大眾甲殼蟲將「謝幕」 你知道它的設計源於希特勒嗎

圖片版權 Getty Images Image caption 德國大眾汽車公司將在2019年停止生產甲殼蟲（The Beetle）汽車

德國大眾汽車公司將在2019年停止生產甲殼蟲（The Beetle）汽車，這種曾風靡一時、贏得眾多車迷青睞的車型迎來落幕。

大眾汽車稱，生產完紀念版甲殼蟲後，明年7月大眾墨西哥工廠將停止生產甲殼蟲汽車。

甲殼蟲的原始設計可以追溯到納粹德國，當時它被稱為「人民的汽車」，隨後一系列成功的迪斯尼電影讓它變得廣受歡迎。但近年來，在重要的美國市場中，其銷售額下滑。美國消費者近年來越來越喜愛跨界車、運動型多用途車等更大的汽車。

在柴油排放醜聞發酵及對電動汽車進行巨額投資後，大眾汽車表示，他們正在考慮減少車型，專注於家用和電動轎車。大眾稱，甲殼蟲的最終紀念版將有雙門和敞篷兩種版本。

美國大眾集團首席執行官韋布肯（Hinrich Woebcken）說，甲殼蟲已經誕生將近70年，它的停產會喚起許多忠實車迷的回憶。

圖片版權 Getty Images Image caption 20世紀30年代，傳奇設計師斐迪南·保時捷（Ferdinand Porsche）在希特勒的授意下設計了甲殼蟲汽車。

20世紀30年代，傳奇設計師斐迪南·保時捷（Ferdinand Porsche）在希特勒的授意下設計了甲殼蟲汽車。希特勒想要一款便宜、實用的汽車，能夠大規模生產供德國人使用。

但是戰爭爆發導致生產暫停，因為首先要考慮的是軍事需要。在戰爭中，工廠被嚴重破壞，落入了盟軍之手。

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20世紀40年代晚期，甲殼蟲開始大受歡迎，到1955年，德國有100萬輛甲殼蟲汽車。上世紀六七十年代，甲殼蟲出現在電影《萬能金龜車》（The Love Bug）中，飾演一輛有自己思想的車。它在20世紀60年代的反主流文化中也很流行，被讚小巧、實用又美觀。

幾十年來，甲殼蟲汽車曾數次停產，然後又重新投入生產。上世紀90年代，經過重新設計的「新甲殼蟲」席捲了美國市場，1999年銷量超過8萬輛。

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大眾公司據信在決定停產之前，已經考慮過修改車型或者開發電動版本。不過，韋布肯未完全排除重新生產甲殼蟲的可能。

「永遠別說不可能，」他說。

2018年的前8個月，大眾銷售了11151輛甲殼蟲汽車，比起去年同期下降了2.2%。想購買大眾小型轎車的美國消費者更青睞捷達、途觀等車型。