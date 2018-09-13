5G掀起全球競賽 多國比拼誰領先

圖片版權 Getty Images Image caption 今年冬奧會期間，5G技術在多個方面得到展示。

超快速「第五代」（5G）移動互聯網技術承諾，我們的下載及上網速度將提高10到20倍。在全世界爭先搶做首發的競賽中，BBC新聞對其進行了一些審視。

這是電信界的世界杯。多個公司及政府都在推廣5G這種新興技術，將其視作實現高速無線連接的變革性技術。

儘管5G尚未正式被定義為一種標凖，但我們已經知道，屆時用手機下載高清（HD）電影只需幾秒，無人駕駛汽車在智能城市的街道上行駛時可以將大量數據傳輸至控制中心及彼此。

但5G如今的現實情況是什麼？哪個國家目前受益最多？這種技術真的會實現宣傳裏講到的情景嗎？

截至今天，我們所見到的5G最有標誌性的展示發生在今年早些時候的韓國冬奧會上。

韓國人將無線連接用於眾多應用中，甚至包括農村地區威懾野豬遠離奧運場館的設備。一些設備可以播放老虎的叫聲，以防禦四處遊走的豬。

韓國運營商KT還用5G在公交車的大型屏幕上直播賽事畫面，這種手段可能會在未來被廣泛應用。

這些應用在當時收獲讚譽一片，但穿過天花亂墜的宣傳，你很快便會從KT的坦誠中發現其5G試驗的局限性。

4月在紐約舉行的一次峰會上，一位KT代表表示，與目前的4G技術LTE相比，5G需要的基站數量是現在的四倍。

他補充說，奧運會的試驗受到5G信號室外廣播滲透不足的障礙，KT未來不得不投入資金解決這類問題。

圖片版權 Getty Images Image caption 韓國人將無線連接用於眾多應用中，甚至包括農村地區威懾野豬遠離奧運場館的設備。

「你會感覺到，曾經強烈推動這個技術的韓國，現在為了喘息而暫停下來了，」《5G神話》一書作者、獨立顧問威廉·韋伯（William Webb）教授表示。

韋伯指出，5G可以在許多不同的頻率上運行，被稱為「毫米波」（millimetre waves）的更高頻段可以提供約10千兆比特/秒（Gbps）甚至更高的數據速率，但他們覆蓋的範圍更窄，也更容易被建築、窗戶甚至行人阻擋。

韓國試驗中用過的28千兆赫茲（GHz）以上超高速5G頻段尤其難以投入使用。

與此同時，在卡塔爾，電信運營商Ooredoo表示已經推出5G商業服務，這場全球競賽已經被大人物們主宰。

比如說，美國一直在進行相關實驗和試驗。AT&T及T-Mobile等主要網絡運營商一直在購買相關技術和無線電頻譜，以便進行小規模的5G部署。

然而正如韋伯教授所指，在許多新聞報道中，往往很少提到實際該如何部署。

例如AT&T最近便宣佈，今年將在十幾個美國城市部署5G。但在其新聞稿中，沒有提及頻段或如何安排提供信號的基站。

圖片版權 Getty Images Image caption 5G網絡建設需要更多基站。

今年早些時候，AT&T收購了一家一直在試驗毫米波譜的的公司。但韋伯懷疑，AT&T只會在其網絡的優先部分用高速率傳輸數據，這意味著許多擁有5G功能的智能手機將無妨享受最高速度。

AT&T、T-Mobile及Verizon等運營商將為客戶提供哪種信號覆蓋尚未可知，但美國公司顯然渴望在今年年底前在某種程度上啟動5G。

英國薩利大學（University of Surrey）拉希姆·塔法佐利（Rahim Tafazolli）教授認為，英國很有可能成為首批成功推出一些5G服務的國家，但這些服務可能高度本地化。

「我們認為，經濟高效的部署將出現在對超高容量有需求的地區，比如容納數千人的足球場，」他說。

換句話說，某些地方的信號可能更強，以應對攜帶移動設備的密集人群。

由英國政府資助的試驗台RuralFirst與斯特拉斯克萊德大學（Strathclyde University）正在嘗試使中低頻段覆蓋到更偏遠地區。目前這些項目仍處於早期階段，而且從目的來看，似乎更多是為了更好覆蓋這些地區，而不是提高下載速度。

圖片版權 EE Image caption 農村地區會落後於5G建設麼？

不過塔法佐利教授仍然充滿信心。

「在世界杯上，我們躋身前四名，」他說。「在5G上，我們處於世界前五。」

根據諮詢公司德勤（Deloitte）最近報告顯示，中國在早期的5G試驗中投入了大量資金，規模已經超過美國。自2015年以來，中國在這方面的開支已經比美國多出240億美元，建立了35萬個新的手機信號發射塔，而美國只有大約3萬個。

而中國的公司還在進行大規模規劃，顯然意在爭奪5G的全球統治地位。

圖片版權 Getty Images Image caption 華為等中國電信公司在早期5G試驗上投資不菲。

這涉及到中國科技公司需要提交許多專利，例如華為與許多外國電信運營商簽署了諒解備忘錄。

一些人認為，一旦5G技術真正完成，成為第一個推出大宗交易的國家是中國戰略的一部分。如果你關注全球競爭，中國顯然是一個值得關注的玩家。

「所有主要的中國運營商都已經承諾具體的推出日期，」市場研究公司梅森（Analysys Mason）今年早些時候表示。

「中國政府已承諾為每個無線運營商提供至少100MHz（兆赫）的中頻頻譜和2GHz的高頻頻譜。」

日本的開銷也很大。

今年3月，日本一個可以容納3萬人的棒球場內，一些觀眾用可以接受毫米波信號的平板電腦看到了4K視頻直播。

圖片版權 Getty Images Image caption 不少人表示，5G可以極大改善移動服務，但我們是否應該相信這種炒作？

移動數據分析公司「公開信號」（OpenSignal）的布蘭登·吉爾（Brendan Gill）表示，在各種全國上下的推動熱情背後，有一個現實需要大家認清。

「許多人還沒有使用4G網絡，」他說。

改善4G覆蓋範圍仍然可以讓用戶收看高清視頻，目前來說這可能比引入使用案例極其特定的全新技術更為重要。

吉爾用"增量"來描述4G和大多數5G應用之前的區別。

那為什麼大家的熱情如此高漲？這其中似乎是一場國際競賽。沒有一個國家喜歡做最後一名。