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美國蘋果公司發佈新Apple Watch及三款新iPhone，除性能提高外，其中兩款屏幕更大。

新iPhone XS Max顯示屏為6.5英寸（16.5厘米），iPhone XS則維持iPhone X 5.8英寸的屏幕尺寸。相對廉價機型iPhone XR屏幕6.1英寸，但素質稍差。

蘋果強調Apple Watch關注用戶個人健康，新發佈的Apple Watch附加檢測用戶摔倒的功能。

iPhone X起價高達999英鎊，外界一度擔憂昂貴售價將削弱它對顧客的吸引力。

但蘋果公司聲稱銷售額證實iPhone X比相對廉價的iPhone 8任一版本都要更受歡迎。市場研究公司表示iPhone X銷售額甚至超過競爭對手的尖端設備。

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這讓蘋果公司成為全球首家市值超過1萬億美元（7680億英鎊）的企業。

然而，中國科技巨頭華為第二季度的表現，仍在全球智能手機市場份額上成功超越蘋果。繼三星、華為之後，蘋果落到第三位。

「華為能超越蘋果，是因為蘋果並不搶佔中低端市場，」國際數據公司（IDC）駐倫敦的分析師弗朗西斯科·傑羅尼莫（Francisco Jeronimo）評論說。

「但是蘋果牢牢佔據高端市場，我們預期在接下來的18個月這個情形都不會改變。」

圖片版權 Apple Image caption iPhone XS和大屏幕的XS Max將在9月21日上市銷售，XR則在10月開售。

iPhone XS Max將成為蘋果公司最昂貴的手機，根據內存大小不同，售價在1099英鎊到1499英鎊之間，中國大陸官網定價則在人民幣9599至12799元之間。

iPhone XS將維持iPhone X的價格，售價在999英鎊到1349英鎊之間（中國大陸價格為8699元至11899元），而廉價版本XR則售價749英鎊到899英鎊間不等（中國大陸售價為6499至7899元）。

然而，蘋果公司此次發佈的手機並不附送耳機插孔轉換線。因此，使用有線耳機的用戶需要額外支付9英鎊來購買蘋果的轉換線。

屏幕又大了一些

蘋果公司強調雖然Phone XS Max與之前的iPhone 8 Plus尺寸相近，但顯示屏比8 Plus的5.5英寸屏幕要大很多。

「儘管去年發佈的iPhone X屏幕增大，但是習慣使用Plus版本的用戶仍體會不到尺寸變大，這恰恰是Max版本所強調的，」手機行業分析師卡洛琳娜·米拉內西（Carolina Milanesi）說。

iPhone XR同樣增大了屏幕，但卻改用LCD液晶顯示器，而不是貴價版本中使用的OLED有機發光半導體技術。這意味著XR屏幕上的黑色顯色較淺，色彩對比度相對較低。

圖片版權 Apple Image caption iPhone XR將以多款顏色登場。

此外，XR使用鋁製外殼，而非鋼製外殼，這意味著它的抗損傷性能會比較低。但XR外殼有6款不同顏色，比貴價版本選擇更多。

分析師指出，更多顏色選擇有助於吸引那些去年沒有升級手機設備的iPhone使用者購買這一系列。

「安卓和iOS系統的用戶留存率都非常高了——更換系統已經成為過去式」UBS的分析師說。

「簡單來說，iPhone使用者一般只會換iPhone，問題只是在什麼時間--而這個時機很大程度上由外型因素決定，也就是屏幕。」

新iPhone系列還突出全新A12 Bionic 6核處理器。這是蘋果公司首次採用7納米移動處理器技術，有助於提高能源效率和計算速度。

蘋果聲稱，有了新的處理器，iPhone XS每次充電的續航時間將會比iPhone X長30分鐘。

公司還說，蘋果的面部識別系統將運轉得更快，他們在發佈會上展示了幾款應用程序來顯示他們的AR擴增實境技術。

華為最近宣佈他們自行研發了一款7納米手機芯片。

儘管先前謠傳，新iPhone系列至少有一款會跟華為P20 Pro一樣，設置三個後置攝像頭，但是此次發佈的XS和XS Max，蘋果堅持使用1200萬象素雙攝像頭，XR則只配有一個後置攝像頭。

但是，蘋果使用了新技術，讓用戶在拍照後可以有效改變背景的模糊程度，以便調整照片景深。

圖片版權 Apple Image caption iPhone用戶將能夠在拍攝照片之後調整圖片的景深。

XS和XS Max還支持雙卡雙待功能。在大部分國家，這將會以一張實體Sim卡加一張eSim卡的形式實現，eSim卡可以通過掃描二維碼或其它方式激活。

然而，對中國消費者，蘋果將提供實體雙卡來實現該項功能。

雙卡雙待給用戶帶來的好處包括：

海外旅行時能夠登陸暫時的海外號碼的同時，接收呼叫常用號碼的來電

能在同一台手機上設置工作和個人號碼

能在保留原有號碼的情況下享用更便宜的流量套餐

「蘋果將面臨一些不可避免的批評，這些新品只在先前基礎上提供了微小的改進，」市場研究機構CCS Insight研究主管本·伍德（Ben Wood）說。

「但是，蘋果至今已賣出將近200億台iOS設備驗證了iPhone自2007的銷售成功。」

新Watch：想成為「救命」手錶

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較早前在加州的一場活動上，蘋果揭曉了一款新智能手錶，比起過去的款式，它的顯示屏更加向手錶邊緣拓展了。

