中美貿易戰：「改革赤字」的中國如何還擊

Image caption 這家鋼管廠在美國總統特朗普向中國的進口鋼材徵關稅前就已停止直接向美國售貨。

從本周一（9月24日）開始，美國對價值2000億美元的6000多種中國商品徵收10％的關稅。這涉及包括手袋和紡織品等物品。

這也意味著中國向美國出售的產品幾乎有一半現在要被徵收關稅。

中國將對價值600億美元的美國商品徵收5％至10％的關稅進行報復反擊。

當我參觀北京周邊的一家鋼管廠時，我看到了鋼鐵般的決心。

河北華洋鋼管有限公司（HHSP）是河北全省最大的鋼管生產商之一。當我走進這個龐大的工廠時，燒焦的鋼鐵味撲鼻而來。

堆積如山的鋼管散落在院子裏，這些巨大的圓柱形錐體用於運輸天然氣、石油和水。河北華洋鋼管有限公司最初建立了一條服務美國客戶的生產線，但在上一輪關稅宣佈之前，它已開始尋找其他客戶。

Image caption 河北華洋鋼管有限公司（HHSP）是河北全省最大的鋼管生產商之一。

事實證明，這個具有遠見的決策很及時，因為現在這些產品將是價值2000億美元的受美國關稅影響的商品之一。

進入美國市場的擴張計劃已擱置，但該公司稱其還有許多其他選擇。

河北華洋鋼管有限公司負責銷售的岳經理帶我到工廠周圍參觀，並告訴我，美國只是該工廠市場的一小部分，所以他並不那麼擔心。

河北華洋鋼管有限公司是河北省最大的鋼管生產企業之一。但當我問他如何看待美國對中國的貿易關稅以及他如何看待中國的回應時，我才了解到他對這個問題的真實感受。

「（我們會）向他們展示我們的力量！」他用英語對我們的採訪團隊說。

面對貿易戰，他的態度中也有挑釁，說這對美國的傷害更大。

「中國政府不會坐視不管，」他告訴我們。

「美國有許多大企業在中國有很多的既得利益和投資。如果美國開始攻擊中國，那麼它將對在這裏經營的美國企業產生重大影響 ，這不僅僅是針對中國。誰有決心就會贏。但就目前而言，我仍然相信中國有能力控制局面。」

這是我在中國旅行期間經常感受到的一種情緒。

按規則出牌

圖片版權 Getty Images Image caption 中國稱美國發動了「史上最大規模的貿易戰」。

如果你聽信美國總統特朗普，認為在美中關係中中國贏了、美國輸了，這樣的觀點是單方面的，那麼你的想法是情有可原的。

但從中國的角度來看，美國也在這裏獲得了多項回報，正如中國與全球化智庫（CCG）理事長王輝耀所說的那樣。

「看看中美建交40年以來，所有主要的美國公司都已入駐中國。它們的在華運作（規模）都很大。有些甚至比美國的還大。你不能說這樣做不成功。波音在中國銷售的飛機數量超過世界其它任何地方。沃爾瑪從中國生產的產品數量超過世界上任何其它公司。」

「因此，如果通用汽車在中國生產的汽車數量超過美國，那該公司抱怨的是什麼？」

全球貿易

我對王輝耀表示，沒人質疑美國在中國賺錢 ，而是中國沒有遵守貿易規則：即使它遵循了世界貿易組織的協議文本，它也未遵循交易精神。

「如果美國不滿意，它總可以提出申訴，」他告訴我。

「他們通常不這樣做。但在世界貿易組織中，中國被投訴的情況實際上比美國少。」

不過，人們長期以來一直認為，中國在貿易方面不僅欺騙美國，也欺騙其他貿易伙伴。

雖然並非所有人都同意特朗普的對華戰略，但他的關稅戰略似乎讓許多曾與中國做生意的國家，有信心以口頭方式（向中方）提出投訴。

應對中國崛起

正如我之前所寫，中國美國商會曾表示，中國需要更加透明和誠實地向外國公司開放市場。

中國歐洲商會在其年度報告中表示，中國陷入「改革赤字」，美中貿易戰的根本原因是「中國不完全開放市場」。

與此同時，貿易戰即將迎來中國經濟的微妙時期，中國經濟在經歷了多年的強勁增長之後正在放緩。

我們參觀了北京的中國傳媒大學，並與一些學生進行了交流。

面對這場貿易戰，一些人擔心就業前景，讓我感到震驚。但這也引起了民族自豪感的高漲。

一位男學生告訴我，"中國在過去幾十年中迅速崛起，引起了全世界的關注。這就是為什麼美國有這麼強烈壓迫我們的願望。

「但中國也對美國作出了強烈反應，所以我相信中國有能力承受這一點。」

正如強硬派《環球時報》在最近的一篇社論中所描述的那樣，美國嫉妒中國崛起，並將貿易戰作為遏制中國的一種方式，在中國持這種觀點的人越來越多。

該社論說：「美國的一些精英認為中國竊取了美國自身現代化的經驗，侵犯了所謂的美國知識產權。」

「華盛頓在政治上和文化上都極為自豪。它也嚴重誤解了人類發展的歷史。」

這是一個充滿自信的新中國 ： 一個想要炫耀其經濟成就的國家。

儘管受到了批評，但這是成功的，它感覺已經努力， 並且不會輕易放棄。

但這場貿易戰中有許多人認為，美國想阻止中國的崛起，而中國則做好了持久戰的凖備。