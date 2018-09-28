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北京時間本周四（9月27日）美聯儲宣佈將聯邦基金利率目標區間上調25個基點至2%-2.25%區間，這是美聯儲年內第三次加息。

美聯儲加息依據美國經濟強勁的復蘇指標，符合市場預期。然而專家表示，美元走強將進一步為新興市場帶來壓力。

具體而言，當前美國經濟指標向好，失業率處於40年來最低區間，消費者物價指數持續上升，因此提高利率以穩定經濟成為題中應有之意。

然而，特朗普卻再次突破美國總統的慣例，對美聯儲加息動作表達不滿，他表示，更傾向於能借到更多低利率的錢，「我擔心他們喜歡上了加息，我們可以拿這些錢來做其他很多事。」

低利率的美元才有助於出口進一步增長，減少美國貿易逆差，這是身處貿易戰的特朗普樂於見到的。

自金融危機以來，美聯儲貨幣政策取向一直較為寬鬆。本次加息則刪除了保持貨幣政策「寬鬆」的保證。

此次美聯儲加息的同一天，香港金管局上調貼現窗基本利率25個基點，至2.5%。匯豐銀行、恆生銀行、渣打銀行相繼上調港元最優惠貸款利率。這是12年來香港最優惠貸款利率首次上調。

圖片版權 Reuters Image caption 美聯儲加息依據美國經濟強勁的復蘇指標，符合市場預期。

直接影響——新興市場面臨更大壓力

首先承受美元加息壓力的是目前正陷於危機中的新興市場國家。

今年以來，阿根廷貨幣暴跌嚴重，達50％，因此通脹率也飛漲，超過30％。土耳其里拉兌美元匯率今年來累計下跌超過40％。

此外，印度盧比兌美元匯率已經下跌了12%，成為亞洲表現最差的貨幣之一；印尼盾一度跌至1998年亞洲金融危機以來的最低點；南非貨幣蘭特兌美元也跌至兩年的最低水平。

香港中文大學助理教授胡榮分析，直接原因是美元持續升值和美聯儲持續加息。更深層的原因是在2008年金融危機後，這些國家趁著美元貶值，借債較多，遠超自身的承受能力。因此當美元升值和利率上升時，他們無力償還，導致貨幣和經濟的崩潰。由於各國外債以美元計價，因此，每次美聯儲加息、美元升值都對這些國家貨幣的穩定性進行考驗。

換言之，新興市場國家債務過高，且以美元計價，這意味著一旦美元利率大幅上升，新興市場的外債飆升，市場會擔心這些國家的償付能力，再加上外匯儲備不夠償還到期外債，新興國家就可能爆發債務危機。

美聯儲再次加息，對這些國家而言不是好消息。

不過，美聯儲主席鮑威爾稱，儘管部分新興市場面臨壓力，但只要美國經濟保持增長，新興市場也會受益恢復。

但鮑威爾同時警告，如果關稅水平大範圍上升並長期存在，全球趨向保護主義，將不利於美國經濟和全球經濟增長。

圖片版權 AFP Image caption 鮑威爾警告說，如果關稅水平大範圍上升並長期存在，全球趨向保護主義，將不利於美國經濟和全球經濟增長。

人民幣能否「保七」

3月份美聯儲加息之後，美元指數在4月開始迅速走強，一路由4月初的90點上升到8月的97點左右。

這也使人民幣兌美元匯率受到衝擊，8月底跌破6.80，9月25日在岸人民幣跌380點達6.8770。

美聯儲再次加息，人民幣能否「保七」？對外經濟貿易大學副校長丁志傑向《新京報》表示，如果美元指數再次站到100以上，人民幣破7將會是大概率事件。

他同時提醒，即便如此也不必恐慌，人民幣匯率未來還是取決於中國經濟自身能不能保持一個穩中向好、穩中可持續發展的狀態。

凱源資本董事總經理陸修泉（Brock Silvers）對BBC中文表示，雖然中國經濟不太可能發生貨幣大幅貶值，但中國面臨較為嚴重的問題，一方面，在貿易戰影響下，經濟開始放緩、投資減弱、股市低迷，再加上國內本身債務高企、老齡化等問題。

他說，如果與美國的貿易環境不加改善，新興市場國家持續陷入危機，美聯儲在今年底和明年繼續加息，中國的經濟狀況將會在不久的將來惡化。