蘋果公司表示，雖然手錶系列的第四代尺寸與前幾代接近，但是屏幕的可用面積比以往增大了超過30%。

這意味著它能夠同時顯示更多信息和快捷路徑。

此外，蘋果手錶第一次有了心電圖顯示功能。這是通過手錶表冠以及背面的新感應器實現的，用家可以用它來查看自己的心率節奏是否有出現不規律。

與此同時，這款手錶還能在日常使用中探測到心臟的不正常加快或減慢跳動，從而發出警告。

圖片版權 Apple Image caption 點一下表冠，就能夠讀心電圖。

蘋果表示，提供這些功能的應用程序已經得到美國食品藥品監督管理局（U.S. Food and Drug Administration，簡稱FDA）的「De Novo」認證——也就是說，它被認可為一種全新的產品類別，能夠作為一種安全有效提供心率探測的產品在美國銷售。

不過，文件同樣列為，它不應該被用來取代傳統的診斷儀器。

伍德表示，以一種健康醫療功能得到FDA的認證，顯示了蘋果在手腕可穿戴技術方面的領導地位。

「這是一個艱巨的過程，過去沒有其他可穿戴消費品公司成功做到過。」

一個新的下墜探測功能也同樣首次出現，這要歸功於「新一代」陀螺儀和加速感應器。蘋果表示，它們收集數據的速度比以往快八倍之多。

經過預先設定之後，如果關聯的軟件認為用戶跌倒在地並且超過一分鐘不動的話，就會向急救部門發送通知以及用戶的所在位置，並且可以同時自動聯絡預先設好的朋友或家人。

圖片版權 Apple Image caption 手錶界面屏幕加大，能夠同時裝載更多信息和應用程序圖標。

根據市場研究機構國際數據資訊（IDC）的資料，正在是由於對此前一代智能手錶的強大需求，蘋果在2017年下半年開始取代小米和Fitbit，成為世界銷售量最大的可穿戴科技產品公司，並且之後一直保持著第一。

「它表現如何好的原因是，很多網絡運營商都只願意將資源放在擁有自己（內建）連接系統的智能手錶，」傑羅尼莫說。

「於是他們賣出去的手錶和整個瑞士腕錶製作產業數量差不多。」

Apple Watch Series 4的40毫米錶殼蜂窩網絡版以499英鎊起售，44毫米錶殼版本則以529英鎊起售。

這一價格比起Series 3的38和42毫米的359英鎊和429英鎊有了提升。

蘋果還表示，新一代的移動裝置操作系統iOS 12將會在9月17日推出，對現有裝置開放。

分析－BBC科技事務記者戴夫·李（Dave Lee）

自從蘋果在2015年發佈第一款手錶以來，就從來沒有告訴我們Apple Watch到底賣了多少，只說它是同類產品當中的銷量冠軍。

不過，分析人士認為蘋果手錶的銷售量大約在5000萬隻的範圍，相比iPhone微不足道，但是這個產品肯定處在上升期。

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它最初是以一種運動產品的身份出現，但是最新的一款將會幫助人們在危急時刻救命，而這種說法並不是一種營銷噱頭。

下墜感應器以及幫助測量心臟健康情況的心電圖功能，都是令醫療產業界非常興奮的新功能。

目前我還沒有機會試用，而我覺得，誤報可能會是一個問題——在我什麼事都沒有的時候它也可能以為我倒地不起了。而且，如果它將面向年長用家的話，蘋果自己吹噓新款手錶界面內容將更豐富，就只會令它對長者來說更加複雜。

不過，毫無疑問，有了美國監管部門的許可——而且是同類產品當中第一個獲得這種認證的，保險公司將肯定會大量訂購。

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全世界人口正在老齡化，而醫療費用又越來越高昂。

硅谷企業在創造一款新產品的時候為60歲以上人士考慮，這並不是非常常見的事。

蘋果在這塊市場當中向前邁進一大步，將會令蘋果今年的焦點話題是Apple Watch而不是iPhone。

IBM Simon：第一款以觸屏顯示用戶界面的手機，不過電池續航僅一小時。

Siemens S10：第一款彩色顯示屏手機——不過只有紅、綠、藍、白幾種顏色。

LG Prada：第一款電容觸Apple發佈新智能手機iPhone XS及新手錶屏手機——以手指觸碰時的電場感應來達到觸屏效果，而不是通過壓力感應。

iPhone：蘋果使用了多點觸屏技術，同時感應多個接觸點，這實現了用手指控製圖片大小之類的操作。

Nokia N85：第一款使用OLED顯示的手機，令色彩對比度更豐富。

Samsung Galaxy Note：雖然不是第一款平板電腦和手機的混合體，但這一款手機證明了5英寸以上屏幕的手機也是有市場的。

LG G Flex：弧形設計被批評是噱頭，但是卻為未來的可彎曲手機指出了方向。

Sharp Aquos Crystal：這款手機的「無邊」設計似乎為今天的主流追求開創了先河。

Samsung Galaxy Note Edge：三星第一款將屏幕延展到邊沿的手機，並利用這多出來的空間顯示信息通知和應用程序快捷方式等。

Sony Xperia Z5 Premium：在4K顯示成為標配之前是，這款智能手機率先做到了。

Essential Phone：這家初創企業比蘋果更早地在屏幕上加入了攝像感應器，令影像質量大幅提升。

Vivo X21：這家中國公司比競爭對手更早地在手機屏幕下加入了指紋識別。