特朗普眼中的「公平交易」：美韓重簽貿易協定

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美國總統特朗普已與韓國總統文在寅簽署美韓貿易修訂協定，該協定將為美國車企和製藥公司提供更多出口韓國市場的機會。

這是特朗普就任美國總統以來與外國簽署的首份類似協定，他曾承諾要重整美國的貿易關係。

在紐約舉行的記者會上，特朗普稱此次對於2012年美韓自貿協定的更新"非常重要"。

今年3月，白宮首次宣佈美韓已同意重新就貿易協定修改進行談判，新協議要在美韓兩國領導人簽字和國會批准後方能生效。

多數分析人士表示，新協定的內容相對溫和。

圖片版權 EPA Image caption 特朗普和文在寅在紐約簽署協議。

此項協議的達成，正值特朗普面臨一系列政治爭議之際，包括他提名的最高法院大法官候選人遭性騷擾指控。

特朗普政府對自中國進口的商品及鐵、鋁加徵關稅後，很多美國企業也對可能招致的報復性關稅表示憂慮。

簽字儀式在聯合國大會期間舉行，特朗普稱，這對美韓兩國來說都是「偉大的一天」。

他稱修改後的協定是「全新的協定」，顯示他的貿易戰略運轉良好。

特朗普稱，「除了這個協定，我們還有很多其他協定正在談判，它們都是公平交易。」

韓國總統文在寅的講話則聚焦在美方參與的朝鮮無核化會談上。

他說，新的貿易協定是美韓之間牢固伙伴關係的標誌。不過，該協定仍需得到韓國議會的批准後方能生效。

協定細節

圖片版權 Getty Images Image caption 新協定為美國汽車業出口韓國市場帶來了利好。

去年，特朗普批評美韓2012年簽署的協定是「單行道」。此後，美國開始與韓國進行貿易談判。

根據新條款，美國汽車製造商能向韓國每年最多出口5萬輛符合美國安全標凖，而非韓國標凖的汽車，該數目是此前協定的兩倍，並且遠高於目前任何一家美國車企的出口額。

韓國也同意對報關程序和藥品定價政策等內容進行修改。

新協定將美國針對韓國卡車徵收25%關稅的截止日期從2021年延長到2041年。

美國則同意從特朗普3月宣佈的25%的加徵關稅名單中免除一定數量的韓國鋼材，數量相當於韓國2015-2017年平均進口量的70%。

美國和韓國貿易聯繫緊密，兩國在2017年貨物和服務貿易額達到近1550億美元。