，緊張加劇，直至反緊縮抗議示威演變成暴力衝突。

那段時間希臘的青年失業率高達60%。

它幾度瀕臨被歐盟「除名」的絶境，最後有驚無險，維持了政局穩定，2018年8月救贖期終結，是歐元區裏最後一名。

國際貨幣基金組織說，歐元區銀行業整體仍較虛弱，預計今後幾年裏區內經濟增長將緩慢減速。

圖片版權 Getty Images Image caption 經濟危機發生在巴西前總統盧拉·達西爾瓦任內，但他的繼任迪爾瑪·羅塞夫後來因國內財政困局和政治動亂遭彈劾罷免

巴西

巴西時任總統盧拉·達西爾瓦2008年10月對全國發表講話，向民眾保證巴西將不會受到危機的衝擊。

他信心十足地宣稱，美國的金融「海嘯」在巴西頂多就像「溫和的漣漪」。

巴西銀行業在避險文化引導下，最初確實躲開了美國次貸危機浪潮的衝擊。政府推出稅賦優惠和寬鬆財政政策，取得令人滿意的效果：2010年經濟增長7.5%，創24年來最高紀錄。

盧拉總統2009年3月到英國倫敦參加二十國集團峰會（G20）時，也不失時機地抨擊了一下「白皮膚、藍眼睛的銀行家們」。

不過，金融危機的衝擊波在巴西掀起的絶不僅僅是「溫和的漣漪」。巴西的工業必須艱難地掙扎才能維持競爭力；它們面臨著複雜的稅務體系、脆弱的基礎設施，以及美元貶值導致的本幣升值。

到2015年，巴西經濟從擴張變成緊縮，GDP負增長3.5%，政府財政赤字升到GDP的10%。

同時，巴西作為2014年世界杯賽和2016年奧運會東道主，圍繞相關開支巨大的不滿與日俱增。

2016年開春，局勢惡化到了極點，在接連爆發重大腐敗醜聞的背景下，盧拉的繼任者羅塞夫總統以違反預算法規之由遭國會彈劾罷免。

圖片版權 Reuters Image caption 全球原油需求疲軟導致油價大跌，俄國備受打擊

俄國

2008年最後幾個月，對全球需求疲軟的擔憂之甚，導致國際原油價格從每桶100美元跌到30美元以下，資源大國俄羅斯直接受衝擊。

2009年，俄國GDP縮水7.9%，但油價止跌回升後又迅速反彈。

原油和天然氣出口佔俄國聯邦預算收入的40%。

2011 - 2012年，俄國政府用這筆收入減少赤字、支付公共部門工資和退休金。

2014年俄國出兵吞併克里米亞，招致國際制裁，2015年經濟負增長2.5%，之後國民實際可自由支配收入連續4年持續下跌。

不過，2016年出現了轉機。在國際油價攀升的推動下俄國經濟局勢企穩，IMF專家認為俄國經濟」在油價下跌和制裁雙重打擊下表現出超乎預期的堅挺「。

即便如此，俄羅斯經濟部還是決定下調增長預期，基於多種因素，包括政府正凖備提高增值稅VAT稅率、中央銀行在收緊銀根，圍繞俄羅斯人口老齡化和退休養老金體系的可持續性的擔憂也是考慮因素之一。

根據目前趨勢判斷，聯合國認為到2050年65歲以上的人口將佔俄國總人口的20%。